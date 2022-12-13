Иран вводит санкции против европейских политиков и компаний
Олег Соколенко
32 мин. назад
Иран ввел санкции в отношении 32 европейских политиков, компаний и учреждений, включая госминистра ФРГ по культуре Рот и французский журнал Charlie Hebdo. Так Тегеран отреагировал на штрафные меры ЕС.
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Власти Ирана вечером понедельника, 12 декабря, объявили о введении санкции в отношении 32 европейских политиков, компаний и учреждений. Среди них - госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth) и экс-министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).
Кроме того, в санкционный список Тегерана попали начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин, глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум, французский юмористический журнал Charlie Hebdo и персидская редакция "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".
Санкции включают в себя запрет на въезд в страну, а также заморозку активов данных физлиц и юрлиц в Иране, уточняет агентство AFP.
Представитель МИД Ирана Насер Канани назвал санкции Евросоюза "незаконными" и обвинил Европу во "вмешательстве во внутренние дела ИРИ".
Госминистр ФРГ: Иранские санкции - пропаганда
Попавшая под иранские санкции госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот назвала их "пропагандистскими". Тегеран вводит их с единственной целью - "отвлечь внимание от подлинных проблем Ирана, оправданных и все более широких протестов против коррумпированного, репрессивного режима", - заявила немецкий политик.