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Контекст
Группы взаимопомощи для родственников корона-скептиков в ФРГ
Группы взаимопомощи для родственников корона-скептиков в ФРГ
В Германии - более 100 тысяч групп взаимопомощи. Теперь к ним прибавились еще и родственники корона-скептиков.
Культура
17.02.2022
17 февраля 2022 г.
Как альпаки спасаются от жары
Как альпаки спасаются от жары
Что делать, если ты - очень мохнатая альпака, а на дворе - тридцать с лишним градусов жары?
Туризм
18.06.2021
18 июня 2021 г.
На западе ФРГ прошла акция солидарности с оппозицией в РФ
На западе ФРГ прошла акция солидарности с оппозицией в РФ
Участники акции в Бохуме требовали от властей РФ освобождения всех политзаключенных и Алексея Навального в частности.
Общество
13.02.2021
13 февраля 2021 г.
Как немецкий город стал родиной Джеймса Бонда
Как немецкий город стал родиной Джеймса Бонда
Будущий агент 007 появился на свет в Германии - в Рурской области ровно 100 лет назад, 11 ноября 1920 года.
Туризм
11.11.2020
11 ноября 2020 г.
Немецкий монах наладил производство джина (фото)
Немецкий монах наладил производство джина (фото)
Монахи-цистерцианцы издавна славились своим трудолюбием и предприимчивостью.
Туризм
10.11.2018
10 ноября 2018 г.
Суд постановил вернуть в ФРГ бывшего охранника бен Ладена
Суд постановил вернуть в ФРГ бывшего охранника бен Ладена
Депортация Сами А. была "очевидно неправомерной", заявил суд в Мюнстере.
Политика
15.08.2018
15 августа 2018 г.
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