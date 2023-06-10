Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 июня.

На 473-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 11 июня (время московское).

ВСУ сообщили об освобождении Благодатного в Донецкой области

++13.30++

68-я отдельная егерская бригада им. Олексы Довбуша заявила об освобождении населенного пункта Благодатное в Донецкой области. Как утверждается в сообщении бригады в Facebook, во время операции по освобождению "удалось взять в плен российских военных". Бригада опубликовала видеозапись, на которой видно, как военные входят в полуразрушенное здание и устанавливают над ним украинский флаг. Позднее об освобождении населенного пункта сообщило и командование Сухопутных войск ВСУ.

++12.50++

Российские военные начали перебрасывать свои наиболее боеспособные части с Херсонского направления на другие участки фронта, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, силы РФ решили подорвать плотину Каховской ГЭС, чтобы "сузить возможную географию активных действий ВСУ".

"Подрыв Каховской ГЭС, очевидно, осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления силами обороны Украины на Херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на Запорожское и Бахмутское направления", - утверждает Маляр. Кроме того, по ее словам, разрушением Каховской ГЭС российское руководство пытается отвлечь часть украинских сил и ресурсов на ликвидацию техногенной катастрофы, и тем самым сделать невозможным освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области. Москва отрицает причастность к разрушению плотины и обвиняет в этом Украину.

++12.10++

Разрушение плотины Каховской ГЭС "почти наверняка" серьезно нарушило работу Северо-Крымского канала - основного источника пресной воды для оккупированного Россией Крыма, утверждает в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Канал снабжается водой из Каховского водохранилища, и заборные клапаны находятся не у самого его дна. Уровень воды в водоеме, вероятно, опустился ниже этих клапанов уже 9 июня, и вскоре вода перестанет поступать в Крым, полагает британская разведка.

По мнению ведомства, российские власти, вероятно, сумеют сначала обеспечить население Крыма водой: будут брать ее из других водохранилищ, бурить новые колодцы, доставлять бутилированную воду из России или введут ограничения на потребление воды.

++11.30++

За прошедшие сутки российские силы выпустили по территории Украины восемь ракет, в том числе четыре крылатые ракеты наземного базирования "Искандер", а также 35 дронов "Шахед", говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Кроме того, армия РФ нанесла 92 авиационных удара и совершила 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня. "Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках завершить оккупацию Луганской и Донецкой областей, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений", - сообщил Генштаб.

++11.00++

В России за последние несколько дней заблокированы сайты "Русского добровольческого корпуса" (РДК), украинского города Краснодон, а также ряда немецких, белорусских и молдавских СМИ,сообщил правозащитный проект "Роскомсвобода". По его данным, блокировка части этих ресурсов произошла еще 9 июня по решению "неизвестного" госоргана.

В список новых заблокированных сайтов попали сайты РДК, где неоднократно сообщалось о вооруженных рейдах отрядов корпуса в Россию с территории Украины, официальный сайт украинского города Краснодона и Краснодонского района, молдавские СМИ Timpu и NordNews, белорусские издания "БелСат" и "Солидарность", немецкий проект "Живой Берлин" и издание "Утро Кавказа".

++10.30++

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, он упал ниже 10 метров, сообщили в "Укргидроэнерго". За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС - более чем на семь метров. В Херсоне за последние сутки вода спала на 54 сантиметра.

++09.50++

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому все "добровольческие отряды", которые находятся на фронте в Украине, должны до 1 июля заключить контракты с Минобороны, сообщается в пресс-релизе, обнародованном на сайте ведомства.

В документе указывается, что это придаст "добровольческим формированиям" необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач.

"Добровольческими отрядами" власти РФ называют в числе прочих частные военные компании, в том числе ЧВК "Вагнер". Согласно действующему законодательству, ЧВК в России запрещены, поэтому чиновники предпочитают определение "добровольческие отряды".

За год из Беларуси в РФ было вывезено более 130 000 тонн боеприпасов

++08.35++

Сообщество железнодорожников Беларуси, объединяющее противников Александра Лукашенко, сообщило , что с января 2022 по январь 2023 года из арсеналов хранения в Республике Беларусь в Россию и на оккупированные ею территории Украины были вывезены более 131 тыс. тонн боеприпасов, то есть около 10 000 тонн в месяц. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эти объёмы были в десятки раз меньше и начали расти сразу после 24 февраля 2022 года.

Так, в январе и феврале 2022 года в Россию было вывезено 203 т. боеприпасов, а уже в марте в 12,5 раза больше - 2 558 тонн. В апреле того же года был достигнут пик по объёмам вывоза боеприпасов в Россию - почти 30 тысяч тонн за месяц.

++07.31++

Вступление Украины в НАТО поддержали 20 стран Североатлантического альянса, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква. "По состоянию на сегодняшний день уже есть формализация поддержки членства Украины в альянсе 20 государствами-членами", - написал он на своей странице в Facebook.

++06.00++

В Калужской области упал беспилотник рядом с деревней Стрелковка в Жуковском районе. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

++04.00++

Около 700 тысяч человек в Украине, как на подконтрольных Киеву, так и оккупированных РФ территориях, не имеют должного доступа к питьевой воде из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью Associated Press.

++03.01++

В северных регионах Украины объявлена воздушная тревога, взрывы слышны в Сумской и Днепропетровской областях сообщают "Зеркало недели" и РБК-Украина.

ISU указал на негативные последствия отстранения российских спортсменов

++02.05++

Международный союз конькобежцев (ISU) в финансовом отчете заявил о негативных последствиях отстранения российских спортсменов от соревнований. Ожидаемый убыток составит около 1 млн швейцарских франков. ISU также обратил внимание на "спортивный аспект" санкций в связи с отсутствием ведущих фигуристов из РФ и Беларуси. Несмотря на это, ISU считает, что существующие коммерческие соглашения обеспечивают стабильный доход на ближайшие три-четыре года.

++00.54++

В Алексеевском городском округе Белгородской области сошли с рельсов 15 грузовых вагонов локомотива, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Причины аварии он не уточнил. По словам Гладкова, вагоны были пустые, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Тем временем в Telegram-каналах появились первые фото с места ЧП.

Польша опровергла причастность к подрыву "Северных потоков"

++00.05++

Польша не имеет никакого отношения к взрывам на "Северном потоке" и "Северном потоке - 2", заявил представитель координатора польских спецслужб Станислав Жарын. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal о возможном "польском следе" в диверсии на газопроводах в Балтийском море.

"Связывать Польшу с этими событиями - безосновательно, - подчеркнул чиновник. - В силе остается гипотеза о том, что подрыв совершила Россия, имевшая и мотив, и возможность провести такую операцию". Ранее The Wall Street Journal сообщил, что устроившие диверсию на газопроводах могли использовать Польшу в качестве базы для проведения атаки. По данным издания, результаты анализа данных с яхты Andromeda, которая предположительно использовалась при подрыве "Северных потоков", показывают, что судно заходило в польские воды, отклонившись от курса.

Хроника событий 10 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 июня 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: