Киев: Переговоры возможны только после вывода войск РФ

На 464-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 2 июня (время московское).

Киев: Мирные переговоры возможны только после вывода войск РФ

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Мирные переговоры возможны только после полного вывода с территории Украины российских войск, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко, комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не допустить контрнаступления ВСУ и убедить Москву и Киев вернуться к переговорам. "Украинская сторона четко обозначила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины. Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, позволит России перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов. Более того, ежедневные российские ракетные атаки и атаки дронами по украинским городам доказывают, что в Москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжать войну", - написал Николенко на своей странице в Facebook . Для приближения мира Николенко посоветовал Орбану "начать наконец действовать", к примеру, "осудить российскую агрессию, потребовать от Москвы остановить войну и вернуть российскую армию на территорию России, присоединиться к международным мерам изоляции России, не подрывать единство в ЕС".

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Российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиационными бомбами по поселку Ковшаровка Купянского района Харьковской области, заявил глава военной администрации региона Олег Синегубов. В результате два человека погибли, четверо получили ранения, среди них трехлетний ребенок. Кроме того, поврежден жилой дом.

Ранее Синегубов сообщил об ударе двумя ракетами, предположительно С-300, по лесному массиву Змиевской общины Чугуевского района Харьковской области. Там, по предварительным данным, нет масштабных разрушений и пострадавших.

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Два мирных жителя пострадали при обстреле села Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго - контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу №2", - написал он в Telegram-канале . По словам Гладкова, под обстрел также попал город Шебекино, где после попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила за соблюдение норм международного права, отвечая на вопрос о возможности ареста президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР). "Международное право ясно на этот счет. Международное право ясно дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, в конечном итоге будут привлечены к ответственности", - ответила Бербок на вопрос, ожидает ли она, что власти ЮАР арестуют Путина, если он поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге.

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ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, но в ряде районов зафиксированы повреждения. "В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты все потушили. В Новой Таволжанке повреждено 7 частных домовладений, 2 хозпостройки и один автомобиль", - написал Гладков. Кроме того, по словам губернатора, в селе Вязовое при обстрелах была повреждена сельскохозяйственная техника, а в Тишанке - линия электропередачи.

Легион "Свобода России", воюющий на стороне Украины и в последние дни атакующий Белгородскую область, ранее опубликовал в Telegram-канале видео, на котором виден столп дыма над жилой местностью. Утверждается, что на видео - Шебекино. "Результат сосредоточения вражеских войск в городе", - говорится в посте. Утром легион сообщил о боях на окраине села Новая Таволжанка, находящегося вблизи Шебекино.

Блинкен: США работают для достижения мира в Украине

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Соединенные Штаты работают с Украиной и другими союзниками над достижением консенсуса вокруг ключевых элементов "справедливого и прочного мира", чтобы положить конец войне с Россией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки. "Мы поддержим усилия - Бразилии, Китая или любой другой страны, - если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", - сказал Блинкен.Он назвал развязанную президентом РФ Владимиром Путиным войну против Украины стратегическим провалом России. Госсекретарь добавил, что США продолжат поддерживать Украину в военном отношении и помогут ей построить "украинскую армию будущего". Это означает создание современных военно-воздушных сил, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, потенциала по производству боеприпасов, обеспечение современной бронетехникой, создание условий для поддержания сил и техники в боевой готовности.

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Девять человек получили ранения при ударе ВСУ по морскому порту оккупированного Бердянска, сообщил представитель назначенных Россией "властей" Запорожской области Владимир Рогов. "Они госпитализированы. Информация о погибших уточняется", - написал он в Telegram-канале . Глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина подтвердила обстрел, заявив, что украинские военные попали по российским позициям. "Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города", - сказала она в комментарии "Суспільне". По предварительным данным администрации, порт спешно покидают корабли, недавно зашедшие для "похищения украинских зерна и металла".

