На 475-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 13 июня (время московское).

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Российские войска обстреляли из артиллерии поселок городского типа Белозерка в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале глава офиса президента Андрей Ермак. По его словам, один из снарядов попал во двор церкви, в результате чего погиб 72-летний священник. Ранения также получила 76-летняя женщина. Кроме того, в результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь и объекты критической инфраструктуры, добавил Ермак.

Херсонская областная прокуратура сообщила , что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством. По данным следствия, обстрел произошел около 11.40 по местному времени. "Количество травмированных уточняется", - отмечает прокуратура.

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В Госдуму РФ внесен законопроект, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности для мобилизованных и добровольцев, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, если они проходят службу в период мобилизации или в условиях военного времени. Предполагается, что нововведение распространится и на лиц, приговоры в отношении которых уже вступили в силу.

Ракетный удар по Кривому Рогу: число погибших выросло до 11

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Количество погибших в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу увеличилось до 11 человек, сообщил днем глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. "Тело еще одного погибшего достали из-под завалов частного предприятия в Кривом Роге. За эту страшную ночь враг убил в городе 11 мирных жителей. Поисково-спасательная операция завершена. Продолжается разбор конструкций", - написал он в Telegram-канале.

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Число погибших в аннексированной РФ части Херсонской области в результате прорыва плотины Каховской ГЭС выросло до 17 человек, сообщил в Telegram-канале "председатель правительства" оккупированного региона Андрей Алексеенко. По его словам, подтверждено 12 смертей в городе Голая Пристань и 5 летальных исходов в городе Алешки.

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Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании бывших работников оборонного предприятия, якобы завербованных Главным управлением разведки министерства обороны Украины. Задержанных подозревают в передаче за границу технической документации и подготовке взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях, используемых для снабжения российских войск, указали в ФСБ. По версии спецслужбы, у задержанных были изъяты свыше 4 кг пластичного взрывчатого вещества, 4 взрывателя, конструкторская документация и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов США.

ООН: Разрушение плотины КГЭС - угроза продовольственной безопасности

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Город Алешки после разрушения плотины КГЭС Фото: AP Photo/picture alliance

Разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции серьезно повлияет на мировую продовольственную безопасность и приведет к росту цен, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Вся территория южнее ГЭС в направлении Черного моря и аннексированного РФ Крыма "является житницей не только для Украины, но и для всего мира", объяснил Гриффитс британской медиакомпании BBC. "Мы уже испытываем трудности с продовольственной безопасностью, но цены на продукты, я уверен, обязательно увеличатся", - подчеркнул замгенсека ООН. Кроме того, техногенная катастрофа грозит создать проблемы с доступом к питьевой воде для сотен тысяч человек, добавил Гриффитс.

Разрушение объекта гражданской инфраструктуры в подобном масштабе идет вразрез с международным гуманитарным правом, подчеркнул замгенсека всемирной организации. "Тот, кто сделал это (разрушил плотину КГЭС. - Ред.) - нарушил Женевские конвенции", - резюмировал Гриффитс.

Хроника событий 13 июня 00.00 - 13.59 >>>

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