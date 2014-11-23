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Фото: Artyom Geodakyan/TASS/dpa/picture alliance
Фото: Artyom Geodakyan/TASS/dpa/picture alliance
Борис Ротенберг
Финский и российский предприниматель, член совета директоров СМП Банка.
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Контекст
Лондон вводит санкции против Ротенбергов и Тимченко
Лондон вводит санкции против Ротенбергов и Тимченко
Под ограничительные меры Великобритании попали Тимченко, Ротенберги и пять российских банков.
Политика
22.02.2022
22 февраля 2022 г.
Путин: Персональные санкции Запада - это нарушение прав человека
Путин: Персональные санкции Запада - это нарушение прав человека
Одновременно президент РФ заявил, что подпасть под санкции - это честь.
23.11.2014
23 ноября 2014 г.
Всего публикаций: 3
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