Лондон: Шойгу на фоне критики обеспокоен своим имиджем

На 474-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 12 июня (время московское).

Британская разведка: Шойгу обеспокоен своим имиджем

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Министр обороны России Сергей Шойгу пытается поддерживать свой положительный имидж на фоне "все более неприкрытой критики со стороны некоторых соотечественников", отмечает военная разведка Великобритании. В течение последней недели Шойгу был довольно активен в публичном пространстве, вероятно, пытаясь внушить, что он контролирует все стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции, подчеркивается в твите британского Минобороны. В частности, российский министр дал по меньшей мере два комментария, касавшихся оборонительных операций РФ, а также украинских потерь, которые он серьезно преувеличил. Кроме того, Шойгу призвал оборонную промышленность России удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт. "Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений", - считают в министерстве обороны Великобритании.

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Утром седьмого дня после катастрофы на Каховской ГЭС в Херсонской области существенно снижается уровень затопления. "Продолжаются 7-е сутки ликвидации последствий подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. По состоянию на сейчас вода продолжает отходить и уже достигла отметки 3 м 29 см, если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень уменьшился на 64 см", - сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram . По его словам, затопленными остаются 46 городов, поселков и сел, в том числе 32 населенных пункта на правом берегу и 14 - на левом. "На освобожденной территории затоплен 3801 дом. На правом берегу удалось вытащить из водяной ловушки 2743 человека, из них 228 детей и 77 маломобильных лиц. Только из Херсона эвакуировали 2318 горожан", - сообщил он далее. В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич заявил , что за ночь уровень воды в акватории города снизился еще на 6 см, с начала затопления - на 55 см.

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Вооруженные силы Украины освободили село Сторожевое Донецкой области, оккупированное с марта 2022 года. "В результате зачистки населенного пункта было уничтожено около полусотни рашистов, четверо взяты в плен. Сегодня государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю", - сообщила в соцсети Facebook 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского. Она опубликовала видео из освобожденного села.

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Очередное, 13-е заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), будет посвящено подготовке украинских военных летчиков и техников, а также открытию центров ремонта и оснащения техники, сообщил глава украинского Минобороны Алексей Резников. "В рамках заседания мы будем обсуждать детальные вещи "самолетной коалиции". В данном случае мы говорим пока о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система. Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции", - цитирует Резникова в Telegram-канале пресс-служба министерства. По словам Резникова, на заседании "Рамштайн", запланированном на 15 июня в Брюсселе, речь будет идти и обо "всем, что касается ПВО, снарядов, амуниции, артиллерии".

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Киев просит Германию о поставках еще большего числа танков, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в интервью изданию Der Tagesspiegel. "Украинская армия больше всего нуждается в намного большем количестве западных танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники", - сказал Мельник, пояснив, что "каждый Leopard 2 буквально на вес золота для решающего наступления" ВСУ. По мнению Мельника, бундесвер в состоянии передать Киеву больше танков, чем уже поставленные 18 экземпляров из его запасов, включающих более 300 танков, и нынешнее число можно "утроить, не ставя под угрозу обороноспособность Германии".

Треть укрытий в Украине оказались закрытыми или непригодными

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В Украине проверили почти 63 тысячи укрытий, почти треть из них были закрытыми или непригодными к использованию, заявила ГСЧС Украины. "Закрытыми оказались 9,3%, непригодными к использованию - 23,6% от проверенных. По состоянию на 10 июня обследовано 62 912 укрытий. Не обследовано 0,6% от общего количества из-за боевых действий", - отмечается в заявлении службы. При этом в Киеве обследовано 4 655 укрытий, закрытыми были 0,6%, непригодными к использованию - 34,6%, отмечается далее. В проверке участвовали почти 2 тысячи групп в составе представителей местных органов исполнительной власти, ГСЧС и Национальной полиции.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне нанесли 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершили 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны. "Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений", - отмечается в утренней оперативной сводке в Facebook . В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага, сообщается далее.

