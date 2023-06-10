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Шольц намерен провести беседу с Путиным

Евгений Жуков
2 ч. назад

Канцлер Германии заявил, что намерен в скором времени побеседовать с президентом России. Олаф Шольц не против ведения мирных переговоров, вопрос только - кто с кем и о чем будет их вести, уточнил он.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф ШольцФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) не намерен обрывать контакты с президентом России. Выступая на 38-м съезде Евангелической церкви Германии в Нюрнберге в субботу, 10 июня, он заявил, что разговаривал с Владимиром Путиным и после начала войны в Украине, и предполагает "сделать это снова в ближайшее время".

По словам главы германского правительства, следует понять, что вывод российских войск из Украины является необходимым условием для достижения "справедливого мира".

Время от времени по ходу выступления Шольца в аудитории раздавались возгласы с призывом к переговорам, передает агентство dpa. Реагируя на них, канцлер ответил: "Переговоры - это нормально. Вопрос в том, кто с кем и о чем ведет переговоры".

Олаф Шольц вновь вкратце изложил принципы своей политики с начала агрессивной войны России против Украины. В частности, следует предотвратить эскалацию войны. Кроме того, все действия должны координироваться с партнерами, следует действовать обдуманно и не в одиночку. Границы в Европе не должны передвигаться силой, подчеркнул германский канцлер.

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