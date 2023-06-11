В РФ заблокированы сайты "Русского добровольческого корпуса"

На сайтах РДК неоднократно сообщалось о вооруженных рейдах в Россию с территории Украины. В реестр запрещенных ресурсов включены также сайты ряда немецких, белорусских и молдавских СМИ.

В России за последние несколько дней заблокированы сайты "Русского добровольческого корпуса" (РДК), украинского города Краснодон, а также ряда немецких, белорусских и молдавских СМИ, сообщил правозащитный проект "Роскомсвобода" в воскресенье, 11 июня. По его данным, блокировка части этих ресурсов произошла еще 9 июня по решению "неизвестного" госоргана.

В список новых заблокированных сайтов попали сайты РДК, где неоднократно сообщалось о вооруженных рейдах отрядов корпуса в Россию с территории Украины, официальный сайт украинского города Краснодона и Краснодонского района, молдавские СМИ Timpu и NordNews, белорусские издания "БелСат" и "Солидарность", немецкий проект "Живой Берлин" и издание "Утро Кавказа".

Под запрет также попали англоязычный форум, где были опубликованы материалы об убийстве бывшего первого вице-премьера РФ, а впоследствии оппозиционного политика Бориса Немцова, и сайт со статьей о 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Разблокированные ресурсы

При этом, согласно последним данным "Роскомсвободы", 10 июня в России был разблокирован целый ряд сайтов онлайн-казино и онлайн-магазинов, специализирующихся на продаже дженериков.

По сведениям правозащитного проекта, на сегодняшний день известно о почти 300 тысячах заблокированных ресурсов в России.

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