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Глава МИД Норвегии: Вступление Украины НАТО - вопрос времени

Сергей Ромашенко
55 мин. назад

Украине важно дать понять, что альянс по-прежнему следует политике открытых дверей. Вопрос не в том, должна ли Украина стать членом НАТО, а в том, когда и как это произойдет, заявила Анникен Хюитфельдт в интервью DW.

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Глав МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт
Глав МИД Норвегии Анникен ХюитфельдтФото: Javad Parsa/AP/picture alliance

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт выразила решительную поддержку Украине, обороняющейся от российской агрессии, и подчеркнула, что странам НАТО в преддверии июльского саммита в Вильнюсе необходимо согласовать единое мнение по вопросу о приеме Украины в Североатлантический альянс. "Я думаю, очень важно сказать Украине, что у нас по-прежнему политика открытых дверей. И вопрос не в том, должна ли Украина стать членом НАТО или нет, а в том, когда и как это произойдет", - сказала она в интервью DW, обнародованном в пятницу, 31 мая.

Министр добавила, что данная тема будет обсуждаться и на неофициальной встрече глав МИД стран НАТО в Норвегии на этой неделе.

Перспективы украинского контрнаступления

На вопрос о перспективах анонсированного Киевом масштабного контрнаступления Хюитфельдт предостерегла от чрезмерных надежд на то, что это станет поворотным моментом в войне в Украине. "Нам не следует переоценивать последствия такого контрнаступления. Я полагаю, что будет очень, очень трудно. Но мы будем делать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине в битве за возвращение своей территории", - подчеркнула министр.

Хюитфельдт сказала, что Норвегия пока не приняла решение о поставках Киеву истребителей F-16, но будет обучать украинских пилотов.

Удары по российской территории

Глава МИД Норвегии уклонилась от прямого ответа на вопрос DW о том, имеет ли Украина, по ее мнению, законное право наносить удары по российской территории. "Я бы сказала, что Россия может закончить эту войну, если захочет. Они должны уйти с украинской территории и тогда эта война закончится", - ответила Хюитфельдт.

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