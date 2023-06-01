На 463-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 июня (время московское).

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Депутаты областного совета Закарпатской области запретили Украинскую православную церковь Московского патриархата, сообщается на странице облсовета в соцсети. Отмечается, что этим решением власти укрепили национальную безопасность "в сфере деятельности общественных и религиозных организаций на территории Закарпатской области".

К запрету в решении депутаты добавляют рекомендации правоохранительным органам обеспечить быстрое и действенное реагирование на обнаружение фактов ведения антиукраинской пропаганды со стороны представителей религиозных, общественных и других организаций. Ранее в Закарпатье ни одна из 623 общин УПЦ не перешла в автокефальную Православную церковь Украины, утверждает "Интерфакс".

Канцлер Шольц не верит в скорое вступление Украины в НАТО

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Канцлер Олаф Шольц не оставил Украине надежд на скорое приглашение вступить в НАТО. Глава германского правительства пояснил в четверг вечером после саммита Европейского политического сообщества (ЕПГ) в Молдове, что даже после прекращения российской агрессии быстрое принятие этой страны в Североатлантический альянс не гарантировано. "Существуют очень четкие критерии для вступления", - отметил Шольц. По его словам, это, в частности, включает в себя отсутствие у страны-кандидата пограничных конфликтов. Отвечая на вопрос об иных возможных гарантиях безопасности для Украины после окончания войны, Шольц сказал, что они должны быть такими, чтобы Украина была защищена от угрозы нападения и в то же время была стабилизирована. Кроме того, гарантии безопасности должны быть серьезно восприняты не только Украиной, но и всеми остальными.

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Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает турне по России. После Екатеринбурга, Владивостока и Новосибирска он посетил Нижний Новгород и навестил там в больнице писателя Захара Прилепина, на которого в мае было совершено покушение, сообщила пресс-служба писателя.

Прилепин рассказал изданию Daily Storm, что в ходе визита Пригожина они говорили "о судьбах России и существе власти". "Обменялись предельно откровенными мнениями. Что украинцы не просто научились воевать, но и хотят воевать. А что решила конкретно по этому поводу наша страна, порой остается загадкой", - сказал Прилепин.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне нанесли 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву, которые удалось уничтожить украинским силам, и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, россияне совершили 36 авиационных ударов и около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

Россияне продолжают переоборудовать гражданские учреждения временно захваченных территорий под медицинские учреждения, сообщили в ВСУ. "Так, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями разной степени тяжести", - отмечается далее. Кроме того, по данным украинского Генштаба, россияне разместили базу военнослужащих с военной техникой на территории Мелитопольского Александро-Невского собора.

Президент РФ Путин получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР

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Несмотря на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест, президент РФ Владимир Путин приглашен на саммит БРИКС в ЮАР. Главы государств всех пяти членов организации - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - получили приглашение на встречу на высшем уровне, которая пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, сообщила глава южноафриканского МИД Наледи Пандор.

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Большинство немцев по-прежнему негативно относится к возможности поставок западных истребителей Украине. Лишь почти каждый четвертый (28 процентов) одобряет такие поставки, две трети респондентов (64 процента) по-прежнему выступают против, свидетельствуют обнародованные в четверг, 1 июня, данные опроса, проведенные социологическим институтом infratest dimap по заказу медиакомпании ARD.

По-прежнему сдержанно относятся жители Германии и к поставкам немецких вооружений Украине. Лишь 14 процентов (минус два процента по сравнению с мартом) считают, что Германия поставляет Киеву недостаточно оружия. Четверо из десяти (43 процента, минус 4 процента по сравнению с мартом) считают германскую помощь достаточной, а более трети (37 процентов, плюс 6 по сравнению с мартом) - даже чрезмерной. Результаты опроса показывают, что в сравнении с мартом немцы стали еще прохладнее относиться к поставкам немецкого оружия Украине.

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По данным губернатора Белгородской области, над Белгородом сработала система ПВО. "Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Вячеслав Гладков в Telegram .

