МИД Украины прокомментировал мирные предложения Индонезии

На 465-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 3 июня (время московское).

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Министерство иностранных дел Украины ответило на мирные предложения Индонезии, озвученные ранее министром обороны Прабово Субианто. Между Украиной и РФ нет никаких спорных территорий для проведения там референдума, говорится в сообщении, размещенном в Facebook пресс-секретарем украинского МИД Олегом Николенко.

"Совершив акт агрессии, Россия оккупировала Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей", что зафиксировано в документах ООН, отметил Николенко. По его словам, "на оккупированных территориях российская армия совершает военные преступления, преступления против человечности и геноцид". "Россия должна убраться с украинских территорий, а Украина - восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Альтернативных сценариев быть не может", - заявило украинское внешнеполитическое ведомство.

Коснувшись самих предложений Индонезии, Николенко указал, что "прекращение огня, развертывание сил на расстоянии 15 километров и создание демилитаризованной зоны не сработает". В случае его достижения без вывода российских войск это "позволит России выиграть время, перегруппироваться, укрепить оккупированные территории и накопить силы для новой волны агрессии".

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Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских войск на Бахмутском направлении. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Продолжаю работу с нашими воинами на передовой. Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте, слышать их проблемы и предложения из первых уст", - говорится в сообщении. Как отметил Сырский, совместно с командирами частей и подразделений он планировал дальнейшие действия. По его данным, российские войска продолжают нести значительные потери на Бахмутском направлении.

Проверки убежищ в Украине

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По всей Украине к 3 июня проверено более 4800 бомбоубежищ, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По данным министра, из них 252 были закрыты, а 893 - непригодны для использования. "Все нарушения зафиксированы. Составленные акты переданы ответственным органам для устранения недостатков", - заявил глава МВД. Проверки начались после того, как 1 июня от российского ракетного обстрела в Киеве погибли несколько человек, в том числе ребенок. Как выяснилось, в Деснянском районе города люди не смогли укрыться в бомбоубежище, поскольку оно было закрыто.

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Россия может приостановить экспорт сжиженного газа через черноморский порт Тамань из-за опасений атак беспилотников, передало агентство Reuters со ссылкой на три источника. Через Тамань РФ экспортирует около 7,5% всего сжиженного газа. По данным агентства, в текущем году российские и казахстанские компании поставили в Тамань 192 тысячи тонн сжиженного газа, в 2022 году - 328 тысяч тонн. Железнодорожные операторы России и Казахстана уже объявили о планах ограничить грузовые перевозки в направлении Тамани, говорится в сообщении.

Зеленский: Украина готова к контрнаступлению

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Украинские танкисты в Донецкой области Фото: Libkos/AP PhotoZ/picture alliance

Украина готова к контрнаступлению, заявил ее президент Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal. Глава государства добавил, что не знает, сколько времени потребуется на эту операцию. Кроме того, Киев хотел бы получить больше вооружений от своих партнеров, указал украинский лидер. "Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами", - отметил Зеленский.

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Ночью над Белгородом работали система противовоздушной обороны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. В поселке Разумное повреждены автомобили, добавил он.

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С начала войны против Украины к 2 июня погибли как минимум 24 470 российских военнослужащих, в том числе 2329 мобилизованных, следует из подсчетов онлайн-издания "Медиазона" и Русской службы британской медиакорпорации BBC. Журналисты вмместе с волонтерами собирают данные на основе открытых источников.

Российская сторона в последний раз называла количество погибших 21 сентября 2022 года. По утверждениям Минобороны РФ, к тому моменту в ходе войны погибли 5937 российских солдат и офицеров. Кроме того, в январе российское оборонное ведомство признало гибель 89 военнослужащих в захваченной Макеевке.

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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), захваченная российскими войсками, лишена внешнего резервного питания уже на протяжении трех месяцев, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Тем самым крупнейшая в Европе АЭС оказывается крайне уязвима в случае выхода из строя единственной действующей основной линии электропередачи, подчеркнул он. Несколькими днями ранее глава МАГАТЭ представил свод принципов для обеспечения безопасности на ЗАЭС.

