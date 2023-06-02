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Блинкен: США работают для достижения мира в Украине

Сергей Куприков
33 мин. назад

Вашингтон будет поощрять инициативы других стран по прекращению конфликта, при условии, что они будут предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины,

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Госсекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони БлинкенФото: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

Соединенные Штаты работают с Украиной и другими союзниками над достижением консенсуса вокруг ключевых элементов "справедливого и прочного мира", чтобы положить конец войне с Россией, заявил в пятницу, 2 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая с речью на мероприятии, организованном Финским институтом международных отношений в здании ратуши Хельсинки.

Вашингтон также будет поощрять инициативы других стран по прекращению конфликта, при условии, что они будут соответствовать Уставу Организации Объединенных Наций и предусматривать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, сказал он в своей речи.

"Мы поддержим усилия - Бразилии, Китая или любой другой страны, - если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", - добавил Блинкен. "Агрессивная война Путина против Украины была стратегическим провалом", - подчеркнул госекретарь.

Вашингтон продолжит поддерживать Украину в военном отношении, поскольку необходимым условием для эффективной дипломатии является способность Киева к защите сдерживать от любой будущей агрессии. Блинкен заявил, что Соединенные Штаты помогут создать "украинскую армию будущего". Это означает создание современных военно-воздушных сил, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, потенциала по производству боеприпасов, обеспечение современной бронетехникой, создание условий для поддержания сил и техники в боевой готовности.

Президент Кипра о войне в Украине и санкциях против России

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