Зеленский настаивает на скором приглашении Украины в НАТО и ЕС

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Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Молдове, президент Украины Владимир Зеленский призвал не сомневаться в решительных действиях по защите европейских ценностей. "Каждое наше сомнение здесь, в Европе - это окоп, который обязательно попытается занять Россия. С 24 февраля прошлого года границы безопасности в Европе - это буквально границы нашей с вами решимости, нашей способности действовать совместно ради интересов наших народов и всей Европы. Насколько можем отвергнуть сомнения - ровно настолько можем отвергнуть зло агрессии", - заявил он. Зеленский подчеркнул, что 2023-й является годом для решений и призвал предоставить на саммите НАТО в Вильнюсе "четкое приглашение Украины к членству, а также гарантии безопасности на пути к членству в НАТО". Кроме того, по словам украинского президента, осенью необходимо "четкое положительное решение" о вступлении Украины в ЕС. "Готовим и саммит мира, который направит мировое большинство к реализации нашей формулы мира. И это глобальная потребность. Время наступило, и сомнения должны исчезнуть", - подчеркнул он.

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что королевство начнет обучение украинских пилотов на западных истребителях F-16 "так скоро, как это возможно". "Думаю, что это существенный шаг для того, чтобы гарантировать возможность самостоятельной обороны Украины, в том числе на долгосрочную перспективу", - заявил он на саммите Европейского политического сообщества в Молдове. По словам Рютте, обучение будет проводиться совместно с Данией, Бельгией и Великобританией, а также при поддержке других стран. Кроме того, нидерландский премьер призвал третьи страны присоединиться к коалиции по поставкам Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, в которой на данный момент, помимо Нидерландов, участвуют США и Германия. Все видели, какой вклад вносят эти ЗРК, в частности, в защиту жителей Киева, и Украине необходимо еще больше таких систем, подчеркнул Рютте.

Масштабные обстрелы Белгородской области за сутки

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Губернатор Белгородской области опубликовал официальную информацию об обстрелах региона за минувшие сутки. "В Белгородском районе зафиксировано 5 прилетов. Все пришлись на село Щетиновка, по которому били артиллерией. Обошлось без пострадавших и разрушений", - написал он в Telegram. Кроме того, в Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, пострадал житель села Веселая Лопань. В Валуйском горокруге зафиксировано 11 прилетов, пострадавших нет, но повреждения получили 6 домовладений и линия электропередачи, указал далее Вячеслав Гладков. В Волоконовском районе из миномета и ствольной артиллерии обстрелян хутор Старый, пострадавших и разрушений нет, сообщил он.

Кроме того, 57 прилетов зафиксировано в Грайворонском горокруге. "47 минометными снарядами обстреляно село Козинка, 7 минометных снарядов выпущено по пункту пропуска, 3 - по Горьковской т/а. Пострадавших нет. В селе Козинка различные повреждения зафиксированы в 5 частных домовладениях, 1 административном здании, 1 магазине", - отмечается в заявлении. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка. "В Шебекинском городском округе под многочисленные артиллерийские обстрелы попали несколько населенных пунктов. Только за минувшие сутки есть 12 пострадавших. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет. Предварительно различные повреждения получили 4 многоквартирных дома, 18 частных домовладений, 3 административных здания, здание сельхозпредприятия, территория промышленного предприятия, здание общежития и детский сад, 5 легковых автомобилей и 1 автобус", - написал Гладков.

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По словам главы департамента муниципальной безопасности администрации Киева Романа Ткачука, укрытия в украинской столице теперь постоянно будут открытыми. "До этого были разговоры, что мы не можем держать укрытия постоянно открытыми, потому что там сделаны ремонтные работы и бездомные будут организовывать там ночлежки. Но у нас нет другого выхода, кроме как держать их постоянно открытыми", - заявил он. Минувшей ночью перед входом в укрытие в Деснянском районе Киева погибли три человека, в том числе ребенок. Они не могли зайти из-за закрытой двери, на них упали обломки российской ракеты.

Между тем, мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан присоединиться к проверке доступа к укрытиям. "Полтора месяца назад Департаментом муниципальной безопасности КГГА был заключен Меморандум о сотрудничестве по контролю за работой укрытий с группой общественного мониторинга "Озон". Группа собирает и предоставляет департаменту адреса укрытий, на которые жалуются жители. Уже провели ряд совместных инспекций. Город призывает участвовать в этой инициативе всех неравнодушных киевлян в качестве общественных уполномоченных по таким проверкам", - заявил он в Telegram .

