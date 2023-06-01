Опрос: Большинство немцев против поставок истребителей Киеву

У большинства жителей ФРГ сохраняется негативное отношение к передаче истребителей Украине. Немцы еще сдержаннее, чем несколько месяцев назад, относятся к поставкам оружия Киеву, свидетельствует опрос.

Большинство немцев по-прежнему негативно относится к возможности поставок западных истребителей Украине. Лишь 28 процентов одобряет такие поставки, две трети респондентов (64 процента) выступают против, свидетельствуют обнародованные в четверг, 1 июня, данные опроса, проведенные социологическим институтом infratest dimap по заказу медиакомпании ARD.

Нет единого мнения среди жителей Германии и по вопросу о поставках немецких вооружений Украине. Лишь 14 процентов (минус два процента по сравнению с мартом) считают, что Германия поставляет Киеву недостаточно оружия. Четверо из десяти (43 процента, минус 4 процента по сравнению с мартом) считают германскую помощь достаточной, а более трети (37 процентов, плюс 6 по сравнению с мартом) - даже чрезмерной. Результаты опроса показывают, что в сравнении с мартом немцы стали еще прохладнее относиться к поставкам немецкого оружия Украине.

Отношение к санкциям

Отношение немцев к санкциям против России за прошедшие три месяца почти не изменилось. При этом более половины респондентов (55 процентов) полагают, что Германия прилагает недостаточно дипломатических усилий для урегулирования войны в Украине. 42 процента считают, что санкции против РФ можно ужесточить, а 29 процентов - что существующих ограничений достаточно.

Западные самолеты для Украины

В последнее время целый ряд западных стран, в том числе США, выразили желание передать Украине истребители F-16. Киев выразил заинтересованность и в получении истребителей Eurofighter.

Великобритания и Франция, которые сами не располагают истребителями F-16, выразили готовность обучать украинских пилотов. Германия тоже не имеет таких истребителей. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) до сих пор сдержанно реагировал на требования Киева о передаче истребителей Украине. Только несколько недель тому назад он назвал это неразумным, напоминает агентство dpa.

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