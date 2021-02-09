В России ужесточают наказание за неповиновение полиции

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий ответственность за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. Как сообщается на сайте Госдумы во вторник, 9 февраля, предлагается ввести штраф в размере от 2000 до 4000, а за повторное нарушение - с 10 000 до 20 000 рублей. Максимальное наказание в виде 15 суток ареста в законопроекте остается. В настоящее время штраф за неповиновение правоохранителям составляет от 500 до 1000 рублей.

Законопроект также предлагает возможность назначения обязательных работ на срок от 40 до 120 часов и увеличение штрафов за неповиновение сотрудникам ФСБ (до 4 000 для физлиц и до 70 000 для юрлиц) и органов государственной охраны (до 4 000 для физлиц и до 40 000 для юрлиц).

Штрафы за финансирование мероприятий

Кроме того, предусматривается ответственность за нарушение "порядка сбора, перечисления и расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия". Так, для граждан штраф за это может составить от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей, а для юридических лиц - от 70 000 до 200 000 рублей.

Задержания на протесте в Москве 2 февраля

За "перечисление средств для организации и проведения публичного мероприятия лицом, которое не вправе это делать", предусмотрены штрафы от 10 000 до 15 000 рублей, от 15 000 до 30 000 рублей и от 50 000 до 100 000 рублей соответственно.

Подавление протестов в России

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был сначала арестован, а потом приговорен к 2 годам 8 месяцам колонии по так называемому делу "Ив Роше". На протестах, которые подавлялись правоохранителями, были задержаны более 11 тысяч человек. Правозащитники сообщали о случаях применения насилия к задержанным. Страны Запада осудили жестокое подавление мирных протестов и приговор Навальному.

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