Чиновник ЕС: Трибунал для Путина будет гибридным

Запад склоняется к "гибридному трибуналу" для преследования ответственных в преступлении агрессии против Украины, говорят в Брюсселе. Он может совместить юрисдикцию Украины и процесс на основе международного права.

В Брюсселе и странах G7 склоняются к тому, что наиболее реалистичной перспективой привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины будет гибридный трибунал, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС в пятницу, 21 апреля.

Он уточнил, что, по оценкам экспертов Европейского Союза в области международного права, международный трибунал на основе украинской юрисдикции - это наиболее осязаемый вариант свершения правосудия в данном случае. "Трибунал будет служить политическому императиву, который заключается в привлечении к ответственности", - сказал чиновник, добавив, что для ЕС крайне важно, чтобы Украина ратифицировала Римский статут.

Уголовная ответственность России

В конце 2022 года Еврокомиссия предложила создать специальный суд для преследования преступления российской агрессии против Украины. Рассматривались два варианта: специальный независимый международный трибунал, основанный на многостороннем договоре, или "гибридный суд". Такой суд мог бы совместить национальную юрисдикцию конкретной страны, например, Украины и процесс на основе международного права с судьями из разных стран. Расследование международных преступлений, совершенных Россией, ведут Украина и еще 14 стран, входящих в Европейский Союз.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, для реализации обоих вариантов нужна мощная поддержка ООН. Это связано с тем, что за преступления агрессии несет ответственность высшее политическое и военное руководство страны.Но оно имеет международный иммунитет от юрисдикции, а значит, для подобного трибунала необходимо снять иммунитет, например, с главы государства-агрессора, главы его правительства и министра иностранных дел.

Дело о преступлении агрессии должно быть "очень солидным"

Очевидно, что в Совете Безопасности ООН, постоянным членом которого является Россия, на такую резолюцию будет наложено вето. Но это только первый шаг, пояснил представитель Еврокомиссии. Резолюция должна быть рассмотрена и одобрена Генеральной Ассамблеей ООН. На основании ее решения прокурор специального суда может вынести вердикт о лишении иммунитета высшего руководства суверенного государства. "Прокуратура должна представить очень солидное дело", - указал высокопоставленный чиновник в Брюсселе, подчеркнув важность открытия Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины в Гааге. По данным председательствующей в Совете ЕС Швеции, он должен начать работу уже в конце июня.

Преступления против человечности, военные преступления, геноцид и преступления агрессии подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС). Однако, в отличие от стран Евросоюза, Россия не признает юрисдикцию МУС. Это означает, что у него нет мандата на то, чтобы лишить международного иммунитета высшее руководство РФ, и оно не может предстать перед МУС, даже заочно.

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