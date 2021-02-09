В России ужесточают наказание за неповиновение полиции

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий ответственность за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщается на сайте Госдумы во вторник, 9 февраля, предлагается ввести штраф в размере от 2000 до 4000, а за повторное нарушение - с 10 000 до 20 000 рублей. Максимальное наказание в виде 15 суток ареста в законопроекте остается. В настоящее время штраф за неповиновение правоохранителям составляет от 500 до 1000 рублей.
Законопроект также предлагает возможность назначения обязательных работ на срок от 40 до 120 часов и увеличение штрафов за неповиновение сотрудникам ФСБ (до 4 000 для физлиц и до 70 000 для юрлиц) и органов государственной охраны (до 4 000 для физлиц и до 40 000 для юрлиц).
Штрафы за финансирование мероприятий
Кроме того, предусматривается ответственность за нарушение "порядка сбора, перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия". Так, для граждан штраф за это может составить от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, а для юридических лиц - от 70 000 до 200 000 рублей.
Задержания на протесте в Москве 2 февраля
За "перечисление средств для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не вправе это делать", предусмотрены штрафы от 10 000 до 15 000 рублей, от 15 000 до 30 000 рублей и от 50 000 до 100 000 рублей соответственно.
Подавление протестов в России
23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был сначала арестован, а потом приговорен к 2 годам 8 месяцам колонии по так называемому делу "Ив Роше". На протестах, которые подавлялись правоохранителями, были задержаны более 11 тысяч человек. Правозащитники сообщали о случаях применения насилия к задержанным. Страны Запада осудили жестокое подавление мирных протестов и приговор Навальному.
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Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов
Хоровод за народ
На акции в поддержку Сергея Фургала и Алексея Навального 23 января цепь ОМОНа преградила протестующим выход с площади Ленина. Вскоре после этого люди взялись за руки и стали ходить вдоль оцепления, скандируя "Хоровод за народ!".
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Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов
Ледяное граффити
В период новогодних праздников сторонники Сергея Фургала стали краской наносить надписи в поддержку политика на лед замерзшего Амура, хорошо заметные с городской набережной. После этого участники акций протеста даже изменили маршрут шествий, обычно проходящий по центральным улицам, и дважды спускались к реке.
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Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов
Надгробие честных выборов и честного суда
Одним из главных лозунгов хабаровских протестов стал "Честный суд в Хабаровске". При этом оппозиционно настроенные хабаровчане не верят в справедливость судебных решений и честность выборов. На одну из субботних акций у городского Белого дома протестующие принесли конструкции, по форме напоминающие надгробия, и возложили цветы к символической могиле честного суда.
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Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов
Граффити на Пушкина
Маршрут участников акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала обычно пролегает мимо заброшенного двухэтажного здания на улице Пушкина. Первые граффити в поддержку арестованного политика стали появляться там еще летом, перед крупными акциями по субботам. Коммунальные службы закрашивали этот стрит-арт с завидной проворностью. На фото одна из последних картин, нарисованных перед Новым годом.
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Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов
"Фургаломобиль": один из главных символов протестов в Хабаровске
"Фургаломобиль" - это микроавтобус-фудтрак. После начала протестов хозяин оклеил его стикерами "Я/Мы Фургал", изображениями арестованного градоначальника и стал сопровождать шествия. Из колонок в автомобиле звучали песни в поддержку Фургала. "Фургаломобиль" быстро стал одним из главных символов протеста. Затем он пришел в техническую негодность, но его сменил "Фургаломобиль 2.0" (на фото).
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Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов
Телевизор правды с удавом внутри
Протестующие в Хабаровске не раз упрекали федеральные каналы в том, что они игнорируют масштабные акции в городе или подают информацию о них в искаженном виде. В итоге на акциях протеста появился "телевизор правды", на экран которого были нанесены самые ходовые тезисы государственной пропаганды. Внутри телевизора лежал удав, символизирующий президента РФ Владимира Путина.
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Искусство протеста в Хабаровске: от граффити до хороводов
Протестный Новый год
Некоторые хабаровчане так сплотились за полгода протестного движения, что даже Новый год решили встретить вместе. На площади Ленина, где обычно проходят акции собрались около 20 человек - без плакатов и флагов, но с новогодней атрибутикой - и, несмотря на мороз, оставались там около двух часов.
Автор: Евгений Вокул