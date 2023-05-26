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Последствия российских ударов по УкраинеФото: Mykola Synelnykov/REUTERS
ПолитикаРоссия

Война в Украине ослабила позиции РФ в странах бывшего СССР

Сергей Ромашенко
13 мин. назад

Война в Украине ослабила позиции РФ в странах бывшего СССР

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Вооруженное вторжение в Украину критически ухудшило позиции России и отношение к ней во всех постсоветских странах. В большинстве республик бывшего СССР - пространстве, которое Кремль считает зоной своих интересов и особого влияния, - одобрение действий российского руководства снизилось больше, чем на десять процентов, сообщила в пятницу, 26 мая, экспертная группа Re: Russia со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом Gallup.

Как следует из результатов опроса, в Азербайджане рейтинг России снизился в 2,6 раза. Действия Москвы там теперь одобряют лишь 23 процента респондентов. В других странах, которые исторически симпатизировали Кремлю, - Армении, Казахстане, Молдове - доля не одобряющих действия России впервые превысила долю одобряющих.

В Кыргызстане и Узбекистане симпатизирующих России по-прежнему больше, но и там одобрение российских властей заметно снизилось.

Снижение симпатий к РФ в российской диаспоре

Из-за войны против Украины власти РФ теряют и симпатии российской диаспоры в соседних государствах. Впервые за 15 лет опросов Gallup, большинство этнических русских заявили о неодобрении действий России в Эстонии и Латвии, негативное отношение к РФ резко усилилось и в Казахстане.

В то же время в Украине и странах Балтии вырос авторитет руководства США. В большинстве постсоветских стран он уже выше, чем российский, следует из графиков Gallup.

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