В немецком Бохуме прошла акция за освобождение политзаключенных в России

В городе Бохум на западе ФРГ в субботу, 13 февраля, прошла акция солидарности с российскими политзаключенными. Принять в ней участие были приглашены жители и других городов Северного Рейна - Вестфалии, самой густонаселенной федеральной земли Германии - Эссена, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кёльна, Вупперталя.

Организаторы также пригласили присоединиться к митингу белорусов и украинцев. "У нас с вами общий враг и он сидит в Кремле. Без свободной демократической России будет крайне сложно строить свободные независимые демократии в Украине и Беларуси", - говорится на странице мероприятия в Facebook.

По оценкам организатора акции, скрипача Миши Нодельмана, в центр Бохума съехались около 60 человек. "Это не так много, но для Бохума, где подобная акция проходит впервые, - это успех", - считает Нодельман, концертмейстер Нового филармонического оркестра Вестфалии.

Среди требований участников митинга - свободу всем политзаключенным в России, свободу Алексею Навальному, прекращение всех политически мотивированных дел, свободу собраний.

В начале февраля по инициативе Миши Нодельмана сотни музыкантов из разных стран подписали обращение к властям России с требованием "освободить Алексея Навального и всех политических заключенных и начать диалог с так называемой несистемной оппозицией".

Акции солидарности с российской оппозицией проходят каждую неделю по выходным поочередно в разных городах Северного Рейна - Вестфалии.

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