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Российские воздушно-десантные войска играют все более важную роль в боях в районе Бахмута, пишет министерство обороны Великобритании в новом обзоре, ссылаясь на данные разведки. По его сведениям, в настоящее время в этот сектор переброшены части 76-й и 106-й дивизий и двух дополнительных отдельных бригад ВДВ. При этом ВДВ "сильно деградировали по сравнению со своим "элитным" статусом до вторжения", указывает Лондон. Российские командиры, вероятно, "пытались сохранить некоторые из этих все еще относительно боеспособных подразделений в качестве незадействованного резерва", однако, поскольку эти подразделения пришлось направить на удержание линии фронта в Бахмуте, все российские силы, вероятно, будут менее гибкими в реагировании на оперативные вызовы, резюмирует британская сторона.

Предложение Индонезии: демилитаризованная зона и миротворцы ООН

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Министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил создать в Украине демилитаризованную зону, призвав каждую из сторон отойти на 15 километров от своих передовых позиций. Наблюдение за подобной зоной необходимо проводить силами миротворцев ООН, добавил министр в ходе выступления на форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла". Кроме того, всемирной организации следует провести референдум с целью "объективно выяснить волю большинства жителей различных спорных территорий", приводит слова главы индонезийского Минобороны агентство Reuters. Субианто также призвал к прекращению огня.

Украина пока не отреагировала на подобные предложения. Президент Индонезии Джоко Видодо в июле 2022 года посещал Киев и Москву, предложив обеим сторонам посредничество.

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Разрушения в Марьинке Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

В российском информационном пространстве акцент в дискуссии о распределении ответственности за небольшие тактические успехи в районе Бахмута смещается на текущую наступательную операцию сил РФ по захвату Марьинки, которая в ходе боев была почти полностью разрушена, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Эти дискуссии об ответственности совпадают с сообщениями о прибытии чеченских сил в район города и, вероятно, направлены на подрыв способности главы Чечни Рамзана Кадырова использовать любые последующие тактические успехи для повышения своего авторитета и восстановления своих военизированных формирований в качестве основной нерегулярной наступательной силы, подчеркивают эксперты.

До войны в Марьинке проживали 10 000 человек, указывают аналитики. По их словам, город не имеет ни тактического, ни оперативного значения, и его захват, скорее всего, принесет Кремлю незначительную информационную выгоду. С начала полномасштабного вторжения российские силы продвинулись менее чем на 2 км от подконтрольной в 2014 году территории вокруг Марьинки, отмечают эксперты ISW.

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На оккупированных Россией территориях Донецкой области не хватает питьевой и технической воды, поскольку "работники подконтрольного оккупантам "государственного унитарного предприятия "ДНР" "Вода Донбасса"" не могут обеспечить ремонт сетей и объектов водоснабжения и водоотведения", сообщил Центр национального сопротивления . По его данным, оккупационная "администрация" попросту разворовала средства, выделенные на ремонт инфраструктуры.

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В иранских ударных беспилотниках типа Shahed, которыми Россия атакует украинские территории, обнаружены детали из стран Запада, являющихся союзниками Украины. "Мы их разобрали и, к сожалению, обнаружили там части, которые не производятся ни в Иране, ни в России", - заявил в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он призвал выяснить, каким образом произведенные на Западе детали попадают в Россию, несмотря на санкции. В то же время Данилов не исключил, что эти запчасти могли быть закуплены еще до начала войны, поскольку большинство дронов были изготовлены еще в 2019-2021 годах.

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С начала нынешнего года министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины выплатило гражданам, освобожденным из российского плена, и семьям пленных государственную денежную помощь на общую сумму 82,3 млн гривен. В мае оно перечислило на банковские счета бывших пленных 20,1 млн гривен. Таким образом, в течение минувшего месяца денежную помощь от государства - по 100 тысяч гривен - получил еще 201 человек, освобожденный из плена, сообщило Минреинтеграции в своем Telegram-канале.

