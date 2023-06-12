Мэр: Минимум 10 погибших при обстреле дома в Кривом Роге

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 13 июня.

На 475-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 13 июня (время московское).

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Количество погибших при обстреле Кривого Рога выросло до 10 человек, сообщил мэр города Александр Вилкул. По состоянию на 13.00 по местному времени (совпадает с московским) под завалами находится один человек, еще 28 получили ранения, добавил градоначальник. На месте продолжается спасательная операция.

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Администрация США может одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков M1 Abrams, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных чиновников. Судя по всему, препятствия для подобного решения отсутствуют, подчеркнул высокопоставленный представитель администрации. Министерство обороны Соединенных Штатов настоятельно рекомендовало снабдить поставляемые Киеву танк именно такими боеприпасами, указывает WSJ.

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Штурмовик F-18 ВВС Австралии (фото из архива) Фото: Paul Crock/AFP/Getty Images

Украина запросила у Австралии информацию о состоянии 41 штурмовика F-18, рассказал в беседе с агентством AFP украинский посол в Канберре Василий Мирошниченко. Самолеты выведены из эксплуатации и находятся на военной базе к северу от Сиднея, указало агентство. Киев "изучает возможности (поставки. - Ред.) истребителей, включая эту", объяснил дипломат.

Между тем военный стратег и генерал-майор Сил обороны Австралии в отставки Мик Райан в беседе с AFP отметил, что передача украинской стороне F-18 поможет "уравнять поле" в сравнении с превосходящей Украину по числу единиц техники и оснащению авиацией РФ.

Минобороны РФ отчиталось о захвате танков Leopard и БМП M2 Bradley

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Российские силы захватили на Запорожском направлении несколько танков Leopard производства Германии и боевых машин пехоты M2 Bradley производства США, утверждает министерство обороны РФ. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

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Еще семь "добровольческих подразделений" - 3 бригады и 4 отдельных отряда - подписали контракты с министерством обороны России, сообщило военное ведомство. Оно не уточнило, о каких отрядах идет речь. Со стороны Минобороны РФ документы подписал генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Глава военного ведомства Сергей Шойгу 10 июня подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", находящиеся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с российским Минобороны. В документе указывается, что это придаст "добровольческим формированиям" необходимый правовой статус. Первым подразделением, подписавшим такой договор, стал чеченский отряд "Ахмат".

"Добровольческими отрядами" власти РФ называют в том числе частные военные компании. Согласно действующему законодательству, ЧВК в России запрещены, поэтому чиновники предпочитают определение "добровольческие отряды".

МВД Украины - о последствиях катастрофы на КГЭС

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Уровень воды в Днепре в районе Херсона продолжает снижаться после разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции и на утро 13 июня составляет 2,9 метра, следует из оперативной сводки министерства внутренних дел Украины. Подтопленными остаются 31 населенный пункт на правом берегу Днепра и 17 населенных пунктов на оккупированной территории, указали в ведомстве. С момента техногенной катастрофы в Херсонской области эвакуированы 2757 человек, добавили в МВД.

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В последние месяцы Россия, по всей вероятности, работала над обеспечением долгосрочных и крупносерийных поставок дронов из Ирана, пишет в своей ежедневной сводке Минобороны Великобритании со ссылкой на разведданные. Ведомство подчеркивает, что поставляя это вооружение, Тегеран продолжает нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН 2231.

По данным британской разведки, Россия, вероятно, перешла от получения небольших поставок иранских дронов воздушным транспортом к более крупным партиям, доставляемым на судах по Каспийскому морю.

"Международный транзитный коридор Север-Юг", который приобрел для России гораздо большее значение после вторжения в Украине, дает ей доступ к азиатским рынкам оружия - менее уязвимым, как надеются в Москве, для западных санкций, отмечает министерство обороны в Лондоне.

Вместе с тем Россия работает над началом собственного производства беспилотников, почти наверняка с помощью Ирана, говорится в сообщении.

При обстреле пятиэтажки в Кривом Роге погибли шесть человек

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Число жертв обстрела Кривого Рога возросло до 6, сообщил мэр города Александр Вилкул .

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В Запорожской области за минувшие сутки погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения и находятся в лечебных учреждениях, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. По его данным российские войска совершили 85 обстрелов 14 населенных пунктов. В частности, нанесено два удара с авиации, БПЛА, из РСЗО.