Губернатор Гладков: В Белгороде произошел взрыв

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В Белгороде произошел взрыв, его причины выясняются, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во №2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался. Поврежден один автомобиль", - написал он в Telegram. По данным Baza, причиной взрыва на улице Щорса стал дрон. Кроме того, проверяется информация о падении еще одного беспилотника в Белгороде в районе улицы Кутузова, отмечается в Telegram-канале.

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) по-прежнему негативно относится к запросу Киева о поставке крылатых ракет типа Taurus. "Мы очень осторожно относимся к этому, и я всегда давал это ясно понять. И пока в этой позиции ничего не поменялось", - заявил он в Федеральном ведомстве по управлению персоналом бундесвера в Кельне. По словам Писториуса, окончательного решения по вопросу передачи крылатых ракет пока не принято. По данным Минобороны Германии, Украина направила соответствующий запрос в ФРГ 26 мая.

Столтенберг: ВСУ готовы к успешному контрнаступлению

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По оценке генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Украина в военном отношении готова к проведению успешного контрнаступления. "Я уверен, что украинские вооруженные силы теперь обладают необходимым потенциалом, чтобы освободить еще больше оккупированных территорий", - заявил он на встрече глав МИД стран НАТО в Осло. Вместе с тем, по его словам, необходимо сделать еще больше. В настоящее время Североатлантический альянс работает над созданием многолетнего пакета поддержки, чтобы обеспечить долгосрочную обороноспособность Украины, сообщил Столтенберг. Кроме того, обсуждается еще более тесное сотрудничество с Киевом в форме совета НАТО-Украина, указал он далее.

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С начала полномасштабной войны РФ против Украины Германия приняла на лечение 750 раненых из Украины и соседних стран. Люди, среди которых есть тяжелораненые и находящиеся в опасном для жизни состоянии были вывезены из охваченной войной страны, чтобы получить в Германии по возможности лучшую медицинскую помощь, заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). В странах ЕС в общей сложности были приняты на лечение 2250 пациентов из Украины. Наряду с Германией, больше всего украинцев лечились в Норвегии (около 250), Польше и Испании (по 230).

В Вашингтоне обсудили создание международного трибунала по российской агрессии против Украины

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В Сенате США обсудили возможность создания международного трибунала по расследованию преступлений в ходе российского вторжения в Украину, в первую очередь - само преступление военной агрессии, сообщает "Радио "Свобода". Большинство участников слушаний в сенатском комитете по международным делам поддержали принципиальную идею создания трибунала, не связанного с Международным уголовным судом (МУС), уже расследующим военные преступления в Украине. МУС не ведет расследование преступления агрессии как такового, отмечается далее. По мнению представителя администрации США по взаимодействию с международными юридическими организациями Бет ван Шаак, такой трибунал может стать наиболее важным судебным процессом в истории со времен Нюрнбергского трибунала.

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Управление делами президента РФ планирует построить новое бомбоубежище на территории московской Центральной клинической больницы (ЦКБ), соответствующая информация размещена на портале госзакупок 26 мая. Заявленная начальная стоимость закупки "Выполнение проектных и изыскательских работ, в целях строительства объекта" - 35 миллионов рублей. В документе сообщается о строительстве "защитного сооружения гражданской обороны", в нем предусмотрены операционные и другие помещения медобслуживания. Работы по адресу ул. Маршала Тимошенко, д. 15 должны быть завершены 20 декабря 2023 года.

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За последние дни Вооруженные силы Украины в приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении, заявил "Украинской правде" командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. "В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений", - отметил Сырский. По его словам, российские силы изменили формат операции на Бахмутском направлении, в связи с чем там отмечается временное затишье.

Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в его стране. По его словам, в Польше, Литве и Украине обучают "членов незаконных вооруженных формирований", а также "предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек" в Беларуси.

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Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщает агентство Reuters. По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято.

Из ЮАР поступает противоречивая информация о том, будет ли предоставлен Путину иммунитет как участнику международной встречи. Замминистра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела заявил в интервью ВВС, что страна планирует принять закон, который даст возможность решать, арестовывать или нет по ордеру МУС.

Хроника событий 1 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 31 мая 14.00 - 23.59 >>>

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