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Акция протеста в Ираке против обесценивания национальной валюты - динара, февраль 2023 года
Акция протеста в Ираке против обесценивания национальной валюты - динара, февраль 2023 годаФото: Murtadha Al-Sudani/AA/picture alliance
Экономика и бизнесГлобальные темы

Доллар уступает позиции по всему миру? Эксперты сомневаются

Катрин Шер
1 ч. назад

Ирак запретил долларовые расчеты по сделкам, Саудовская Аравия планирует продавать нефть за юани. Это начало отказа от доллара США? И причем тут война в Украине?

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Те жители Ирака, которые собирались в скором времени купить машину или квартиру, в воскресенье, 21 мая испытали сложную гамму чувств. Именно в этот день власти страны объявили о запрете на использование в Ираке доллара в расчетах по сделкам - причем любым, как частного, так и делового характера. Крупные покупки иракцы уже давно привыкли оплачивать денежными знаками США. В противном случае сторонам сделки приходилось обмениваться большими хозяйственными сумками, набитыми дешевеющими иракскими динароми.

Альтернативные валюты - вместо доллара США?

Но ситуация, похоже, начинает меняться - причем не только в Ираке, но и на всем Ближнем Востоке. Только причины и обстоятельства везде разные. Что касается Ирака, то американские власти уже несколько месяцев пытались ограничить ввоз туда наличных долларов, опасаясь контрабанды купюр в соседний Иран. Результатом таких ограничений стали резкие скачки спроса на доллар, а следом - и не менее резкие колебания курса динара на неофициальном рынке.

Кипы динаров в одном из обменных пунктов в Багдаде
В одном из обменных пунктов в БагдадеФото: Murtadha Al-Sudani/AA/picture alliance

На них власти Ирака и ответили недавним запретом на долларовые расчеты. Впрочем, уменьшить зависимость от американской валюты в Багдаде хотели и раньше: так, еще в феврале там заявили о планах перевести часть расчетов за продаваемую Китаю иракскую нефть из долларов в юани.

Схожее заявление сделали в этом году и власти Саудовской Аравии, сообщив о том, что "открыты" к переводу части расчетов за свою нефть в юани и евро. А в ОАЭ сообщили, что собираются торговать с Индией за индийские рупии. Наконец, Египет обнародовал планы выпуска своих государственных облигаций в юанях - после успешной эмиссии аналогичных бумаг в японский иенах.

Одновременно в разных частых планеты продолжаются обсуждения создания альтернативных валют. Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир и Бахрейн сообщили , что хотят присоединиться к дискуссии внутри стран BRICS - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - о возможном создании новой общей валюты для торговых расчетов. Схожие планы вынашивают и в расположенном в Швейцарии Банке международных расчетов (BIS) - совместно с ОАЭ, Китаем и Таиландом.

Дедолларизация и привязка валют

Вся эта активность подробно освещается мировыми СМИ и сопровождается множеством мрачных предсказаний насчет будущего американского доллара. "Доминирование доллара под угрозой?" - спрашивает, например The New York Times. "Дедолларизация идет ошеломляющими темпами", - вторит Bloomberg. Это же агентство приводит и цифры: сейчас американская денежная единица составляет 58% мировых валютных резервов, по сравнению с 73% в 2001 году и 85% в конце 1970-х годов.

Но не все так просто - и в первую очередь на Ближнем Востоке. С 1970-х годов США поддерживает стратегическое партнерство с экспортирующими нефть государствами Персидского залива, например, Саудовской Аравией и ОАЭ. Большинство стран региона - за исключением Кувейта - привязало обменный курс своей валюты к американскому доллару. "Отвязка этих валют от доллара и станет четким индикатором возможной дедолларизации, - говорит Хасан Альхасан, эксперт по Ближнему Востоку в лондонском International Institute for Strategic Studies. - Но пока мы ничего подобного не наблюдаем".

