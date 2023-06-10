Визит Трюдо в Киев и другие события 472-го дня войны

Джастин Трюдо встретился с Владимиром Зеленским в Киеве. Канцлер ФРГ Шольц заявил, что не намерен обрывать контакты с Путиным.

На 472-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 10 июня, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Премьер Канады встретился с Зеленским в Киеве

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе визита в Украину встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава кабмина Канады также выступил в Верховной раде, сообщил украинский народный депутат Ярослав Железняк.

Канада примет участие в многонациональных усилиях по обучению украинских пилотов истребителей и выделит 500 млн канадских долларов (347 млн евро) на военную помощь Киеву, пообещал Трюдо.

Оттава намерена конфисковать и передать Украине принадлежащий России транспортный самолет Ан-124.

Премьер Канады также объявил о санкциях по России, в перечень попали в 24 физических и 17 юридических лица, в том числе экс-президент Украины Виктор Янукович и украинцы, работающие в музеях и других культурных центрах, сотрудничающих с РФ.

Говоря о разрушении плотины Каховской ГЭС, глава кабинета министров Канады выразил уверенность, что произошедшее является "прямым следствием войны РФ".

По случаю визита принята совместная декларация Канады и Украины, сообщили в официальном интернет-представительстве Зеленского. "Канада поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия", - подчеркивалось в заявлении.

С февраля 2022 года Канада выделила на помощь Украине более 8 млрд канадских долларов (5,5 млрд евро) и будет продолжать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько потребуется - как самостоятельно, так и в рамках G7, НАТО, ООН и других форматов.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Канады Христя Фриланд также посетила Киев. Джастин Трюдо ранее приезжал в украинскую столицу в мае 2022 года.

Канцлер ФРГ не намерен обрывать контакты с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что не намерен обрывать контакты с президентом России Владимиром Путиным. Шольц на 38-м съезде Евангелической церкви Германии в Нюрнберге сказал, что разговаривал с Путиным и после начала войны в Украине и предполагает "сделать это снова в ближайшее время".

По словам главы германского правительства, следует понять, что вывод российских войск из Украины является необходимым условием для достижения "справедливого мира". Время от времени по ходу выступления Шольца в аудитории раздавались возгласы с призывом к диалогу, передало агентство dpa. Реагируя на них, канцлер ответил: "Переговоры - это нормально. Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры".

Ситуация после разрушения плотины Каховской ГЭС

Пропавшими без вести на 12.55 по местному времени (совпадает с мск) числились 27 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, в Херсонской области подтоплены 47 населенных пунктов, из них 33 (3815 домов) находятся на подконтрольной Украине территории, 14 - на оккупированной российскими войсками, в Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт.

Эвакуированы в Херсонской области 2620 человек, в том числе 160 детей, в Николаевской - 936 человек (из них - 167 детей). Погибли пять человек, ранены при обстрелах во время эвакуационных мероприятий - 11, указал Клименко.

При обстреле эвакуационных групп в Херсоне ранены двое полицейских и несовершеннолетняя девушка, сообщила Национальная полиция Украины. В городе повреждены многоэтажные и частные дома, где после попадания снарядов возникли пожары. По данным полиции, по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов нанесены удары из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, авиации и с беспилотников.



В Херсонской области снижается уровень воды. По состоянию на вечер 9 июня он держался на отметке в пять метров, сообщил глава районной администрации Александр Прокудин.

Бельгийская группа быстрого гуманитарного реагирования B-FAST оказывает экстренную помощь украинскому населению, пострадавшему от наводнения. В министерстве иностранных дел Бельгии сообщили, что речь идет о безвозмездной передаче украинской стороне электрогенераторов и оснащения для укрытий - палаток, матрасов, спальных мешков, гигиенических наборов. Киев запросил дополнительную помощь по различным каналам, включая Европейский механизм гражданской защиты. Вся доставка гуманитарной помощи силами B-FAST координируется Европейским Союзом. Стоимость поставленного оборудования и материалов составляет 350 тыс. евро.

Правительство Великобритании предоставит Киеву дополнительно 16 млн фунтов стерлингов (18,6 млн евро) в качестве гуманитарной помощи для преодоления последствий затоплений, вызванных разрушением плотины, сообщили в британском МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба жестко раскритиковал ООН. По словам министра, после разрушения плотины сотрудники этой всемирной организации "набрали в рот воды". "Думаю, что, если бы они набрали в рот днепровской воды, замешанной на машинном масле, крови и с вонью мертвых животных, возможно, они вели бы себя немного иначе", - добавил он. При этом Кулеба заметил, что офис ООН в Украине все же организовал небольшую команду в Херсоне для помощи, но и эта реакция, по его словам, была все же неадекватной в масштабах трагедии.

