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Здание Офиса президента Украины в Киеве, фото из архиваФото: Daniel Naupold/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Украина раскритиковала российские условия прекращения войны

Александра Иванова
1 ч. назад

Требования Кремля вновь подтвердили "юридическую и фактическую недееспособность российского руководства", заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Выдвинутые Москвой условия прекращения войны в Украине "в очередной раз подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства", заявил в субботу, 27 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он отреагировал на опубликованное несколькими часами ранее интервью замглавы МИД РФ Михаила Галузина агентству ТАСС.

Галузин заявил, что для достижения "всеобъемлющего, справедливого и прочного мира" Украина должна в первую очередь отказаться от вступления в Евросоюз и НАТО и вернуться к "нейтральному внеблоковому статусу", а также признать "новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение", то есть отказаться от части своих территорий. Кроме того, по словам российского замминистра, Украина должна прекратить боевые действия, а государства Запада - поставлять ей оружие. Еще одно условие Кремля к Киеву - закрепить в стране на законодательном уровне государственный статус русского языка.

Условия Украины для мирных переговоров

По словам Михаила Подоляка, для начала мирных переговоров "реалистичны" только встречные требования Украины, среди которых - немедленный вывод всех войск РФ с украинской территории, признание факта распада СССР и наличия у постсоветских стран "всего объема суверенитета". Другими условиями заключения мира между Киевом и Москвой, согласно Подоляку, являются выдача всех военных преступников и "авторов войны", создание на территории РФ буферной зоны с сокращением наступательного вооружения, а также выплата Россией репараций, включая отказ от замороженных активов в пользу Украины.

Кроме того, советник главы офиса президента Украины призвал провести международную конференцию по организации контроля над ядерным арсеналом РФ.

В свою очередь глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя интервью Галузина, заявил: "Не существует такой силы, которая сегодня заставит украинское общество и руководство государства говорить с россиянами, пока на нашей территории стоят войска РФ".

Отношение немцев к перспективе мирных переговоров по Украине

12 мая, перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Германию, в ФРГ были обнародованы результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, согласно которым 55 процентов респондентов выступают за мирные переговоры между Россией и Украиной и лишь 28 процентов - против них.

В то же время 54 процента участников опроса указали, что негативно относятся к требованию Зеленского принять Украину в НАТО. Еще 27 процентов опрошенных считают, что Украине следует пообещать членство в Североатлантическом альянсе уже сейчас.

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