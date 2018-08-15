  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси

Бохум

Публикации по теме

Контент этой страницы генерируется автоматически на основе ключевых слов.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Symbolbild | Coronavirus Verschwörungsanhänger

Группы взаимопомощи для родственников корона-скептиков в ФРГ

Группы взаимопомощи для родственников корона-скептиков в ФРГ

В Германии - более 100 тысяч групп взаимопомощи. Теперь к ним прибавились еще и родственники корона-скептиков.
Культура17 февраля 2022 г.
Альпаки из Бохума - Герольф и Рози

Как альпаки спасаются от жары

Как альпаки спасаются от жары

Что делать, если ты - очень мохнатая альпака, а на дворе - тридцать с лишним градусов жары?
Туризм18 июня 2021 г.
Вид Бохума

На западе ФРГ прошла акция солидарности с оппозицией в РФ

На западе ФРГ прошла акция солидарности с оппозицией в РФ

Участники акции в Бохуме требовали от властей РФ освобождения всех политзаключенных и Алексея Навального в частности.
Общество13 февраля 2021 г.
Экспонаты выставки о Джеймсе Бонде, проходившей в Бохуме в 2019 году

Как немецкий город стал родиной Джеймса Бонда

Как немецкий город стал родиной Джеймса Бонда

Будущий агент 007 появился на свет в Германии - в Рурской области ровно 100 лет назад, 11 ноября 1920 года.
Туризм11 ноября 2020 г.
Отец Юстинус Пех (Pater Justinus Pech)

Немецкий монах наладил производство джина (фото)

Немецкий монах наладил производство джина (фото)

Монахи-цистерцианцы издавна славились своим трудолюбием и предприимчивостью.
Туризм10 ноября 2018 г.
Суд в Мюнстере

Суд постановил вернуть в ФРГ бывшего охранника бен Ладена

Суд постановил вернуть в ФРГ бывшего охранника бен Ладена

Депортация Сами А. была "очевидно неправомерной", заявил суд в Мюнстере.
Политика15 августа 2018 г.