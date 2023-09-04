Достоевский в бывшей промзоне Бохума

Такие постановки врезаются в память. Действие происходит в тюрьме, а все события разворачиваются в прямом смысле на расстоянии вытянутой руки от зрителя. Классической сцены как таковой нет. Актеры, 70 мужчин разного возраста, находятся в центре трехуровневой конструкции из железных труб, возведенной по типу строительных лесов. Этот колодец символизирует тюрьму. На лесах, словно за решетками камер, толпятся зрители. Стульев нет - на протяжении всего действия, которое начинается в девять вечера и длится около двух часов, нужно стоять.

Достоевский на "Рурской триеннале"

На ежегодном фестивале искусств "Рурская триеннале" (Ruhrtriennale) в Германии представлена опера чешского композитора Леоша Яначека "Из мертвого дома", либретто по мотивам повести Достоевского "Записки из мертвого дома". Для реализации этого амбициозного проекта устроители Ruhrtriennale-2023 пригласили известного своим новаторством российского оперного режиссера и сценографа Дмитрия Чернякова. Американский дирижер Дэннис Рассел Дэвис руководит Бохумским симфоническим оркестром, а на сцене - звездный состав исполнителей с участием баритонов Ли Мелроуза и Йохана Ройтера (Johan Reuter), а также теноров Джона Дащака, Штефана Рюгамера (Stephan Rügamer) и Нила Шикоффа.

Постановка потрясает своей необычностью и реалистичностью. Часть зрителей оказывается на сцене, среди "арестантов". Вокруг то и дело вспыхивают драки среди заключенных. Все максимально реально. И не каждый чувствует себя при этом комфортно. Играть в таких условиях - огромный вызов для актеров. Участие в опере требует не только наличия превосходных вокальных данных, но и огромной физической и психологической силы. Йохан Ройтер, исполнитель ключевой роли Александра Петровича Горянчикова, признался на встрече с публикой после представления, что для него было совершенно удивительно находиться так близко, прямо среди зрителей - смотреть им в глаза и чувствовать их реакцию. По его словам, артисты тоже ощущают необыкновенную энергетику этой постановки.

Уникальная площадка для оперы

Шесть оперных представлений "Из мертвого дома" проходят в огромном бохумском многофункциональном зале Jahrhunderthalle, в прошлом - электростанции начала XX века. В этом тюремном лагере нет героев. Бедный или богатый, образованный или необразованный, аристократ или нет - здесь все равны и едины в безграничном ужасе будней. Федор Достоевский испытал подобное на себе и скрупулезно описал в своих "Записках из мертвого дома". Композитор Леош Яначек дал в опере каждому заключенному свой голос. А грубые звуки и настойчивые, повторяющиеся музыкальные ритмы делают суровость лагерной реальности почти физически ощутимой. Нет здесь даже барьера в виде оркестровой ямы - музыканты находятся сбоку - в специальной конструкции из лесов.

Так начинается постановка Фото: Volker Beushausen, Ruhrtriennale 2023

В начале постановки артисты буквально врываются на площадку. Они выбегают толпой из темноты по длинному корридору к зрителям, ругаются между собой, толкаются, подставляют друг другу подножки, дерутся. Неожиданно прямо из публики "в тюрьму" вытягивают Горянчикова. Только что он был среди зрителей, и вот он уже один из заключенных. Словно в старой русской поговорке: "От тюрьмы да от сумы - не зарекайся". В оригинале у Достоевского Горянчиков попал на каторгу за убийство жены из ревности, но в опере Яначека он называет себя политическим заключенным. Поэтому противостояние Горянчикова и остальных обитателей тюрьмы, которые в основном сидят за убийства, разбой и воровство, - вызывает и вполне актуальные ассоциации.

В конце первого действия заключенные неожиданно переключаются на зрителей и целенаправленно подходят к зрительницам, находящимся здесь же, на нижнем этаже тюрьмы. Они берут их за руку, становятся перед ними на колени, кладут голову на плечо, прислоняются, обнимают и... замирают так на несколько минут. Устроители заранее предупреждают об особом характере постановки, и публика готова к неожиданностям. Но тем не менее многих такой тесный контакт удивляет и даже шокирует и пугает. В том числе и потому, что артисты настолько точно перевоплотились в заключенных, что уже через несколько минут начинаешь ощущать себя словно в безжалостном тюремном мире.

У Горянчикова после драк хлещет кровь из носа. Брызги грязи, в которой "арестанты" разыгрывают пантомиму сексуального характера, попадают и на рядом стоящих зрителей. Артисты буквально давят на публику своей массой. По задумке режиссера все "заключенные" одеты в повседневную современную одежду. Новоприбывшего Горянчиковова тоже заставляют поменять деловой костюм на кофту, спортивные штаны и красные кроссовки. Посыл ясен: человек в тюрьме - один из нас, и каждый может оказаться за решеткой.

Опера чешского композитора Леоша Яначека "Из мертвого дома", либретто по мотивам повести Достоевского Фото: Volker Beushausen, Ruhrtriennale 2023

В конце первого действия артисты уходят вслед за грузовиком в соседний "колодец". И это приглашение последовать за ними. Каждое из трех действий оперы разыгрывается на новом месте - в следующем тюремном колодце, и зрители идут вслед за артистами.