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Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле со стороны Украины поселков Глушково и Тёткино в приграничном Глушковском районе. По его словам, на настоящий момент известно, что Тёткино пострадало 9 домов, два из них загорелись, нарушено газо- и электроснабжение. В Глушково также повреждены несколько домов, написал Старовойт в Telegram.

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В Краснодаре в районе нефтеперерабатывающего завода произошел пожар, сообщила городская администрация, не уточняя причину. По данным МЧС, на территории завода загорелась колонна для переработки дизельного топлива, указывают "Кубанские новости". На публикуемых фото и видеозаписях с места виден большой столб черного дыма. По словам очевидцев, дым виден за несколько километров, отмечает Telegram-канал Baza.

UPD: Позднее пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что пожар на площади 20 кв. м ликвидирован.

Три человека погибли при обстреле в Кривом Роге

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В результате российского обстрела Кривого Рога три местных жителя погибли, ранены 25 человек, еще 7 человек, вероятно, находятся под завалами, сообщил мэр города Александр Вилкул .

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Украинские войска ведут контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и добились территориальных успехов, пишет Институт изучения войны (ISW) в ежедневном аналитическом отчете . Речь идет о продвижении на Донецком и Таврическом (Запорожском) направлениях.

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После масштабной ночной российской атаки с применением ракет и ударных беспилотников утром в большинстве областей Украины (за исключением шести западных областей) вновь прозвучали сирены воздушной тревоги, свидетельствует онлайн-карта тревог .

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По предварительной информации Генштаба ВСУ , в ходе ночной атаки российские войска выпустили по Украине 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. В утренней оперативной сводке Генштаб сообщил также об авиаударе четырьмя дронами "Шахед", один из которых был сбит защитниками.

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В Кривом Роге в центральной Украине "попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный дом", написал мэр Александр Вилкул . По его словам, работают все экстренные службы, заканчивается тушение пожаров. Есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно, люди - под завалами, отметил он, добавив, что полная информация поступит позднее.

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В Запорожье погиб начальник штаба российской 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев. Об этом сообщает российский "военкор" Юрий Котёнок. По его данным, Горячев был убит в результате ракетной атаки. За время войны Россия потеряла в Украине, по официальным данным, не менее пяти генералов.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

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Воздушная тревога, которая началась на востоке, а затем распространилась на большинство областей, охватила всю территорию Украины. Очевидцы сообщают о взрывах в Тернополе, перед этим там сработала ПВО. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударах БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры. По его словам, предварительно в одном случае повреждения получило коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае - складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар.

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В Киеве, Днепре, Кривом Роге и Харьковской области раздались взрывы, перед этим там включились сирены воздушной тревоги, пишет телеканал ТСН.

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Треть банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не могут отследить и заморозить активы российских лиц, находящихся под санкциями. К такому выводу пришел Центральный банк Нидерландов после расследования. В стране заморожены российские активы на 644,5 млн евро.

Зеленский назвал неутешительными итоги проверки бомбоубежищ

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал неутешительными итоги проверки бомбоубежищ в крупных городах, в том числе в Киеве. "На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений - и по тем, кто ответственен, и по обеспечению надлежащего уровня защиты для наших людей во всех украинских городах", - заявил Зеленский в обращении, текст которого опубликован на его сайте. Украинские специалисты ранее проверили около 63 тыс. укрытий в стране. 9,3% из них были закрыты, 23,6% - непригодны к использованию.

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил о дальнейшей военной помощи Украине на фоне сообщений об уничтоженных в ходе контрнаступления танках Leopard-2. "Мы не сможем заменить каждый танк, вышедший из строя, (...), но с июля мы будем наращивать поставки Leopard 1 A5", - отметил глава оборонного ведомства в интервью программе RTL Direkt.

Макрон: Контрнаступление Украины может длиться месяцы

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Украинские солдаты под Бахмутом Фото: REUTERS

Контрнаступление Украины будет продолжаться несколько недель или месяцев, заявил французский президент Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "Мы хотим, чтобы оно было как можно более успешным, чтобы затем мы могли начать фазу переговоров на хороших условиях", - добавил Макрон.



Хроника событий 12 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 12 июня 00.00 - 13.59 >>>

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