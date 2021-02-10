Музыканты призывают российские власти остановить "гражданскую войну"

Сотни музыкантов из разных стран подписали обращение к властям России с требованием освободить Алексея Навального и всех политических заключенных и начать диалог с так называемой несистемной оппозицией. "Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны" опубликовал в своем Facebook инициатор акции скрипач и концертмейстер Новой Вестфальской филармонии в Германии Миша Нодельман. По состоянию на среду, 10 февраля, к нему присоединились уже свыше 400 музыкантов из России, США, Франции, Швеции, Финляндии, Украины, Израиля и других стран. "Жестокие избиения мирных безоружных людей, пыточные условия содержания, а в некоторых случаях и непосредственные пытки задержанных и абсолютная неподконтрольность обществу силового аппарата - вот та чудовищная реальность, в которой оказалась Россия теперь уже в 21 веке", - говорится в письме.

"Холодная гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла, к своей горячей стадии. Остановите террор!", - призывают авторы обращения.

Массовые акции в поддержку Навального

Массовые акции протеста в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу же после возвращения из Германии в Россию 18 января, прошли во многих городах РФ 23 и 31 января, а также 2 февраля после осуждения оппозиционера. По данным "ОВД-Инфо", на них были задержаны более 11 тысяч человек. По всей стране заведено 50 уголовных дел.

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