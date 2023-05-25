Доллар уступает позиции по всему миру? Эксперты сомневаются

Ирак запретил долларовые расчеты по сделкам, Саудовская Аравия планирует продавать нефть за юани. Это начало отказа от доллара США? И причем тут война в Украине?

Те жители Ирака, которые собирались в скором времени купить машину или квартиру, в воскресенье, 21 мая испытали сложную гамму чувств. Именно в этот день власти страны объявили о запрете на использование в Ираке доллара в расчетах по сделкам - причем любым, как частного, так и делового характера. Крупные покупки иракцы уже давно привыкли оплачивать денежными знаками США. В противном случае сторонам сделки приходилось обмениваться большими хозяйственными сумками, набитыми дешевеющими иракскими динароми.

Альтернативные валюты - вместо доллара США?

Но ситуация, похоже, начинает меняться - причем не только в Ираке, но и на всем Ближнем Востоке. Только причины и обстоятельства везде разные. Что касается Ирака, то американские власти уже несколько месяцев пытались ограничить ввоз туда наличных долларов, опасаясь контрабанды купюр в соседний Иран. Результатом таких ограничений стали резкие скачки спроса на доллар, а следом - и не менее резкие колебания курса динара на неофициальном рынке.

В одном из обменных пунктов в Багдаде Фото: Murtadha Al-Sudani/AA/picture alliance

На них власти Ирака и ответили недавним запретом на долларовые расчеты. Впрочем, уменьшить зависимость от американской валюты в Багдаде хотели и раньше: так, еще в феврале там заявили о планах перевести часть расчетов за продаваемую Китаю иракскую нефть из долларов в юани.

Схожее заявление сделали в этом году и власти Саудовской Аравии, сообщив о том, что "открыты" к переводу части расчетов за свою нефть в юани и евро. А в ОАЭ сообщили, что собираются торговать с Индией за индийские рупии. Наконец, Египет обнародовал планы выпуска своих государственных облигаций в юанях - после успешной эмиссии аналогичных бумаг в японский иенах.

Одновременно в разных частых планеты продолжаются обсуждения создания альтернативных валют. Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир и Бахрейн сообщили , что хотят присоединиться к дискуссии внутри стран BRICS - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - о возможном создании новой общей валюты для торговых расчетов. Схожие планы вынашивают и в расположенном в Швейцарии Банке международных расчетов (BIS) - совместно с ОАЭ, Китаем и Таиландом.

Дедолларизация и привязка валют

Вся эта активность подробно освещается мировыми СМИ и сопровождается множеством мрачных предсказаний насчет будущего американского доллара. "Доминирование доллара под угрозой?" - спрашивает, например The New York Times. "Дедолларизация идет ошеломляющими темпами", - вторит Bloomberg. Это же агентство приводит и цифры: сейчас американская денежная единица составляет 58% мировых валютных резервов, по сравнению с 73% в 2001 году и 85% в конце 1970-х годов.

Но не все так просто - и в первую очередь на Ближнем Востоке. С 1970-х годов США поддерживает стратегическое партнерство с экспортирующими нефть государствами Персидского залива, например, Саудовской Аравией и ОАЭ. Большинство стран региона - за исключением Кувейта - привязало обменный курс своей валюты к американскому доллару. "Отвязка этих валют от доллара и станет четким индикатором возможной дедолларизации, - говорит Хасан Альхасан, эксперт по Ближнему Востоку в лондонском International Institute for Strategic Studies. - Но пока мы ничего подобного не наблюдаем".

Валюта Египта также обесценивается по отношению к доллару США Фото: Amr Nabil/AP Photo/picture alliance

"Ключевые слова во всей этой истории (с дедолларизацией на Ближнем Востоке. - Ред.) - это "запланированная" и "обсуждающаяся", - считает Дэниэл Макдауэл, профессор политологии в нью-йоркском Syracuse University. - Объявлять о планах просто, а вот реализовывать их сложно. Для нефтедобывающих стран вроде Саудовской Аравии подобные заявления - это способ привлечь внимание Америки, так как заигрывания с Китаем ведут к тому, что в Вашингтоне больше фокусируются на интересах стран Персидского залива".

При этом Макдауэл вовсе не считает, что доминирование доллара будет вечным. "Все империи когда-то рушатся," - говорит он. Но сейчас, по его словам, "большинство разговоров об этом носит символический и политический характер. Реальные изменения, которые мы видим, - медленны и несущественны".

Дедолларизация и санкции против России

Важным фактором в нынешней дискуссии о дедолларизации является война РФ против Украины - и последовавшие в ответ западные санкции. Как отмечает Дэниэл Макдауэл, "чем больше США будут использовать доллар как инструмент внешней политики, тем больше их противники будут смещать свою международную экономическую активность в пользу других валют".

"В данный момент много "русских" денег проходит через страны Ближнего Востока и Азии", - поддерживает мысль коллеги Хасан Альхасан. И если западные санкции будут еще ужесточаться, ситуация грозит обернуться введением вторничных санкций уже против самих этих стран - за их поддержку находящейся под санкциями России. Поэтому, говорит Макдауэл, их власти, "обеспокоенные риском попасть под американские ограничительные меры, уже сейчас задумываются о будущем - даже если в настоящий момент и не готовы или не хотят радикального отказа от доллара".

Тренд на замещение доллара не исчезнет

Еще одной причиной для дискуссий о дедолларизации на Ближнем Востоке является озабоченность стран региона возможным изменением Америкой сложившихся на нефтяном рынке правил игры, добавляет Альхасан. Нацеленные против России, эти шаги могут задеть и Саудовскую Аравию. В качестве примера эксперт приводит заявления Эр-Рияда о том, что если на саудовскую нефть будет введен потолок цен по образцу потолка на российскую, то страна просто перестанет продавать этот энергоноситель на мировом рынке.

Саудовская Аравия обеспокоена возможным изменением Америкой сложившихся на нефтяном рынке правил Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/dpa/picture alliance

Поэтому тренд на замещение доллара, скорее всего, не исчезнет, говорит Мария Демерцис, профессор экономики в расположенном в Италии European University Institute и эксперт исследовательского центра Bruegel. Но этот процесс будет медленным. Даже если некоторые страны действительно захотят отказаться от доллара США в торговле, им будет крайне трудно сделать это из-за сложившейся в мире инфраструктуры долларовых расчетов.

"Если вы из Индии хотите что-нибудь продать в Чили, - приводит пример профессор, - то вы скорее всего сделаете это в долларах. Причем сделаете так не потому, что цену сделки будет проще определять в долларах, а потому, что вам нужна будет инфраструктура для расчетов", - уточняет она, поясняя, что под "расчетами" понимает возможность "взять деньги с одного счета и положить на другой". Впрочем, и Демерцис признает, что решение США и ЕС заморозить находившиеся там активы Банка России в связи с российским вторжение в Украину вызвало обеспокоенность у многих и "вероятно" навредило мировой финансовой системе.

А на Ближнем Востоке, добавляет Хасан Альхасан, вызывало серьезную озабоченность действиями Запада по "инструментализации мировой финансовой и банковской системы" в контексте противостояния с Россией". А потому, по словам эксперта, ближневосточные страны продолжат готовиться к "более многополярному миру, где они хотят выгодно позиционироваться и работать как внутри, так и за пределами долларовой зоны".

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