Британская разведка увидела "хороший прогресс" ВСУ на фронте

На 472-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 10 июня (время московское).

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Ущерб, нанесенный людям, окружающей среде и сельскому хозяйству в результате разрушения плотины Каховской ГЭС, будет исчисляться миллиардами, опасается посол Украины в ФРГ Алексей Макеев. "Города, инфраструктуру, целые отрасли промышленности придется отстраивать заново", - заявил он изданиям медиагруппы Funke, отметив, что общий ущерб станет ясен только после того, как спадет вода.

По данным Funke, после прорыва плотины украинское правительство направило МИДу Германии запрос о чрезвычайной помощи, запросив, среди прочего, цистерны для поставки питьевой воды, пожарные шланги, спасательные буи, моторные насосы для откачки грязной воды и спасательные жилеты.

По словам Макеева, только в этом году расходы на восстановление Украины составляют 14,1 млрд долларов, из них в бюджете Украины выделены 3,3 млрд долларов. "Необходимо все - от фильтров для питьевой воды до надувных лодок", - отметил посол.

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Посреднические усилия Ватикана в войне на Украине заслуживают безоговорочного одобрения, считает лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц (Friedrich Merz). "Как христиане, мы должны надеяться на успех этой миссии", - заявил он на съезде Евангелической церкви Германии в Нюрнберге.

В то же время Мерц расценивает умиротворение и "сближение с агрессором" - президентом России Владимиром Путиным, как ошибочный путь для восстановления мира в Европе, передает католическое информационное агентство KNA.

Ночью сбиты 8 ракет и 20 дронов

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Украинские силы ПВО сбили две из восьми ракет наземного базирования (тип уточняется) и 20 из 35 ударных дронов "Shahed-136/131", выпущенных российскими войсками минувшей ночью из района восточного побережья Азовского моря, сообщают Воздушные силы ВСУ . По их данным, по одному из оперативных аэродромов в Полтавской области был нанесен удар баллистическими и крылатыми ракетами типа "Искандер", а также иранскими БПЛА; Одесская область была атакована крылатыми ракетами наземного базирования, а и Харьковская - ударными дронами. В сообщении Воздушных сил отмечается, что, по предварительным данным, обошлось без человеческих жертв.

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При обстреле российской армией Корабельного района Херсона ранены два волонтера - мужчины 52 и 25 лет, которые оказывали помощь людям, пострадавшим от подтопления, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин . По его словам, раненые доставлены в больницу.

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Украина за последние 48 часов провела "значительные операции" в целом ряде районов восточной и южной части страны, сообщила британская разведка в своей ежедневной сводке в Twitter. В ней отмечается, что на некоторых участках украинские войска, вероятно, добились "хорошего прогресса", пробив первую линию российской обороны. В то же время на других участках прогресс "более медленный".

Результаты российских войск британская разведка оценивает как "смешанные" - некоторые российские подразделения проводят успешные маневренно-оборонительные операции, в то время как другие отступали "в некотором беспорядке", при этом все чаще поступают сообщения о том, что россияне несут потери, поскольку отступают через свои собственные минные поля.

Британская разведка также обращает внимание на необычно большую активность российской авиации над южной Украиной, где воздушное пространство представляет для России меньше угроз, чем в других регионах Украины. В то же время остается неясным, были ли российские тактические авиаудары эффективными, отмечается в сводке.

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Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой положительно оценил инициативу лидеров ряда африканских стран, которые собираются в Украину и Россию с целью способствовать прекращению войны между ними. "Хорошо, что господин президент и лидеры африканских стран сформировали мирную делегацию для посещения России и Украины. Я надеюсь, что миролюбивые и отстаивающие справедливость страны во всем мире смогут рационально высказаться, чтобы убедить в необходимости мира и способствовать переговорам", - сказал китайский руководитель.

Ранее Рамафоса сообщил, что он провел телефонные консультации с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным по проекту мирного соглашения. Инициативу ЮАР поддержали Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет. 16 июня делегация африканских лидеров планирует посетит в Киев, а 17 июня - Санкт-Петербург.

США поддержат реформы в Украине

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США выделяют Киеву 437 тыс. долларов на реализацию программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), направленной на поддержку реформ, восстановления и реконструкции Украины,сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Американская помощь будет направлена на финансирование экономического исследования Украины с целью выявления недостатков и определения приоритетов реформ, необходимых для обеспечения более широких усилий по восстановлению страны", - говорится в пресс-релизе Госдепа.

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Система противовоздушной обороны сбила утром в субботу в Крыму две украинские баллистические ракеты, сообщил "глава" аннексированного РФ полуострова Сергей Аксенов. "Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа 2022 года, отмечает "Интерфакс". В основном речь идет о небольших беспилотниках, сообщалось также о двух отраженных атаках баллистических ракет.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

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Соотношение информации в медийном пространстве по поводу причин катастрофы на Каховской ГЭС, по мнению специалистов американского Института изучения войны (ISW), говорит в пользу того, что россияне преднамеренно повредили плотину. В этой связи эксперты ISW напоминают о заявлениях сразу нескольких независимых друг от друга источников. В частности, в Норвежском центре сейсмического мониторинга NORSAR сообщили о сейсмических данных, указывающих на взрыв, зафиксированный 6 июня в 2.54 по местному времени в районе ГЭС. Газета The New York Times привела слова высокопоставленного сотрудника Белого дома о том, что американские спутники-шпионы с инфракрасными датчиками зафиксировали взрыв на плотине. Издание The Wall Street Journal привело мнения ряда инженеров и экспертов по боеприпасам, которые также считают, что катастрофа произошла в результате взрывов в нескольких наиболее уязвимых местах сооружения.

