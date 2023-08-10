Шекспира и Достоевского покажут в немецких промзонах

На западе Германии стартует фестиваль "Рурская триеннале". В программе - постановки по "Запискам из Мертвого дома" и "Запискам из подполья" Достоевского.

На западе Германии в четверг, 10 августа, начинается фестиваль "Рурская триеннале". В его рамках до 23 сентября на 12 сценических площадках, расположенных в бывших индустриальных комплексах в Бохуме, Дортмунде, Дуйсбурге и Эссене, будут показаны 34 спектакля.

"Мы счастливы, что можем чествовать искусство вместе с нашей публикой и приглашенными артистами", - отметила генеральный директор фестиваля, театральный режиссер Барбара Фрай (Barbara Frey). "Искусство посредством любопытства и радости, задумчивости и смеха, дружеской близости и соучастия ставит насущные вопросы современности", - указала она.

Программу открывает "Сон в летнюю ночь" Уильяма Шекспира. Постановку привез в Германию венский "Бургтеатр". Премьера состоится в огромном здании электростанции на территории ландшафтного парка на севере Дуйсбурга.

Лауреат музыкальной Нобелевки

На следующий день в Дуйсбурге можно будет отправиться в воображаемое путешествие вглубь Земли в компании французского писателя Жан-Кристофа Байи и пяти музыкантов - в рамках музыкально-театрального представления Die Erdfabrik. Его автором выступил французский композитор греческого происхождения Жорж Апергис. Тьма, ночь и тишина стали ключевыми темами работы лауреата Музыкальной премии Эрнста фон Сименса (Ernst von Siemens Musikpreis), которая неофициально считается аналогом Нобелевской премии для музыкантов.

Поклонники музыки смогут порадовать слух и другими жанрами. Например, 26 августа Эссен предлагает им 12-часовой марафон на ударных инструментах. Гости смогут не только услышать культовые авангардные произведения, но и увидеть в деле легендарных джазовых исполнителей, таких как Мэрилин Мазур, Билли Коэм и персидский мастер томбака и дафа Мухаммед Реза Мортазави.

Достоевский, подполье и звездные теноры

Сразу несколько площадок покажут проекты, связанные с творчеством русского писателя Федора Достоевского. Так, 31 августа в Бохуме российский оперный режиссер и сценограф Дмитрий Черняков представит оперу "Из мертвого дома" чешского композитора Леоша Яначека, либретто которой было написано по мотивам повести Достоевского "Записки из Мертвого дома". Исчезновение границ между сценой и трибуной позволит зрителям почувствовать себя частью безжалостного тюремного мира. Американский дирижер Деннис Рассел Дэвис руководит звездным составом исполнителей с участием баритонов Ли Мелроуза и Йохана Ройтера, а также теноров Джона Дащака, Штефана Рюгамера (Stephan Rügamer) и Нила Шикоффа.

А с 20 сентября на территории смесительного завода в Эссене будет звучать монолог из "Записок из подполья" Достоевского в исполнении актрисы Нины Хосс (Nina Hoss).

Десятки стран и сотни артистов

Помимо спектаклей, музыкального театра и концертов, программу разнообразят танцы, инсталляции и фильмы - всего 113 мероприятий. В нынешнем году в фестивале примут участие свыше 600 артистов из более чем 35 стран.

Нынешняя "Рурская триеннале" станет последней под трехлетним руководством Барбары Фрай. Ее преемник уже известен: с сезона 2024 года управление фестивалем возьмет на себя бельгийский театральный режиссер и художественный руководитель Международного театра Амстердама Иво ван Хове.

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