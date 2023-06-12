Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Путин недооценил единство европейцев

На 474-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 12 июня (время московское).

Олаф Шольц: Путин недооценил единство европейцев

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По словам федерального канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), президент РФ Владимир Путин недооценил единство европейцев, когда принимал решение вторгнуться в Украину. Германия, Франция и Польша будут поддерживать Украину в меру возможностей, в том числе оружием, - столько, сколько нужно, заявил Шольц вечером 12 июня в Париже на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой.

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Во временно оккупированном городе Голая Пристань в Херсонской области россияне при эвакуации требуют от гражданских лиц взятку, утверждается в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook . По данным Генштаба, российские военные уничтожают паспорта, свидетельства о рождении и иные документы украинского образца. Эвакуированных жителей переселяют на территорию аннексированного Крыма и в Краснодар.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю с 5 по 11 июня освободили от российских оккупантов семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram. "За прошедшую неделю в ходе проведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, площадь территории, взятой под контроль, - 90 кв. км", - написала Маляр в Telegram-канале . Она перечислила освобожденные населенные пункты: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное.

Матч солидарности сборных Германии и Украины закончился вничью

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Момент товарищеского матча сборных Германии и Украины на стадионе в Бремене Фото: imago images/Contrast

Сборная Германии по футболу в знак солидарности выбрала украинскую национальную команду в качестве соперника для своего юбилейного, 1000-го товарищеского матча. За игрой на стадионе в Бремене, завершившейся ничьей - 3:3, наблюдали около 35,8 тысячи болельщиков. Все сборы от продажи билетов на матч будут направлены пострадавшим в войне, развязанной Россией против Украины.

The Washington Post: США разрабатывают план реформы Совбеза ООН

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США предлагают ввести в состав Совета Безопасности ООН до шести новых постоянных стран-членов, которые не будут иметь права вето. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает газета The Washington Post . Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сейчас консультируется с дипломатами из 193 государств, входящих в организацию, чтобы получить их отзывы на эту инициативу, говорится в публикации.

Реформа должна стать ответом на "растущее разочарование неспособностью Совета Безопасности ООН остановить глобальные конфликты, включая войну в Украине" и "признанием растущего влияния развивающегося мира", пишет The Washington Post. С момента создания ООН после Второй мировой войны постоянными членами Совета Безопасности были США, Франция, Великобритания, Китай и СССР (сейчас - РФ как его правопреемница). Эти страны имеют в Совбезе право вето по вопросам, касающимся войны и мира. 10 непостоянных членов Совбеза, половину из которых Генассамблея ООН меняет каждый год, не имеют такого права.

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По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, западные СМИ совершили ошибку, когда стали "распределять ответственность" за разрушение плотины Каховской ГЭС между Украиной и Россией. В то же время, выступая в эфире телемарафона, он отметил, что у западных партнеров нет сомнений в том, что подрыв Каховской ГЭС осуществила не Украина. "Планировался ли подрыв именно такого масштаба, или они хотели что-то меньше сделать, но что-то пошло не по плану - это все еще не установлено. Тут сохраняются разные мысли. Но то, что это дело рук России, тут выстраивается консенсус", - заявил глава украинского МИДа.

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Дания направит Украине еще 2000 артиллерийских снарядов, заявили исполняющий обязанности министра обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Ларс Лёкке Расмуссен. По словам министра иностранных дел, на которые ссылается издание Berlingske, эта помощь является ответом на запрос Киева.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность тем, что Россия 17 июля откажется от участия в "зерновой сделке", обеспечивающей вывоз сельхозпродукции из украинских портов по Черному морю. "Я обеспокоен, и мы прилагаем все усилия, чтобы сохранить Черноморскую инициативу и в то же время продолжить работу по содействию российскому экспорту", - сказал он журналистам.

В мае Россия согласилась на продление "зерновой сделки" еще на два месяца, но предупредила, что действие соглашения может быть прекращено, если не будут устранены препятствия для экспорта российского зерна и удобрений.

Зеленский: С начала войны из российского плена вернули 2526 украинцев

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С начала полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года, из российского плена удалось вернуть 2526 украинцев и украинок, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. "Каждый раз, когда возвращаем наших людей из российского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врагу не оставим", - написал он в Telegram-канале, опубликовав кадры возвращения украинских военных домой. Накануне украинские и российские власти сообщили, что провели новый обмен пленными, в рамках которого в Украину вернулись 95 человек, а в Россию - 94.