МККК готов к оказанию экстренной помощи пострадавшим Украине после разрушения КГЭС

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Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности оказать экстренную помощь пострадавшим от последствий разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС. "Мы готовы действовать на обоих берегах реки, в частности с оперативных баз в Одессе и Донецке, и мы подтвердили властям наше предложение об экстренной помощи пострадавшим от наводнения, а также о долгосрочной помощи в улучшении доступа к чистой воде", - говорится в сообщении, датированном 9 июня.

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В Палату представителей Конгресса США вновь внесен законопроект о признании Российской Федерации страной - спонсором терроризма. Документ представил конгрессмен от Демократической партии Тед Лью . Ранее законопроект о признании России спонсором терроризма был выдвинут на голосование осенью 2022 года. В новом законопроекте указывается, что РФ неоднократно оказывала поддержку негосударственным террористическим группам до и во время полномасштабного вторжения в Украину.

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В Херсонской области снижается уровень воды после затопления, произошедшего из-за разрушения плотины Каховской ГЭС. По состоянию на вечер 9 июня уровень воды составляет 5 метров. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александра Прокудина. Всего в регионе затоплено 35 населенных пунктов, в воде находятся более 3700 домов. "Однако вода отступает. Если утром средний показатель уровня воды достигал 5 метров 38 сантиметров, то к вечеру он снизился до 5 метров. В Херсоне вода отошла до отметки 5 метров 8 сантиметров, что на 60 сантиметров ниже максимального уровня", - заявил Прокудин.

В результате атаки российских беспилотников на Одесскую область погибли три человека

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Во время российской атаки беспилотниками на Одесскую область силами ПВО ВСУ уничтожены все дроны Shahed-131/136, сообщает оперативное командование "Юг" . В результате падения обломков произошел пожар, по предварительной информации, погибли три человека, более 10 получили ранения. Взрывной волной повреждены несколько жилых домов, говорится в сообщении. Информация о пострадавших уточняется.

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За минувшие сутки российские войска совершили 16 обстрелов Сумской области, всего зафиксировано 133 взрыва, сообщается в Telegram военной администрации региона . Уточняется, что обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская общины.

Бельгия оказывает гумпомощь пострадавшим регионам Украины

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Бельгийская группа быстрого гуманитарного реагирования B-FAST оказывает экстренную помощь украинскому населению, пострадавшему от наводнения в результате катастрофы на Каховской ГЭС. Как сообщили вечером 9 июня в МИД Бельгии, речь идет о безвозмездной передаче украинской стороне электрогенераторов и оснащения для укрытий - палаток, матрасов, спальных мешков, гигиенических наборов. Указывается, что Киев запросил дополнительную помощь по различным каналам, включая Европейский механизм гражданской защиты. Вся доставка гуманитарной помощи силами B-FAST координируется Европейским Союзом. Стоимость поставленного оборудования и материалов составляет 350 тысяч евро.

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В Одессе в результате атаки российских беспилотников два человека погибли, сообщается в Telegram-канале "Думская". Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что "в небе над Одесской и Николаевской областями идет боевая работа".

Дмитрий Кулеба: "ООН набрала в рот воды в день теракта"

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко раскритиковал ООН за отсутствие адекватной реакции на катастрофу, произошедшую на Каховской ГЭС. "Я извиняюсь за недипломатический термин, но ООН очень конкретно, буду дипломатом, ошиблась в день, когда случился теракт, - заявил глава украинского МИДа в эфире телемарафона. - Они праздновали День русского языка и набрали в рот воды. Я думаю, что, если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле, крови и с вонью мертвых животных, возможно, они вели бы себя немного иначе. Но поскольку Нью-Йорк далеко и там другая вода, то они умудрились весь день молчать и ничего не делать". При этом Кулеба заметил, что офис ООН в Украине все же организовал небольшую команду в Херсоне для помощи, но и эта реакция, по его словам, была все же неадекватной в масштабах трагедии.

BBC и "Медиазона": Реальные потери россиян могли составить 50 тысяч человек

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Имена 25 218 российских военных, которые погибли на войне в Украине по состоянию на начало июня, удалось установить авторам совместного проекта британской медиакомпании BBC и российского издания "Медиазона" . При этом речь идет лишь о данных, которые журналистам удается проверить по открытым источникам: сообщениям чиновников и СМИ, публикациям родственников погибших в социальных сетях и информации с кладбищ. Указывается, что реальные потери россиян в ходе войны, развязанной Москвой против Украины, могли превысить 50 тысяч человек.

Хроника событий 9 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 июня 00.00 - 13.59 >>>

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