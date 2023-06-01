Новый ночной обстрел Киева: Россия применила дроны и ракеты

На 464-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 2 июня (время московское).

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Серия мощных взрывов в Киеве. Их очень много, сообщает Telegram-канал "Инсайдер UA". Город атакуют ракетами и беспилотниками. В нескольких районах Киева - проблемы с электроснабжением. Взрывы зафиксированы и в Харьковской области.

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Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на город "надвигается еще одна волна БПЛА". В Киеве тем временем - новые взрывы. Кроме того, ракеты летят в направлении Житомирщины со стороны Винницкой области.

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"Об этом никогда не говорилось вслух, но я думаю, что это видно: в войне с Украиной мы - не союзник России. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта - беспокойство, потому что это непосредственно влияет на все наши отношения", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News. Интервью состоялось еще во время визита Пашиняна в Чехию 4 мая, но было опубликовано каналом лишь вечером 31 мая и размещено самим премьером в соцсети Facebook 1 июня.

В то же время Никол Пашинян оговорил, что Ереван - "никому не союзник в этой ситуации" и пытается "лавировать между всеми этими столкновениями". Но "чем сложнее становится ситуация, тем больше сужается возможность лавирования. Мы лавируем не потому, что мы не имеем мнения по ситуации, а потому, что у нас, к сожалению, слишком много забот, что не позволяет нам быть более вовлеченными в решение других забот", сказал премьер-министр Армении.

Новый ночной обстрел Киева: Россия применила дроны и ракеты

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В Киеве слышны взрывы, работает ПВО. Поступили предупреждения о том, что к городу подлетает как минимум одна ракета. Кроме того, сообщается о взрывах в Черкасской области.

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В воздушное пространство Украины со стороны Сумской области залетели ракеты. Также сообщается о подлете беспилотников к Киеву

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Telegram-канал "Первый украинский" сообщил, что, по предварительным данным, из района Каспийского моря по Украине были выпущены ракеты с пяти стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95мс. Другие каналы сообщают о звуках взрывов в Киевской области.

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Парламент Швейцарии - Национальный совет - 98 голосами против 75 отклонил законопроект, известный как "Lex Ukraine", который позволил бы третьим государствам передавать Украине имеющееся у них оружие швейцарского производства. Об этом сообщается на официальном сайте парламента. Ранее правительство в Берне отказывало Германии, Испании и Дании в просьбах о передаче вооружений, ссылаясь на действующий в стране закон о военных материалах, который запрещает поставки оружия в зоны боевых действий.

Федеральный совет Швейцарии может разрешить реэкспорт оружия, произведенного в Швейцарии, лишь в исключительных случаях, например если Совет Безопасности ООН осудит войну России против Украины. Однако этот вариант исключен, так как у РФ в Совбезе ООН имеется право вето.

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В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога. По данным Оперативного командования "Юг", в Черном море находятся четыре российских ракетоносца, общий залп которых может составить 24 ракеты типа "Калибр". Кроме того, над Херсонской, а затем и Черкасской областями зафиксированы ударные беспилотники Shahed-131 и Shahed-136, которые летят предположительно в сторону Киева.

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Telegram-каналы сообщают как минимум о пяти взрывах в Курске, а также о работе ПВО. После звуков взрывов горожане заметили задымление в небе. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о ночной атаке украинских беспилотников. По его словам, несколько дронов были сбиты силами противовоздушной обороны, передает Baza. Старовойт также попросил жителей города сохранять спокойствие и при обнаружении подозрительных предметов сообщать в службу 112.

Нидерланды хотят закупить для Украины несколько десятков танков Leopard 1

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Правительство Нидерландов планирует закупить несколько десятков танков Leopard 1 для поставок в Украину, сообщила телерадиокомпания NOS. Эту технику, по словам источников из Гааги, может поставить швейцарская компания, но для этого требуется разрешение правительства Швейцарии, которое в свою очередь старается по возможности сохранять нейтралитет. Именно по этой причине соглашение о закупке Leopard 1 еще не заключено.

В конце апреля было объявлено, что Нидерланды совместно с Данией закупят в Германии для Украины 14 основных боевых танков Leopard 2-A4, которые будут переданы Киеву в кратчайшие сроки после доработки - по всей вероятности, в 2024 году. Эти 14 танков стоят около 165 млн евро, причем половину суммы заплатят Нидерланды и Дания. Сколько будут стоить швейцарские танки Leopard 1, пока неизвестно.

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США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе ракет и пусковых установок. Эти меры, как заявил американский Госдепартамент, приняты в ответ на приостановку Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В Госдепе подчеркнули, что после 28 февраля 2023 года Москва перестала выполнять свои обязательства по этому пункту договора.

Кроме того, США не будут предоставлять России телеметрическую информацию о количестве запусков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, хотя и продолжат уведомлять ее о таких запусках. Вашингтон также отзывает визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ, выданные российским специалистам. Заявки на такие визы будут отклонены. В сообщении Госдепартамента говорится, что США заранее уведомили Россию о контрмерах и о готовности отменить их и полностью выполнять ДСНВ, если РФ вернется к его соблюдению.

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За год битв в секторе Бахмут - Попасная потери России составили не менее 60 тысяч человек, передает телеканал Sky News со ссылкой на неназванного западного чиновника. Собеседник уточнил, что названное им число является "консервативной оценкой" потерь РФ на этом участке фронта, оно охватывает и раненых, и погибших, причем по меньшей мере треть потерь - именно убитыми. Чиновник добавил, что общая сумма российских потерь сейчас превышает 200 тысяч человек и есть признаки того, что Украина может начать контрнаступление в ближайшие недели.

Хроника событий 1 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 1 июня 00.00 - 13.59 >>>

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