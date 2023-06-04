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Китай - за урегулирование в Украине "всеми средствами"

Александра Иванова
20 мин. назад

На саммите "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре глава Минобороны Китая Ли предложил министру обороны Украины Резникову задействовать все средства для достижения мира с Россией.

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Глава Минобороны Китая Ли Шанфу, министр обороны Украины Алексей Резников и другие министры обороны стран-участниц саммита "Шангри-Ла Диалог" в Сингапуре, 3 июня 2023 года
Ли Шанфу, Алексей Резников и другие министры обороны стран-участниц саммита "Шангри-Ла Диалог" в СингапуреФото: Singapore Ministry of Defence/AFP

Министр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым на полях саммита по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре предложил тому задействовать "все возможные средства" для окончания войны с Россией, а также пообещал расширить связи военного руководства его страны с Киевом. Об этом сообщил в субботу, 3 июня, заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в Сингапуре, 3 июня 2023 года
Замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов в Сингапуре Фото: Caroline Chia/REUTERS

Как он рассказал в интервью агентству Bloomberg после переговоров с китайской стороной, Украина пытается углубить понимание Пекина относительно ситуации на месте. В свою очередь Китай "готов к коммуникации и расширению контактов между украинским и китайским военным руководством", указал Гаврилов.

Китайский мирный план по Украине, который продвигает председатель КНР Си Цзиньпин, включает призыв к прекращению огня. Однако Украина, США и другие союзники отвергают это условие, поскольку, как они полагают, это позволит России собраться с силами, напоминает Bloomberg. Несмотря на свои тесные политические и экономические связи с Москвой, Китай продолжает пытаться играть роль миротворца в конфликте между Москвой и Киевом, констатирует агентство.

Мирный план Индонезии для Украины

Ранее в тот же день, 3 июня, министр обороны Индонезии Прабово Субианто представил новый мирный план по Украине. Кроме прочего, он подразумевает немедленное прекращение огня и создание демилитаризованной зоны. "Первое: немедленно прекратить огонь и боевые действия. Второе: развести войска с каждой стороны на 15 километров от нынешней линии фронта и создать демилитаризованную зону, и третье: создать под эгидой ООН миротворческую миссию, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня", - цитирует выступление Субианто онлайн-издание "РБК-Украина". Также  министр обороны Индонезии предложил провести на "спорных территориях" референдум, чтобы "определить волю жителей".

В МИД Украины мирный план Индонезии раскритиковали. В частности, спикер министерства Олег Николенко подчеркнул, что между Украиной и РФ нет спорных территорий, на которых можно проводить референдумы, а оккупация части Украины является фактом, зафиксированным в официальных документах ООН.

В свою очередь Алексей Резников в ходе панельной дискуссии в Сингапуре выразил мнение, что это больше похоже на российский мирный план, нежели на индонезийский. "Нам нужно выиграть эту войну. После этого мы будем вести переговоры с кремлевским режимом или новым лидером", - заявил Резников.

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Сообщение агентства Bloomberg о встрече министров обороны Китая и Украины в Сингапуре

China Offers ‘All Means’ of Outreach to Resolve War in Ukraine
www.bloomberg.com
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