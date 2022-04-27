Не тот маникюр и желто-голубые кроссовки: за что задерживают в РФ

За два месяца, прошедшие с начала вторжения России в Украину, участились случаи преследования в РФ граждан, которые, по мнению российских властей, осуждают войну или выражают поддержку украинцам. Основания для задержания или возбуждения уголовного дела в ряде случаев были весьма неординарными. DW собрала несколько примеров.

"Распространение фейков о действиях российских вооруженных сил и публичные призывы к введению санкций против России" - после принятия Госдумой РФ 4 марта поправок в УК, предусматривающих ответственность за такое "деяние", а также корреспондирующих поправок в КоАП, число задержанных по этой статье растет в России чуть ли не ежедневно.

Задержание противницы войны в Украине на Манежной площади в Москве

По подсчетам проекта ОВД-Инфо, с начала войны в Украине до конца апреля по названным выше основаниям были задержаны 15 439 человек. Среди фигурантов подобных дел - не только политики и сотрудники СМИ, например, сын известного российского журналиста Владимир Кара-Мурза-младший, подозреваемый властями РФ в распространении "фейков" о российской армии во время своего выступления в палате представителей штата Аризона, или муниципальные политики Елена Котёночкина и Алексей Горинов, объявившие на заседании совета депутатов Красносельского округа Москвы минуту молчания "в память жертв агрессии в Украине". Преследованиям подвергаются и рядовые граждане.

Христианские заповеди, "дискредитирующие ВС РФ"

24 апреля, когда православные христиане по всему миру отмечали праздник Пасхи, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге полицейские задержали пикетчика, стоявшего с плакатом "Война - мир, свобода - рабство, незнание - сила, хватит искажений". Мужчину отпустили, составив на него протокол по статье о дискредитации российской армии.

В тот же день в российской столице у храма в Митино был задержан москвич Сергей Мельников, на плакате которого аббревиатура ХВ - "Христос воскресе" - была расшифрована альтернативным образом: "Хватит войны". Из-за этого на мужчину был составлен протокол о дискредитации вооруженных сил РФ, сообщил он проекту "ОВД-Инфо".

Также в пасхальное воскресенье в Нижнем Новгороде был задержан пикетчик Александр Маленков. На его плакате было написано: "6-ая заповедь - Не убий".

Днем ранее, 23 апреля, на Красной площади в Москве полицейские задержали девушку, имеющую при себе сумку с надписью "Нет войне" и покрасившую ногти в желто-синий цвет. По данным проекта ОВД-Инфо, предоставившего задержанной - Юлии Елисеевой - адвоката, ее отпустили после составления двух протоколов: о дискредитации российской армии и о нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Между тем издание "Псковская губерния" рассказало историю жительницы микрорайона Кресты, к которой пришла полиция потому, что она покрасила ограду около своего дома в желто-синий цвет. После общения с представителями службы охрана правопорядка женщина забор перекрасила, указывает издание.

Кроссовки как средство агитации

Не менее удивительная история произошла 6 марта с 40-летним жителем Москвы, пишет онлайн-издание msk1.ru, не уточняя имени героя. Мужчину, отправившегося в ГУМ, чтобы купить подарки жене и дочери к 8 марта, задержали за то, что на нем были кроссовки желто-синего цвета. Как рассказал журналистам адвокат задержанного Илья Уткин, обувь сочли "средством политической агитации". В ОВД Лианозово был оформлен протокол по статье о нарушении правил участия в массовых мероприятиях, добавил адвокат.

Спустя несколько дней - 17 марта - за аналогичную "провинность" пострадала жительница Москвы. Как пишет в своем Telegram-канале проект "Сетевые свободы", женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей за то, что она, "находясь в общественном месте, демонстрировала предметы одежды и значок, раскрашенные в цвета флага Республики Украина, выражающие явно негативное отношение к Вооруженным Силам Российской Федерации, привлекала внимание СМИ и блогеров". Конкретно речь шла о желто-синей шапке задержанной и прикрепленному к ее одежде сердечке в цветах украинского флага.

Согласно статье 20.3.3 КоАП РФ, публичные действия, направленные на "дискредитацию ВС РФ", если они не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, могут наказываться штрафом до 100 тысяч рублей для граждан и до миллиона рублей для юрлиц. В то же время уголовная статья "о публичном распространении заведомо ложной информации" о российской армии (статья 207.3 УК РФ) влечет наказание до 15 лет лишения свободы.

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