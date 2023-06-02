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"Международное право ясно": Бербок о возможном аресте Путина

Даниил Сотников
42 мин. назад

Глава МИД Германии на вопрос об аресте Путина настаивает на том, что "военные преступники будут привлечены к ответственности".

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена БербокФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила за соблюдение норм международного права, отвечая на вопрос о возможности ареста президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Слова Бербок приводит агентство dpa в пятницу. 2 июня.

"Международное право ясно на этот счет. Международное право ясно дает понять: военные преступники, те, кто несет ответственность за ведение агрессивных войн, в конечном итоге будут привлечены к ответственности", - ответила Бербок на вопрос, ожидает ли она, что власти ЮАР арестуют Путина, если он поедет на саммит БРИКС в Йоханнесбурге.

По словам Бербок, дискуссия о возможном аресте Путина ясно дала понять, что война в Украине - это не локальный конфликт, и Путину "уже на так просто принимать участие в международных конференциях". "Это еще раз делает очевидным, что эта агрессивная война со стороны России не является чисто европейским делом, но затрагивает весь мир", - сказала Бербок.

Ордер на арест Путина

Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина. Его считают причастным к незаконному вывозу детей из оккупированных районов Украины в Россию. Это означает, что страны, признающие юрисдикцию МУС, обязаны будут арестовать российского президента. 

В этой связи особое внимание приковано к саммиту лидеров стран БРИКС, куда входит и Россия. Мероприятие должно пройти в августе в ЮАР - страна ратифицировала Римский статут МУС и, таким образом, признает юрисдикцию суда. Путин официально приглашен на саммит.

В конце мая руководство ЮАР заявило, что предоставит дипломатический иммунитет участникам саммита. "Это стандартное предоставление иммунитетов, которое мы проводим для всех международных конференций и саммитов, организуемых в Южной Африке, независимо от уровня участия", - объяснили в правительстве страны. В заявлении подчеркивается, что предоставление иммунитета встречам БРИКС не отменяет "никакого ордера, который мог быть выдан любым международным трибуналом в отношении любого участника конференции".

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