"В течение последней недели на Бахмутском направлении российские захватчики несут значительные потери. Так, только в военный госпиталь в районе населенного пункта Персиановка Ростовской области, ежедневно прибывают более 50 оккупантов с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен, и, за неимением достаточного количества медперсонала, имеет большие показатели смертности среди тяжелораненых", - указал украинский Генштаб.

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Военные российской группировки войск "Юг" отразили атаку штурмовой группы ВСУ на соледаро-артемовском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Кроме того, по его словам, подразделения группировки сорвали попытку украинских войск провести разведку боем на лисичанском направлении.

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Глава посреднической миссии Ватикана по прекращению войны РФ в Украине кардинал Маттео Дзуппи, недавно вернувшийся из поездки в Киев, планирует посетить и Москву. Об этом он сообщил на проходящей в Болонье конференции "Республика идей". Первой частью составленного Ватиканом плана по мирному урегулированию стал визит посланника папы римского Франциска в Украину, "второй частью будет поездка в Москву", цитирует кардинала итальянский телеканал RaiNews. По словам Дзуппи, во время визита в РФ он, как ожидается, проведет переговоры с представителями правительства и Русской православной церкви.

Запорожская АЭС может забирать воду из Каховского водохранилища

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Запорожская АЭС может забирать воду из Каховского водохранилища, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). После разрушения плотины Каховскй ГЭС уровень воды у Запорожской ТЭС, где находятся насосы, упал с 17 до 11,27 м. "При нынешнем уровне воды в водохранилище в районе Запорожской ТЭС водяные насосы продолжают работать", - говорится в заявлении МАГАТЭ.

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Украинские волонтерские организации "Восток-SOS" и Help People, занимающиеся помощью жертвам катастрофы на Каховской ГЭС, отказались принимать деньги, собранные проектом "Служба поддержки".

"10 июня организации Восток-SOS и Help People сообщили, что не будут принимать поступления от российских СМИ. Мы связались с организациями, их представители сообщили, что отправят деньги обратно", - сообщила "Служба поддержки" в своем отчете о сборе средств. Проект был создан после начала войны российским медиаменеджером Ильей Красильщиком. В негосударственной организации подчеркнули, что организация зарегистрирована в Латвии и никогда не платила налоги в России. "Служба поддержки" сообщила, что перевела "Восток-SOS" 24 тысячи долларов США (22,3 тысячи евро), а Help People - 14 тыс. долларов (13 тыс. евро). Всего проект собрал пожертвования на 184 тысячи евро.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел войсками РФ лодки, на которой эвакуировались мирные жители Херсонской области с оккупированных территорий. В результате обстрела погибли три человека, более 20 получили ранения. "Оккупанты сотворили эту катастрофу, взорвав плотину, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах, да еще и обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать... Даже звери моральнее, чем вы, российское государство", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении.

Взрывы в оккупированных Токмаке и Мелитополе

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Информацию о взрывах в оккупированных войсками РФ Токмаке и Мелитополе подтвердил представитель оккупационной "администрации" Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, Токмак обстреляли из РСЗО "Град", а в Мелитополе, по его предположению, "сработала ПВО".

Украинские СМИ со ссылкой на партизанское движение "Атеш" пишут, однако, что в Мелитополе был сильный "прилет", прозвучало несколько взрывов.

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Местные паблики сообщают о мощных взрывах в оккупированном войсками РФ городе Токмак Запорожской области. По предварительной информации, есть попадания в расположение сил РФ, сообщается о возможных вторичных детонациях.

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Попавший в плен к "Русскому добровольческому корпусу" наемник ЧВК "Вагнер" отказался возвращаться в Россию в рамках обмена пленными и заявил, что переходит на сторону РДК. Видео с ним было опубликовано в Telegram-канале подразделения. "Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК. После соответствующих проверок, мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах", - говорится в сообщении.

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что Измайлов был наемником его группы. "Я надеюсь, мы найдем его и убьем в честном бою", - заявил Пригожин.

Других российских военных, попавших в плен во время рейдов добровольцев в Белгородскую область, вернули в Россию в рамках последнего обмена пленными, сообщили в РДК. Видео, опубликованное российской стороной, подтверждает эту информацию.

Хроника событий 11 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 июня 00.00 - 13.59 >>>

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