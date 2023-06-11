  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
ПолитикаРоссия

В РФ заблокированы сайты "Русского добровольческого корпуса"

Сергей Ромашенко
58 мин. назад

На сайтах РДК неоднократно сообщалось о вооруженных рейдах в Россию с территории Украины. В реестр запрещенных ресурсов включены также сайты ряда немецких, белорусских и молдавских СМИ.

https://p.dw.com/p/4SRIi
Бойцы "Русского добровольческого корпуса"
Бойцы "Русского добровольческого корпуса"Фото: Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS

В России за последние несколько дней заблокированы сайты "Русского добровольческого корпуса" (РДК), украинского города Краснодон, а также ряда немецких, белорусских и молдавских СМИ, сообщил правозащитный проект "Роскомсвобода" в воскресенье, 11 июня. По его данным, блокировка части этих ресурсов произошла еще 9 июня по решению "неизвестного" госоргана.

В список новых заблокированных сайтов попали сайты РДК, где неоднократно сообщалось о вооруженных рейдах отрядов корпуса в Россию с территории Украины, официальный сайт украинского города Краснодона и Краснодонского района, молдавские СМИ Timpu и NordNews, белорусские издания "БелСат" и "Солидарность", немецкий проект "Живой Берлин" и издание "Утро Кавказа".

Под запрет также попали англоязычный форум, где были опубликованы материалы об убийстве бывшего первого вице-премьера РФ, а впоследствии оппозиционного политика Бориса Немцова, и сайт со статьей о 74-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде.

Разблокированные ресурсы

При этом, согласно последним данным "Роскомсвободы", 10 июня в России был разблокирован целый ряд сайтов онлайн-казино и онлайн-магазинов, специализирующихся на продаже дженериков.

По сведениям правозащитного проекта, на сегодняшний день известно о почти 300 тысячах заблокированных ресурсов в России.

Смотрите также:

Атаки на Москву и Белгород: война пришла в Россию?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Удары по росcийским областям: Киев готовится к скорому контрнаступлению? DW Новости (02.06.2023)

Удары по росcийским областям: Киев готовится к скорому контрнаступлению? DW Новости (02.06.2023)

Все больше российских областей подвергаются как артиллерийским ударам, так и ударам БПЛА. По мнению военных западных экспертов, атаки на территории России - часть стратегии ВСУ, которые готовятся к контрнаступлению.
2 июня 2023 г.28:31 мин.
external

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

Клеймо "иноагента": в реестр попали "ОВД-Инфо" и "Медиазона" (30.09.2021)

Издание "Медиазона", включенное в реестр так называемых "иноагентов", прекращать работу в РФ не собирается. Не собираются ничего менять и сотрудники оказавшегося в списке проекта "ОВД-Инфо".
СМИ30 сентября 2021 г.03:01 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Утечка газа в Балтийском море после взрыва на "Северном потоке - 2"

Польша опровергла причастность к подрыву "Северных потоков"

Конфликты24 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Заставка программы "Геофактор" на DW

Германия и Россия: отчуждение растет

Германия и Россия: отчуждение растет

Политика10 июня 2023 г.29:58 мин.
аэропорт Баку

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Cухопутные границы Азербайджана: кто страдает от их закрытия

Общество10 июня 2023 г.
Дрон типа Vector, производимый для Вооруженных сил Украины в Германии компанией Quantum Systems

Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Поставщик БПЛА Киеву: После войны сохраним филиал в Украине

Технологии10 июня 2023 г.
Херсон после разрушения плотины Каховской ГЭС 7 июня 2023 года

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Я это видел. Как топит Херсон после прорыва Каховской дамбы

Катастрофы9 июня 2023 г.
Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Воронеже

Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

Атаки дронов в регионах РФ и другие события 471-го дня войны

Политика9 июня 2023 г.
Украинская армия вблизи Бахмута

Контрнаступление ВСУ началось? Что говорят западные эксперты

Контрнаступление ВСУ началось? Что говорят западные эксперты

Конфликты9 июня 2023 г.
На главную страницу