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Путин и его предполагаемые дочери - Екатерина Тихонова и Мария Воронцова
Путин и его предполагаемые дочери - Екатерина Тихонова и Мария ВоронцоваФото: Eastnews/imago/Mikhail Klimentyev/SPUTNIK /AFP/Dmitry Feoktistov/TASS/picture alliance
КонфликтыНидерланды

В Нидерландах арестовали участок бывшего зятя Путина

Лиза Ламбрехт
52 мин. назад

Власти Нидерландов могли возбудить уголовное дело против бывшего зятя Путина Йоррита Фаассена, говорится в расследовании "Проекта", Follow the money и The Guardian.

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Прокуратура Нидерландов арестовала земельный участок в пригороде Амстердама, принадлежащий Йорриту Фаасену - бывшему мужу Марии Воронцовой, которую считают старшей дочерью Владимира Путина. Об аресте недвижимости сообщили в четверг, 25 мая, "Проект", нидерландское издание Follow the money и британская газета The Guardian.

Как говорится в расследовании, бывшему зятю Путина принадлежит участок площадью 1432 квадратных метра в районе Дуйвендрехт. Долгое время землей владели структуры друзей Путина Аркадия и Бориса Ротенбергов, но затем Фаассен купил ее за 450 тысяч евро. В 2021 году он решил построить там жилой дом и шесть офисных помещений.

12 мая прокуратура Нидерландов наложила на землю арест в связи с финансовыми, экономическими и экологическими правонарушениями, пишет The Guardian. Юристка Хелен овер де Линден допускает, что Фаассен мог стать фигурантом уголовного дела, однако, по ее словам, точно установить это по доступным сейчас документам пока нельзя.

Знакомый Фаассена рассказал "Проекту", что бывший зять Путина недавно прилетал в Амстердам, но ему пришлось вернуться в Россию - как утверждается, из-за интереса к нему со стороны нидерландских правоохранительных органов. Источник в спецслужбах Нидерландов сообщил, что Фаассена допрашивали по прибытии в Амстердам в связи с возможным уклонением от санкций, говорится в расследовании.

Йоррит Фаассен и Мария Воронцова сыграли свадьбу в 2008 году. По данным российских СМИ, у них есть сын Роман - как считается, единственный из внуков Владимира Путина, появившийся на публике в 2022 году. Однако брак с Фаассеном, как и нынешний союз Воронцовой с московским менеджером Евгением Нагорным, не был оформлен официально. Это позволило обоим партнерам Воронцовой избежать санкций, введенных против окружения Путина из-за войны России в Украине. Обе предполагаемые дочери президента РФ - Екатерина Тихонова и Мария Воронцова - находятся под санкциями США и Евросоюза.

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