Мы движемся вместе с ними через повседневную жизнь заключенных, отмеченную недостойными потасовками, издевательствами и пьяными драками. Лука рассказывает нам, своим товарищам по заключению, как он зарезал майора в отместку за его произвол. Скуратов рассказывает, как он застрелил более богатого соперника своей любимой Луизы. Шишков рассказывает, как он из ревности убил свою невинную невесту. Мы среди них, когда они плачут или выплясывают свои безумноые танцы, говорящие больше слов, мы с ними в госпитале, когда они обсуждают горячку, когда убивают одного из них. Мы даже смотрим их легкомысленные театральные представления, хоть как-то разбавляющие их изнурительные лагерные будни. Интересны ли нам их страдания, их гнев, их раскаяние? Или мы отворачиваемся, стремимся отдалиться от этих неудачников, чтобы понаблюдать за ними со стороны?

Постановку доверили российскому режиссеру

Фото: Volker Beushausen, Ruhrtriennale 2023

Дмитрий Черняков - один из самых востребованных оперных режиссеров современности. Семикратный обладатель "Золотой маски" работает по всему миру - ставил оперы в Большом театре и Мариинке, а также на сценах Милана, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Мадрида. Хорошо известен режиссер и в Германии. Теперь к его постановкам в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, Байройте добавилось участие в фестивале "Рурская триеннале" в Бохуме.

Дмитрий Черняков рассказал DW, что планы поставить оперу "Из мертвого дома" появились в 2021 году, до начала войны России в Украине. Отмена постановки не обсуждалась, хотя саму эту тему обойти невозможно. "Когда началась война, я делал в Берлине "Кольцо Нибелунга". И это был шок, мы не могли работать. У меня была апатия, ступор, я не знал, что делать. Я не мог себя мотивировать, несмотря на контракт, хотя в проекте была задействована куча людей", - поделился режиссер. Прийти в себя помогло творчество. "Я решил для себя, что просто сойду с ума и мне надо постоянно что-то делать, работать. Я после "Кольца" сделал уже четыре оперы, и вот это пятая. Я бесконечно репетирую, меня это вытаскивает из ситуации", - признался режиссер.

Отмена русской культуры в Европе?

В Украине после начала войны начали переименовывать улицы, названные в честь русских писателей. В черный список попал и Достоевский. На встрече со зрителями после представления, Дэннис Рассел Дэвис, дирижировавший в бохумской постановке "Из мертвого дома", сказал, что не понимает, почему знаменитого писателя XIX века нужно ассоциировать с российским империализмом. Он отметил, что политики приходят и уходят, а его интересует прежде всего литературное наследие Достоевского.

Помимо оперы "Из мертвого дома" в программу фестиваля включена еще одна постановка по произведению Достоевского - спектакль "Записки из подполья". Это наглядный пример того, что русскую культуру в Германии не отменили. "Мы знаем, какие взгляды были у Достоевского, какие у Вагнера, тем не менее, культура в какой-то момент все перерабатывает, и через годы мы некоторые вещи понимаем, держим в уме, но мы ценим их за что-то другое - Вагнера за музыкальный талант, а Достоевского - за умение вгрызаться в страшные человеческие истории, - сказал в беседе с DW Дмитрий Черняков. - Поэтому мне не кажется, что это в данный момент надо кенселить".

В оригинале оперы Леоша Яначека Горянчиков обретает свободу. В трактовке Чернякова нет хэппи-энда. Финальная сцена с освобождением только снится герою.

Фото: Volker Beushausen, Ruhrtriennale 2023

Публика восторженно приняла постановку

Опера в трех действиях "Из мертвого дома" не ставилась при жизни композитора, ее премьера состоялась уже после кончины Леоша Яначека, в 1930 году в Брно. В последующие годы опера ставилась в Праге, Милане, Лондоне, Гамбурге, Берлине. В этом году - в Бохуме. Опера идет на языке оригинала - чешском. Публика может следить за переводом на экранах - на немецком и английском языках.

По окончании представления, которое идет без антракта, зрители устроили артистам продолжительные овации. Достаточно высока была доля русскоязычной публики. А несколько десятков ценителей оперы, несмотря на очень поздний час, пришли после спектакля на встречу с режиссером, дирижером и исполнителем главной роли. В свою очередь Дмитрий Черняков поинтересовался, насколько удобно зрителям было смотреть оперу стоя и не устали ли они.

Увидеть нынешнюю постановку этой оперы после окончания "Рурской триеннале" будет невозможно. Воссоздать эти декорации в другом месте нереально, с сожалением отметил режиссер в беседе с DW. Гигантская площадка-ангар в бывшей индустриальной зоне Бохума, предоставленная для постановки, - уникальна. И Дмитрий Черняков благодарен устроителям фестиваля за то, что были созданы все условия. Ведь режиссеров зовут на этот фестиваль в качестве постановщиков, как правило, только раз в жизни.

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