Женщины в Каире на фоне постера с долларом США
Валюта Египта также обесценивается по отношению к доллару СШАФото: Amr Nabil/AP Photo/picture alliance

"Ключевые слова во всей этой истории (с дедолларизацией на Ближнем Востоке. - Ред.) - это "запланированная" и "обсуждающаяся", - считает Дэниэл Макдауэл, профессор политологии в нью-йоркском Syracuse University.  - Объявлять о планах просто, а вот реализовывать их сложно. Для нефтедобывающих стран вроде Саудовской Аравии подобные заявления - это способ привлечь внимание Америки, так как заигрывания с Китаем ведут к тому, что в Вашингтоне больше фокусируются на интересах стран Персидского залива".

При этом Макдауэл вовсе не считает, что доминирование доллара будет вечным. "Все империи когда-то рушатся," - говорит он. Но сейчас, по его словам, "большинство разговоров об этом носит символический и политический характер. Реальные изменения, которые мы видим, - медленны и несущественны".

Дедолларизация и санкции против России

Важным фактором в нынешней дискуссии о дедолларизации является война РФ против Украины - и последовавшие в ответ западные санкции. Как отмечает Дэниэл Макдауэл, "чем больше США будут использовать доллар как инструмент внешней политики, тем больше их противники будут смещать свою международную экономическую активность в пользу других валют".

"В данный  момент много "русских" денег проходит через страны Ближнего Востока и Азии", - поддерживает мысль коллеги Хасан Альхасан. И если западные санкции будут еще  ужесточаться, ситуация грозит обернуться введением вторничных санкций уже против самих этих стран - за их поддержку находящейся под санкциями России. Поэтому, говорит Макдауэл, их власти, "обеспокоенные риском попасть под американские ограничительные меры, уже сейчас задумываются о будущем - даже если в настоящий момент и не готовы или не хотят радикального отказа от доллара".

Тренд на замещение доллара не исчезнет

Еще одной причиной для дискуссий о дедолларизации на Ближнем Востоке является озабоченность стран региона возможным изменением Америкой сложившихся на нефтяном рынке правил игры, добавляет Альхасан. Нацеленные против России, эти шаги могут задеть и Саудовскую Аравию. В качестве примера эксперт приводит заявления Эр-Рияда о том, что если на саудовскую нефть будет введен потолок цен по образцу потолка на российскую, то страна просто перестанет продавать этот энергоноситель на мировом рынке.

Завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия обеспокоена возможным изменением Америкой сложившихся на нефтяном рынке правилФото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Поэтому тренд на замещение доллара, скорее всего, не исчезнет, говорит Мария Демерцис, профессор экономики в расположенном в Италии European University Institute и эксперт исследовательского центра Bruegel. Но этот процесс будет медленным. Даже если некоторые страны действительно захотят отказаться от доллара США в торговле, им будет крайне трудно сделать это из-за сложившейся в мире инфраструктуры долларовых расчетов.

"Если вы из Индии хотите что-нибудь продать в Чили, - приводит пример профессор, - то вы скорее всего сделаете это в долларах. Причем сделаете так не потому, что цену сделки будет проще определять в долларах, а потому, что вам нужна будет инфраструктура для расчетов", - уточняет она, поясняя, что под "расчетами" понимает возможность "взять деньги с одного счета и положить на другой". Впрочем, и Демерцис признает, что  решение США и ЕС заморозить находившиеся там активы Банка России в связи с российским вторжение в Украину вызвало обеспокоенность у многих и "вероятно" навредило мировой финансовой системе.

А на Ближнем Востоке, добавляет Хасан Альхасан, вызывало серьезную озабоченность действиями Запада по "инструментализации мировой финансовой и банковской системы" в контексте противостояния с Россией". А потому, по словам эксперта, ближневосточные страны продолжат готовиться к "более многополярному миру, где они хотят выгодно позиционироваться и работать как внутри, так и за пределами долларовой зоны".

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