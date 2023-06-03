Пригожин: Минобороны РФ минировало пути ухода ЧВК из Бахмута

По словам главы ЧВК "Вагнера", Минобороны РФ оставило на путях отхода боевиков из Бахмута "сотни противотанковых мин и тонны пластида", но никто не пострадал. Сейчас идет разбирательство.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские военнослужащие по приказу министерства обороны РФ заложили "сотни противотанковых мин и тонны пластида" на путях отхода его боевиков из Бахмута. "Сейчас ведутся разбирательства и расследования. Те, кто закладывал эти заряды, это были представители министерства обороны. На вопрос, для чего вы это делали, они тыкают пальцем вверх. На вопросы пока не отвечают", - приводит слова Пригожина его пресс-служба в пятницу, 2 июня.

"Можно предполагать, что данными зарядами хотели встретить продвигающиеся подразделения ЧВК „Вагнер“, хотя колоннами мы не ходим", - добавил Пригожин. По утверждению главы "Группы Вагнера", на данный момент никто из его людей не пострадал. Он считает ситуацию "попыткой публичной порки".

25 мая ЧВК "Вагнер" начала отход из Бахмута. Как рассказал Пригожин, боевики отправляются теперь в тыловые лагеря для отдыха и физических тренировок. В сообщении пресс-службы Пригожина от 2 июня указано, что к этому времени "практически все 99% подразделений ЧВК "Вагнер" покинули Бахмут" и "все позиции переданы в надлежащем порядке министерству обороны".

Резонансное интервью Пригожина

23 мая основатель Евгений Пригожин дал резонансное интервью блогеру Константину Долгову. В ходе этой беседы, он заявил, в частности, что российские войска "пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории Украины в поисках нацистов", а "пока искали нацистов, наколбасили всех", кого могли.

В то же время Пригожин резко отозвался о министре обороны РФ Сергее Шойгу: "Шойгу - на мыло". На его место он предложил назначить генерал-полковника Михаила Мизинцева, ранее уволенного с должности заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению. При этом начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, как заявил Пригожин, следует заменить на экс-командующего Объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина.

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