Ермак: Ответственность за войну несет все население России

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Все население России несет ответственность за войну, развязанную ею против Украины, считает руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак. "Нет хороших русских, плохих русских. Сегодня они все ответственны. 100 процентов населения России ответственно за войну в Украине", - заявил Ермак в телепроекте Дмитрия Комарова "Год. За кадром. Офис президента". Существуют разные степени ответственности: есть убийцы, которые должны полностью отвечать за свои преступления, и есть люди, которые молчали, но из-за молчания которых все это произошло, подчеркнул Ермак. "После 24 февраля уже нельзя быть и там, и там. Мир разделился на добро и зло. Очень важно, чтобы каждый российский солдат, который пришел на украинскую землю, знал, что его дети, его жена, его семья должны быть персонами нон грата в цивилизованных странах", - сказал глава офиса Владимира Зеленского. Ранее Андрей Ермак высказал мнение, что всем гражданам России необходимо запретить въезд в страны Европы. "Санкции должны быть жесткими, чтобы каждый из них почувствовал на себе цену войны", - написал он в Telegram-канале.

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Сумская область Украины в течение 2 июня подверглась 30 обстрелам, в общей сложности на ее территории зафиксирован 181 взрыв, сообщила в соцсети Facebook областная военная администрация. По ее данным, в результате обстрелов один человек погиб, еще один был ранен. Кроме того, разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Россияне вели огонь главным образом из минометов, в остальных случаях - из артиллерии, в том числе из самоходных артиллерийских установок, и гранатометов. Всего обстрелы зафиксированы в восьми общинах - Юнаковской, Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Миропольской, Великописаревской, Зноб-Новгородской и Середино-Будской.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил недовольство слишком медленным введением санкций против российских производителей беспилотников и ракет, которыми войска РФ обстреливают его страну. Он напомнил, что с ноября прошлого года Киев передал государствам-партнерам Украины список 36 таких компаний с просьбой подвергнуть их штрафным мерам. "Из того списка, который мы просили ввести, откровенно скажу, лишь малая часть компаний попала под санкции. Что мы видим? Непрерывные ракетные атаки, непрерывные дроновые атаки. Чуть ли не каждый день украинцы не спят по ночам из-за воздушной тревоги", - подчеркнул Кулеба на брифинге в Киеве.

Дмитрий Кулеба Фото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Если такая ситуация будет продолжаться, Украине "придется вывести откровенность этого публичного разговора на еще более высокий уровень с конкретными странами и объяснениями, почему кто-то не хочет применять эти санкции", пригрозил глава украинского МИДа. "И пусть тогда коллеги объясняют публично своим гражданам, гражданам Украины… в чем проблема применить санкции против российского завода, клепающего ракеты, которыми убивают украинцев?" - сказал Кулеба.

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США и их союзники сделали все, что было в их силах, чтобы подготовить Украину к контрнаступлению, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Он уточнил, что имеет в виду не только поставки систем противовоздушной обороны, бронетехники, артиллерии, боеприпасов, но и обучение военнослужащих ВСУ. "Мы многое сделали и готовы продолжать многое делать в течение следующих дней и месяцев", - подчеркнул Кирби.

WP: Саперы ВСУ убирают мины перед контрнаступлением

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Украинские саперы в рамках подготовки контрнаступления ВСУ на протяжении уже нескольких недель ведут кропотливую работу по удалению мин на границе территорий, оккупированных Россией, сообщает американская газета The Washington Post . По ее информации, украинские инженеры и саперы в некоторых случаях используют для своей работы новое оборудование, предназначенное для прорыва оборонительных укреплений, в том числе специально модифицированные транспортные средства на базе немецкого танка Leopard 2.

Хроника событий 2 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 июня 00.00 - 13.59 >>>

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