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Макрон потребовал от Ирана прекратить снабжать РФ дронами

Екатерина Венкина
37 мин. назад

Президент Франции предупредил Тегеран о "серьезных последствиях" в сфере безопасности и в гуманитарной области, если Тегеран немедленно не прекратит поддержку РФ посредством поставки Москве БПЛА.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (фото из архива)Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с главой Исламской Республики Иран (ИРИ) Эбрахимом Раиси и потребовал от Тегерана "немедленно прекратить поддержку" РФ в войне в Украине посредством поставки Москве беспилотных летательных аппаратов. Заявление Елисейского дворца привела в субботу, 10 июня, газета Le Figaro.

Глава французского государства предупредил Иран о "серьезных последствиях, как в сфере безопасности, так и в гуманитарной" области. Макрон призвал Тегеран немедленно прекратить поддержку, "которую он оказывает таким образом агрессивной войне России против Украины", указали в Елисейском дворце.

"Моссад": Иран стремится расширить поставки передового оружия в Россию

Директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа 22 декабря 2022 года предупредил, что ИРИ стремится расширить поставки передового оружия в Россию.

"Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они (иранские власти. - Ред.) пытаются сохранить в тайне, - об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак на дружественные (Израилю. - Ред.) мусульманские страны в регионе", - отметил Барнеа.

В США опасались "полномасштабного оборонного партнерства" Тегерана и Москвы

Оценки главы "Моссада" озвучены после того, как США ранее в декабре выразили тревогу относительно возможности "полномасштабного оборонного партнерства" между Тегераном и Москвой.

В Иране 18 декабря заявили, что не будут "спрашивать ни у кого разрешения" на расширение отношений с Россией. Так представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отреагировал на слова главы  Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса о том, что военное сотрудничество между ИРИ и РФ представляет реальную угрозу для союзников Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и может перерасти в полноценное оборонное партнерство.

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