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) обратили внимание на данные Норвежского центра сейсмического мониторинга NORSAR. Он сообщил о сейсмических данных, указывающих на взрыв, зафиксированный 6 июня в 02.54 по местному времени (совпадает с мск) в районе ГЭС. Газета The New York Times привела слова высокопоставленного сотрудника Белого дома о том, что американские спутники с инфракрасными датчиками зафиксировали взрыв в районе плотины.

Военные действия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении украинскими силами контрнаступления. "С моей точки зрения, контрнаступательные оборонные действия проходят в Украине. На какой стадии - я не буду говорить детально. И считаю, что мы будем это чувствовать", - привело агентство "Интерфакс-Украина" слова Зеленского на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Украинский лидер отметил, что ежедневно общается с командующими ВСУ на разных направлениях - Александром Сырским, Александром Тарнавским, Эдуардом Москалевым, Сергеем Наевым, Валерием Залужным. "Все сейчас настроены позитивно. Так Путину и передайте", - процитировало Зеленского издание "Украинская правда".

За последние сутки украинские военные смогли продвинуться на разных участках на Бахмутском направлении на расстояние до 1400 метров, заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона. В то же время, отметил он, ВС РФ ведет активную оборону: за сутки нанесены 330 ударов из ствольной реактивной артиллерии и восемь авиаударов.

Украина за последние 48 часов провела "значительные операции" в целом ряде районов восточной и южной части страны, сообщила британская разведка в ежедневной сводке. В ней отмечается, что на некоторых участках украинские войска, вероятно, добились "хорошего прогресса", пробив первую линию российской обороны. В то же время на других участках прогресс "более медленный", говорят в Минобороны Великобритании.

Результаты российских войск британская разведка оценивает как "смешанные" - некоторые российские подразделения проводят успешные маневренно-оборонительные операции, в то время как другие отступали "в некотором беспорядке", при этом все чаще поступают сообщения о том, что силы РФ несут потери, поскольку отступают через свои собственные минные поля.

Британская разведка также обращает внимание на необычно большую активность российской авиации над югом Украины. В то же время остается неясным, были ли российские тактические авиаудары эффективными, отмечается в сводке.

Западные чиновники не ожидают полного освобождения оккупированных территорий Украины в ходе контрнаступления ВСУ, пишет The New York Times. Успехом для Украины станет возвращение и удержание ключевых территорий или нанесение такого удара, который заставит Кремль задуматься о перспективах войны, добавляет издание.



Во время российской атаки беспилотниками на Одесскую область силами противовоздушной обороны ВСУ уничтожены все дроны Shahed-131/136, сообщает оперативное командование "Юг". В результате падения обломков произошел пожар, по предварительной информации командования, погибли три человека, более 10 получили ранения.

Имена 25 218 российских военных, которые погибли на войне в Украине по состоянию на начало июня, удалось установить авторам совместного проекта британской медиакомпании BBC и российского издания "Медиазона". При этом речь идет лишь о данных, которые журналистам удается проверить по открытым источникам: сообщениям чиновников и СМИ, публикациям родственников погибших в социальных сетях и информации с кладбищ. Журналисты считают, что реальные потери российской стороны в ходе войны, развязанной Москвой против Украины, могли превысить 50 тысяч человек.

В Палату представителей Конгресса США внесен законопроект о признании РФ спонсором терроризма

В Палату представителей Конгресса США вновь внесен законопроект о признании Российской Федерации страной - спонсором терроризма. Документ представил конгрессмен от Демократической партии Тед Лью. Ранее законопроект о признании России спонсором терроризма был выдвинут на голосование осенью 2022 года. В новом законопроекте указывается, что РФ неоднократно оказывала поддержку негосударственным террористическим группам до и во время полномасштабного вторжения в Украину.

США выделяют Киеву 437 тысяч долларов (405 тысяч евро) на реализацию программы Организации экономического сотрудничества и развития, направленной на поддержку реформ, восстановления и реконструкции Украины, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Макрон потребовал от Ирана прекратить снабжать РФ дронами

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с главой Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси и потребовал от Тегерана "немедленно прекратить поддержку" РФ в войне в Украине посредством поставки Москве беспилотных летательных аппаратов. Заявление Елисейского дворца привела газета Le Figaro.

Глава французского государства предупредил Иран о "серьезных последствиях, как в сфере безопасности, так и в гуманитарной" области. Макрон призвал Тегеран немедленно прекратить поддержку, "которую он оказывает таким образом агрессивной войне России против Украины", указали в Елисейском дворце.

Председатель КНР положительно оценил миротворческую инициативу лидеров ряда африканских стран

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой положительно оценил инициативу лидеров ряда африканских стран, которые собираются в Украину и Россию с целью способствовать прекращению войны между ними. Ранее Рамапоса сообщил, что он провел телефонные консультации с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным по проекту мирного соглашения. Инициативу ЮАР поддержали Замбия, Сенегал, демократическая Республика Конго, Уганда и Египет. Делегация африканских лидеров 16 июня планирует посетить Киев, а 17 июня - Санкт-Петербург.

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