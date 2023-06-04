На 466-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 4 июня (время московское).

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Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области, заявило Минобороны России . "По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В центре Харькова состоялось открытие памятника детям, погибшим в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщила первая леди Елена Зеленская , участвовавшая в церемонии открытия. "Трудно открывать памятники погибшим. Особенно если эти погибшие - дети. Дети должны жить", - подчеркнула она. По словам Зеленской, из-за российских преступлений в Украине погибли уже 485 детей. Только в Харьковской области с начала войны были убиты 76 детей, добавил глава военной администрации региона Олег Синегубов . "Самой молодой жертве путинских преступлений было всего пять месяцев. Более 200 наших детей получили ранения. К сожалению, эта ужасающая статистика продолжает расти", - написал он в Telegram-канале.

Ежегодно 4 июня в мире отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии (International Day of Innocent Children Victims of Aggression). Памятная дата была учреждена на чрезвычайной сессии Генеральной ассамблеи ООН 19 августа 1982 года.

Белгородский губернатор: В Новой Таволжанке идет бой с ДРГ

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Звук взрыва, который услышали жители Мелитополя, был "вызван уничтожением ранее обнаруженных в схронах взрывчатых веществ", написал в Telegram-канале представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. "Обстановка в городе спокойная", - добавил он.

Как сообщил законный мэр города Иван Федоров, по уточненной информации, "что-то произошло на окраине Якимовки, к югу от Мелитополя".

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что готов на встречу с бойцами "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России". Ранее они предложили губернатору встретиться в храме Новой Таволжанки для обмена двух российских военнопленных. "С 17.00 до 18.00 - МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность", - сказал Гладков в видеообращении , опубликованном в Telegram-канале. При этом он отметил, что прямо сейчас в Новой Таволжанке идет бой с диверсионно-разведывательной группой.

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Министерство обороны России опубликовало проект постановления правительства , в котором предлагается ставить граждан на воинский учет и снимать с него без личной явки в военный комиссариат. Согласно документу, постановка на воинский учет может происходить на основе данных, содержащихся в государственном информационном ресурсе и иных государственных информационных системах. При этом гражданам в личный кабинет на портале Госуслуг будут отправлять соответствующие уведомления.

В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв

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Мэр оккупированного Россией Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощном взрыве в городе. Власти выясняют детали.

О взрыве в Мелитополе написал и представитель назначенной РФ "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. Подробностей он не привел.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры, как утверждается, из южной части города, на которых виднеется черный дым.

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Воюющие на стороне Украины "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову встретиться для переговоров в храме в селе Новая Таволжанка. На видео , размещенном в Telegram-каналах добровольцев, командир РДК Денис Капустин, также известный под псевдонимом Денис Никитин, заявил, что подразделение взяло в плен двух российских военных и по случаю православного праздника Троицы готово обменять их "на пару минут общения" без оружия и без солдат. "Если вы сегодня до 17.00 явитесь в храм в Новой Таволжанке, мы, в качестве жеста доброй воли, как принято говорить у нас на родине, обменяем этих двух пленных просто на возможность пообщаться с вами о судьбе России, ненужной кровопролитной войне, которая ведется уже полтора года, а теперь ведется и на территории вашей Белгородской области", - сказал он.

На видео также показаны двое мужчин, как утверждается, пленные, которые говорят, что они военнослужащие из Тверской и Псковской областей. Один из них лежит на больничной койке, рядом стоит капельница. Как пишет Astra, одного пленного на видео - 48-летнего Алексея Беляева из города Кашина Тверской области - опознала его бывшая жена Татьяна Федотова. По словам Федотовой, она не общается с бывшим мужем и не знает, чем он занимался последнее время.

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Украинские военные продвинулись на некоторых участках фронта на востоке, несмотря на сложную ситуацию, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский , посетивший бойцов на передовой. Он отметил работу подразделения 92-й отдельной механизированной бригады. По его словам, подразделение "не только отразило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров". Кроме того, Сырский заявил об успешных действиях военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бойцы "ежедневно, шаг за шагом, грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса", сказал он.

Минобороны РФ сообщило об ударе по украинским военным аэродромам

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Российские военные в ночь на 4 июня нанесли удар высокоточным оружием по объектам на военных аэродромах Украины, сообщило Минобороны РФ. "Цель удара достигнута. Командные пункты, радиолокационные посты, украинская авиационная техника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами поражены", - говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что ночью две выпущенные российской армией ракеты попали в оперативный аэродром около Кропивницкого. О последствиях удара он не сообщил.

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Комиссия по проверке убежищ в Киеве установила, что из 1078 проинспектированных укрытий столицы половина либо не готовы к использованию, либо их не удалось открыть, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Как подчеркнул министр, он "с недоверием" воспринял информацию о том, что половина убежищ были открыты и признаны готовыми. "Когда мы вчера выборочно проверяли с нашим мэром укрытия в Оболонском районе, то абсолютное большинство укрытий было закрыто. А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования", - написал Камышин.

По его словам, комиссия объяснила такой высокий процент тем фактом, что в первый день большинство проверенных укрытий были в школах, детсадах и больницах, а там ситуация немного лучше, чем в целом по городу.

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Минобороны Украины опубликовало ролик с намеком на ожидаемое контрнаступление. На видео украинские военные жестом призывают соблюдать тишину, после чего на экране появляется надпись: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет".

Пригожин: ВСУ вернулись на юго-западные окраины Бахмута

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Владелец частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что подразделения ВСУ находятся на юго-западе Бахмута, где, по его словам, должны были быть силы РФ. "На сегодняшний день имеются информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ", - сказал Пригожин.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ контролируют юго-западные окраины Бахмута. "Вагнеровцы окончательно еще не покинули город. Осуществляют инструкторскую работу с прибывшими отрядами регулярной армии", - написала Маляр.

Хроника событий 4 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 июня 14.00 - 23.59 >>>

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