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Давид Барнеа (слева) и бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Давид Барнеа (слева) и бывший премьер-министр Израиля Нафтали БеннетФото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo via ZUMA Press Wire/picture alliance
ПолитикаИзраиль

Глава "Моссада": Иран хочет расширить поставки оружия в РФ

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Иран намерен нарастить поставки передового оружия в Россию, а также расширить проект по обогащению урана, считает Давид Барнеа.

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Иран стремится расширить поставки передового оружия в Россию. Об этом предостерег в четверг, 22 декабря, директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа.

"Мы предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они (иранские власти. - Ред.) пытаются сохранить в тайне, - об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак на дружественные (Израилю. - Ред.) мусульманские страны в регионе", - отметил Барнеа.

Оценки главы "Моссад" озвучены после того, как США ранее в декабре выразили тревогу относительно возможности "полномасштабного оборонного партнерства" между Тегераном и Москвой.

В ноябре Тегеран признал, что отправлял беспилотные летательные аппараты (БПЛА) России, но при этом выступил с утверждением, что они были поставлены до начала войны РФ в Украине.

В заявлении постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд от 22 декабря подчеркивалось, что  Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН, использует оружие, приобретенное у Ирана и КНДР - в нарушение резолюций Совбеза.

ISW: ВС РФ, по всей видимости, получили новую партию БПЛА из Ирана

В отчете от 10 декабря эксперты американского Института изучения войны (ISW)  утверждали, что российские войска, по всей видимости, получили новую партию БПЛА из Ирана или ожидали поставок в ближайшее время. Кроме того, отмечалось, что дроны, произведенные в Исламской Республике, потребовалось модифицировать, чтобы применять их в условиях зимы.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в октябре говорил, что каждая партия дронов, которая поступает в Россию из Ирана, состоит из 300 БПЛА. Всего, по словам Буданова, РФ закупила в ИРИ около 1700 всех типов БПЛА. К концу октября, по оценкам главы украинской разведки, Россия израсходовала первую партию беспилотников и начала использовать вторую. Москва отрицала закупку дронов у Ирана.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя 10 декабря утверждал на заседании Совета Безопасности, что Москва не нуждается в помощи в виде поставок оружия.

Глава ЦРУ заявил о возможности полноценного оборонного партнерства Москвы и Тегерана

В Иране 18 декабря заявили, что не будут "спрашивать ни у кого разрешения" на расширение отношений с Россией. Так представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани отреагировал на слова главы  Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса о том, что военное сотрудничество между ИРИ и РФ представляет реальную угрозу для союзников США на Ближнем Востоке и может перерасти в полноценное оборонное партнерство.

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