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Двое мирных жителей погибли и еще четверо получили ранения при обстреле поселка Камышеваха Запорожской области, сообщил глава военной администрации региона Юрий Малашко. "Враг атаковал многоэтажный дом в поселке. Минно-взрывные травмы получили женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение", - написал он в Telegram-канале, добавив, что еще две женщины 44 и 77 лет от полученных травм скончались.

Кремль пока не видит вариантов для мирного диалога с Украиной

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Комментируя призыв премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предотвратить украинское контрнаступление и убедить стороны конфликта вернуться к переговорам, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вариантов мирного диалога Москвы и Киева сейчас нет. "Насчет диалога мы неоднократно говорили, сейчас такого варианта нет. Он не просматривается, и никаких предпосылок нет", - сказал он журналистам. Песков отметил, что со стороны как экспертов, так и представителей европейских властей слышно все больше и больше высказываний, хотя пока и абстрактных, "о некоем мирном процессе", но они не принимают во внимание "цели и озабоченности" Москвы.

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Кремль принимает к сведению позицию армянского премьер-министра Никола Пашиняна в отношении военного конфликта в Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем", - приводят слова Пескова российские информагентства. При этом представитель Кремля отметил, что Москва, безусловно, продолжает развитие союзнических отношений с Ереваном. Ранее Пашинян сказал в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News, что Армения не является союзником России в войне с Украиной, несмотря на то, что так считают на Западе.

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Минобороны России заявило, что воздушно-космические силы РФ нанесли "групповой удар высокоточным оружием" по средствам ПВО Украины, "прикрывающим ключевые критические объекты военной инфраструктуры" страны. "Все назначенные объекты поражены", - заявили в российском ведомстве. Украина не комментировала эту информацию.

Ранее ВСУ заявляли, что в ночь на 2 июня российские военные нанесли удар по Киеву крылатыми ракетами и дронами-камикадзе "Шахед". В общей сложности российские военные выпустили 15 крылатых ракет и 21 беспилотник. Все они были уничтожены украинской ПВО, заявили в ВСУ.

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Китай готов рассмотреть вопрос об отправке еще одной делегации в Европу для переговоров по войне в Украине, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй. "У нас сложилось впечатление, что существует большой разрыв между позициями обеих сторон", - сказал чиновник, комментируя визит в Киев и Москву в прошлом месяце. Ли Хуэй подчеркнул, что эта одна поездка "может не привести к какому-либо немедленному результату".

Премьер-министр Армении Никол Пашинян: Мы не союзники РФ в войне с Украиной

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Армения не союзник России в войне с Украиной, заявил в интервью чешскому телеканалу CNN Prima News премьер-министр Армении Никол Пашинян . "Вы сказали, что мы являемся союзником России. Конечно, вслух об этом никогда не говорилось, но, думаю, это заметно: мы не союзник России в войне с Украиной. И наше чувство от этой войны, от этого конфликта - тревога, потому что она напрямую влияет на все наши отношения", - цитирует Пашиняна пресс-служба правительства Армении..

Премьер подчеркнул, что на Западе Армению считают союзником России, при этом в Кремле видят, что Ереван не поддерживает войну в Украине. "Получается, что мы ничей союзник в этой ситуации, а значит, мы уязвимы. При этом кажется, что существует вариант лавирования во всех этих столкновениях, но правда в том, что чем больше осложняется ситуация, тем уже становятся возможности, чтобы лавировать. Мы лавируем не потому, что у нас нет мнения о ситуации, а по той причине, о которой я сказал минуту назад: наших забот, к сожалению, так много, что они не позволяют нам быть более вовлеченными в решение других забот", - объяснил Пашинян.

Интервью состоялось еще во время визита Пашиняна в Чехию 4 мая, но было опубликовано каналом лишь вечером 31 мая и размещено самим премьером в соцсети Facebook 1 июня.

Хроника событий 2 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 июня 14.00 - 23.59 >>>

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