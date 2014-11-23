  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
Борис Ротенберг - финский и российский предпринимател
Фото: Artyom Geodakyan/TASS/dpa/picture allianceФото: Artyom Geodakyan/TASS/dpa/picture alliance

Борис Ротенберг

Финский и российский предприниматель, член совета директоров СМП Банка.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Лондон вводит санкции против Ротенбергов и Тимченко

Лондон вводит санкции против Ротенбергов и Тимченко

Под ограничительные меры Великобритании попали Тимченко, Ротенберги и пять российских банков.
Политика22 февраля 2022 г.
Владимир Путин (фото из архива)

Путин: Персональные санкции Запада - это нарушение прав человека

Путин: Персональные санкции Запада - это нарушение прав человека

Одновременно президент РФ заявил, что подпасть под санкции - это честь.
23 ноября 2014 г.
Всего публикаций: 3