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Российские войска нанесли авиаудар по городу Орехов Запорожской области, сообщил глава военной администрации региона Юрий Малашко."Три управляемые авиабомбы врага попали по территории города: разрушены частные дома и коммуникации. К сожалению, от полученных травм погиб 48-летний мужчина", - написал он в Telegram-канале. Малашко добавил, что еще один человек 32 лет получил ранения и был госпитализирован.

ФРГ предупредила об угрозе промышленности без транзита российского газа через Украину

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Германия может быть вынуждена сворачивать или даже полностью выводить из эксплуатации промышленные мощности, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу, истекающее в конце следующего года, считает министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). Выступая на Восточногерманском экономическом форуме в коммуне Бад-Заров, Хабек напомнил о необходимости соблюдать правила распределения газа в Восточной Европе, которые предполагают, что Германии придется экспортировать туда газ, чтобы компенсировать дефицит. В итоге поставки немецким производителям могут быть ограничены. "Безопасного сценария развития событий нет", - отметил Хабек.

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Ориентировочный ущерб окружающей среде из-за катастрофы на Каховской ГЭС составляет более 1,5 млрд евро, заявил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин после выездного заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования. "Затоплено около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого теракта, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней", - написал Прокудин в Telegram-канале . На заседании комитета были рассмотрены вопросы, касающиеся улучшения экологической ситуации, в том числе пути восстановления региона и обеспечение населения питьевой водой.



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В Украину едет генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. "Я еду в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи в ликвидации последствий затопления из-за катастрофы на дамбе в Новой Каховке. Я оценю ситуацию на Запорожской АЭС и проведу ротацию миссии агентства, усилив ее состав", - рассказал Гросси в Twitter.

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы в Украине на 8 мая

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Владимир Зеленский (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который переносит празднование Дня Победы в стране с 9 мая на 8 мая. Информация об этом появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной рады. Теперь праздник будет называться Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, он будет официальным выходным. 9 мая в Украине будут праздновать День Европы, который при этом останется рабочим днем.

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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало одной из бригад ВСУ 17 автомобилей, арестованных у родственников бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, сообщила пресс-служба ведомства. В их числе - 12 грузовиков, автокран, микроавтобус, фургон и два внедорожника. Общая стоимость техники составляет 1,1 млн долларов США. "Эти транспортные средства принадлежали предприятию родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию вооруженной агрессии России против Украины. Они также являются субъектами уголовного производства относительно незаконной добычи песка на двух карьерах во Львовской области", - говорится в сообщении. По ходатайству ГБР в апреле 2022 года на эти автомобили был наложен арест в рамках расследования уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр.

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Власти Швейцарии сообщили об атаке пророссийских хакеров на несколько правительственных сайтов. Эксперты быстро идентифицировали DDoS-атаку и приняли необходимые меры, заявил Национальный центр кибербезопасности Швейцарии (NCSC). Ответственность взяла на себя группа NoName, указывается далее. Атака произошла в то время, когда парламент Швейцарии готовится к видеообращению президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на 15 июня, указывается далее.

Немецкий Красный Крест направит новую партию помощи в затопленные районы Украины

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В контролируемом российскими силами Мелитополе Запорожской области около полуночи 12 июня взорвался тепловоз в локомотивном депо, сообщил городской глава Иван Федоров. По его данным, россияне использовали его для транспортировки топлива на фронт. Федоров также напомнил , что речь идет уже о втором уничтоженном тепловозе за последние два месяца.

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Спасение пострадавших в Херсонской области Фото: AP/picture alliance

Немецкий Красный Крест (DRK) направит новую партию помощи в затопленные районы на юге Украины, пострадавшие в результате разрушения Каховской ГЭС. Она будет включать две спасательные лодки, 6000 гигиенических наборов, 200 неопреновых костюмов и 100 спасательных жилетов общей стоимостью около 400 тысяч евро, сообщила организация. Партия помощи будет отправлена 13 июня. Как отметили в DRK, организация находится в тесном контакте с Украинским Красным Крестом.

Хроника событий 12 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 11 июня 14.00 - 23.59 >>>

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