Родственники корона-скептиков объединяются в группы взаимопомощи

Мария Б. часто говорит со своим отцом по телефону, потому что живут они далеко друг от друга. Во время пандемии разговоры стали более напряженными и нередко заканчивались криками с обеих сторон. Но однажды Мария не на шутку испугалась, потому что не узнала своего отца: "Мы живем при диктатуре! Мы на пороге гражданской войны!" - раздраженно кричал он в трубку. "Я прервала разговор, потому что вдруг возникло ощущение, что это был не мой отец. Потом я плакала, мне казалось, что я теряю его", - призналась Мария на первой встрече с Доротеей Кёлльнер (Dorothеe Köllner), руководительницей контактной службы групп взаимопомощи при благотворительном объединении Paritätischer Wohlfahrtsverband в городе Бохуме.

Обратиться за помощью к специалистам посоветовал Марии ее друг, который оказался свидетелем превращения отца Марии в корона-скептика и сторонника теорий заговоров. "Ведь мы не одни с тобой столкнулись с этой проблемой. Таких много", - успокаивал он Марию и начал в интернете искать группы взаимопомощи . Их не оказалось ни в Бохуме, ни в его окрестностях. Тогда они решили обратиться к Доротее Кёлльнер за помощью в создании первой такой группы по всей федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Мария Б. с другом стали инициаторами создания группы взаимопомощи в Бохуме

60-летнняя женщина, социальный педагог по образованию, 20 лет координирует работу групп взаимопомощи по разным тематическим направлениям. Она тоже была удивлена, что группы, в которой бы свои проблемы обсуждали родственники корона-скептиков, до сих пор еще нет. "Необходимость создания такой группы давно назрела, и мы решили объявить о ее создании в социальных сетях и по другим каналам коммуникации", - рассказывает в интервью DW Доротея Кёлльнер.

Ажиотаж велик, а запросы - со всей страны

По словам Доротеи, интерес к этой проблеме был настолько велик, что первая группа взаимопомощи среди родственников корона-скептиков была создана в считанные дни.

"Нам звонили отовсюду - от Берлина до Кельна, от Мюнхена до Гамбурга. Нам приходилось отсылать заинтересованных к местным координаторам групп взаимопомощи. Сейчас в Бохуме сформирована уже вторая такая группа, потому что спрос явно превышает предложение. Заседания первой группы пока проходят в режиме онлайн, вторая будет уже встречаться в специально отведенном помещении. Участникам важно, чтобы люди, с которыми они делятся своими проблемами, были рядом и смотрели друг другу в глаза", - подчеркивает эксперт Доротея Кёлльнер.

Как формируются такие группы, кто в них участвует?

Прежде чем создать такую группу, с каждым желающим были проведены ознакомительные беседы, чтобы отсеять корона-скептиков и любителей теорий заговоров. "Они-то как раз могли бы внести раскол и испортить доверительную атмосферу в группе", - уточняет Доротея Кёлльнер.

Первая группа состоит из 15 человек. Это люди разных возрастов, профессий и вероисповеданий, но объединяет их одна общая проблема: в их семьях или среди близких друзей есть люди, отрицающие коронавирусную инфекцию, считая, что за пандемией стоят лоббисты из мира бизнеса и политики, которые зарабатывают на этом деньги. "Я в качестве эксперта принимала участие в первых заседаниях группы взаимопомощи, чтобы помочь им правильно вести беседы, сформировать ядро группы. Из бесед я узнала о том, что среди родственников участников группы есть и такие, кто уверен, что от прививки можно умереть и пораждают бесплодие у женщин, - рассказала Доротея. - Есть люди, которые сфокусированы на праворадикальных идеях, другие утверждают, что требование всеобщей вакцинации - предвестник гражданской войны. Иногда даже трудно себе представить, откуда люди получают подобную информацию. Что они читают, с кем общаются?"

Цель - не переубеждать, а сохранять родственные узы

Задачи групп взаимопомощи не в том, чтобы переубедить корона-скептиков, а в том, чтобы не потерять близких людей. Участники таких групп делятся опытом и советами, как не навредить взаимоотношениям, которые создавались и укреплялись долгие годы.

"Для многих важно не потерять контакты. Мы советуем в телефонных разговорах не затрагивать больную тему, а поговорить о других вещах, поинтересоваться новостями, расспросить о здоровье, проявить внимание к близкому человеку. Это такие маленькие островки взаимопонимания, которые сохраняют равновесие в отношениях и стабилизируют их", - объясняет в интервью DW социальный педагог Доротея Кёлльнер.

Надпись на стене "Корона - ложь"

У бабушки нет возможности видеть своих внуков

Участники групп по разным причинам потеряли контакт с родственниками: из-за страха заразиться инфекцией, разногласий по поводу коронавирусных мер или из-за того, что их близкие вдруг оказались в плену теорий заговоров. Женщина пенсионного возраста, которая относится к группе риска, например, боится навещать своих внуков, потому что ее невестка и сын - убежденные противники вакцинации. В результате бабушка не может навещать своих внуков, а их родителям невдомек, как сильно от этого страдает бабушка.

Пенсионерка нашла в группе взаимопомощи поддержку от таких же людей, как она, они вместе ищут пути решения создавшихся проблем. Недавно она снова встретилась с внуками, раньше они общались лишь по видеосвязи. Ей посоветовали купить билеты на детское представление в театре, а для того, чтобы попасть на него, необходимо было сделать тест на корону в холе театра. После представления внуки провели остаток дня у бабушки дома, после чего она буквально ожила. А недавно и ее сын сделал вторую прививку - теперь она может без страха за свое здоровье встречаться и с ним.

У молодой пары, которая была инициатором создания группы взаимопомощи, тоже улучшились взаимоотношения с отцом, они теперь созваниваются без ссор и взаимных обвинений. "Я ощущаю его страх и неуверенность и пытаюсь отвлечь, обсуждая другие темы, которые нас объединяют", - говорит Мария Б. Ей важно не потерять отца, ведь жизнь будет продолжаться и после пандемии.

Планируются группы взаимопомощи на языках мигрантов

Доротея Кёлльнер уверена, что такие группы очень скоро возникнут по всей Германии. Недавно стало известно, что первые подобные группы возникли уже в Мюнхене, Берлине, Дюссельдорфе, Кельне и других городах. Пандемия и меры борьбы с ней многих рассорили. И не факт, что такие группы самоликвидируются сразу после того, как пандемия будет преодолена, уверена Кёлльнер.

Протестная акции корона-скептиков без защитных масок в Берлине

В планах Доротеи - создать группы взаимопомощи среди родственников корона-скептиков, где бы люди общались не только на немецком, потому что, как выясняется, среди мигрантов очень много корона-скептиков, а их родственники очень нуждаются в разъяснительной работе, компетентной помощи и моральной поддержке.

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