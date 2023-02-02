Украинские врачи в Бохуме: ноу-хау из Германии для раненых

Семь немецких больниц уже несколько месяцев проводят стажировку украинских медиков, лечащих тяжелые травмы и ожоги, в том числе раненых военных. Среди них и клиника в Бохуме, которую посетила DW.

Красная отметка на больничной палате указывает на то, что случай очень тяжелый. Пациентка отделения интенсивной терапии в Университетской клинике Бергманнсхайль (BG Universtitätsklinikum Bergmannsheil ) в Бохуме находится без сознания, из-за сплошных ран различить черты ее лица непросто, к ее телу подключены различные трубки и датчики, женщина на грани жизни и смерти.

Дмитрий Задирака и Татьяна Буряк Фото: Danilo Bilek/DW

Татьяна Буряк и Дмитрий Задирака - не из тех, кого подобная картина может вывести из равновесия, они спокойно стоят у кровати больной, слушают немецких коллег, задают вопросы. Буряк и Задирака - врачи-анестезиологи.

Татьяна - из Днепра, Дмитрий - из Киева. Оба лечат больных с тяжелыми ожогами. Среди их пациентов - немало военных и гражданских, пострадавших в результате боевых действий. Татьяна и Дмитрий - уже третья подряд пара украинских стажеров в бохумской больнице, приехавших в Германию по программе повышения квалификации, которую запустил министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) после того, как в прошлом году посетил Украину. Цель программы - поделиться немецкими ноу-хау с теми, кто лечит в Украине тяжелораненных пациентов.

К концу 2022 года участие в программе приняли 30 украинских медиков, еще десять должны были приехать в январе. Бохум - не единственный город, куда едут врачи-стажеры. В программе принимают участие клиники из семи немецких городов. Во всех лечат пациентов с тяжелыми ранениями.

Практические знания для украинских врачей

Самостоятельно лечить немецких пациентов украинским врачам нельзя, объясняет Маркус Ленхардт (Marcus Lehnhardt). Он возглавляет отделение пластической хирургии в бохумской клинике и отвечает за практику украинских медиков. "Украинские врачи принимают участие в утреннем обходе пациентов, сопровождают операции и тренируются в тех сферах, которые их интересуют. К примеру, во время наркоза они все время находятся в операционном зале, задают вопросы, получают объяснения и могут участвовать в работе", - объясняет он. Ленхардт отмечает, что Украина "очень развитая страна с высоким уровнем ноу-хау". "Но всегда есть вещи, которым можно поучиться друг у друга, где можно увидеть, что мы в деталях делаем иначе или, возможно, лучше", - говорит он.

Маркус Ленхардт Фото: Robin Jopp

Татьяна Буряк - заведующая отделением физиологии и интенсивной терапии больницы в Днепре рассказывает, что за две недели стажировки в Бохуме почерпнула немало практических знаний: как коммуницируют друг с другом врачи во время операций, как моют и бреют пациентов, как вводят медикаменты или какие покрытия для ран применяют. По ее словам, в ее больницу в Днепре поступает много разной помощи из-за границы - лекарств, расходных материалов. "Мы иногда смотрим на них и даже не знаем, что это такое. Я приехала сюда, делала фото и отправляла своим медсестрам, говорила: смотрите, это для этого, а это для этого. Это все те мелочи, которые в целом улучшают оказание помощи", - говорит Татьяна.

Лайф-хаки из Германии в украинских больницах

Врач рассказывает, что до нее в Германии стажировались ее коллеги-хирурги, и они уже сейчас применяют на практике новые знания: "Мы начали так же, как в Германии, полностью мыть пациента в ванной, когда он поступает, если большой процент ожога, сбривать волосы на всем теле, потому что это - источник инфекции, немного изменили сроки и технику, когда убираем погибшие ткани. Теперь мы убираем их раньше".

Университетcкая клиника Bergmannsheil в Бохуме Фото: Danilo Bilek/DW

По словам Буряк, в ее больнице уже даже смогли сравнить результат: недавно в клинику поступили пятеро шахтеров с подобными ожогами. И те трое из них, кого лечили с применением немецких ноу-хау, поправились быстрее, чем оставшиеся двое, которых лечили так, как раньше, рассказывает врач.

Еще одно новшество, которое хочет внедрить в своей клинике Буряк, - так называемый "тим-тайм-аут". "Это когда мы делаем паузу и проверяем: тот ли это пациент, правильны ли показания, та ли сторона, все ли инструменты имеются, обо всем ли мы подумали?", - объясняет Маркус Ленхардт.

Пообщавшись с рядом украинских стажеров, Ленхардт пришел к выводу: основное, чего не хватает в Украине, - это не столько знания или навыки, сколько материальное обеспечение, например, покрытия для ран. "Здесь у нас есть более широкий спектр, больше возможностей целенаправленно заняться конкретной раной и применить для нее специально то покрытие, которое мы в этой ситуации считаем лучшим", - говорит врач.

В Украине больше тяжелых пациентов

Ожоговый центр киевской городской больницы номер 2 отправил на стажировку в Бохум уже нескольких врачей. Все они в один голос перечисляют главные отличия немецких клиник от украинских: больше техники, расходных материалов, покрытия для ран, но, прежде всего, - персонала. Украинские медики рассказывают, что война лишь усилила нагрузку на каждого медицинского работника, тогда как врачей больше не становится или становится даже меньше - некоторые ушли на фронт или уехали из страны.

Украинские врачи на стажировке в Германии Фото: Robin Jopp

"Стало тяжелее и потому, что пациенты стали тяжелее. Больше военных, меньше детей, потому что многие из них уехали за границу. Труднее и из-за того, что дома отсутствует электричество или вода", - рассказывает Андрей Жернов из киевской больницы, стажировавшийся в Германии в ноябре прошлого года одним из первых.

Его коллега Дмитрий Задирака, который приехал в Бохум в январе, объясняет, насколько большим вызовом для украинских врачей являются минно-взрывные травмы. Кроме ожогов, которые видны, есть и повреждения, которые не увидишь на первый взгляд, например, разрывы внутренних органов, которые снаружи не видны.

Еще один вызов - большое инфекционное заражение у раненых в результате боевых действий. "Грязь, земля, человека могли где-то тащить по земле, могли не сразу обработать рану, даже сутки человек мог находиться где-то в палатке на поле боя, это сказывается. Или человек кочевал по разным больницам, собирал инфекцию, или санитарные автомобили недостаточно могли обработать. Действительно, эти больные тяжелее", - рассказывает он.

Помочь украинцам знаниями

Маркус Ленхардт из клиники Бергманнсхайль в Бохуме рад, что его больница получила возможность принимать на стажировку медиков из Украины. "Очень приятно иметь возможность что-то показать людям оттуда, где идет война. Мы все чувствуем определенное бессилие. Мы все можем относительно мало сделать, и если кто-то здесь, то есть ощущение, что даешь немного поддержки. И это, конечно, очень хорошее чувство", - говорит врач.

На вопросы о планах на вечер после очередного дня стажировки Татьяна Буряк и Дмитрий Задирака отвечают: отдыхать и отсыпаться, немного пожить мирной жизнью. Из-за войны и бешеной нагрузки повышать квалификацию и учиться в Украине возможности нет, говорит Буряк и советует украинским медикам участвовать в стажировке в Германии: "Я бы хотела, чтобы как можно больше коллег поехали на стажировку, потому что это дало бы нам возможность говорить на одном языке. Еще мне бы хотелось, чтобы поехали медсестры". Теперь Татьяна также знает, какие материалы и техника еще нужны в Украине, чтобы эффективнее лечить раненых.

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