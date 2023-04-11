СМИ ФРГ о заявлении Макрона: Удар для Запада, свободы и мира

Многие немецкие СМИ активно комментируют высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, после завершения своего визита в Китай заявившего в интервью, что ЕС должен стремиться к большей стратегической автономии. Самые интересные оценки - в обзоре DW.

Süddeutsche Zeitung: Макрон вбил клин в отношения ЕС с США и расколол Европу

Мюнхенская газета Süddeutsche Zeitung весьма критически оценивает высказывания французского лидера о Европе как о стратегически автономном политическом субъекте, который должен сохранять равноудаленность от США и Китая. Издание указывает на то, что эти заявления не только не были согласованы с другими правительствами стран-членов ЕС, но и являются атакой на европейское и трансатлантическое единство.

"Макрон использовал самый глупый и пыльный аргумент из отдающего нафталином голлизма - что европейцы должны освободиться от якобы вечной американской опеки. Своим интервью президент Франции вбил клин в отношения Европы с США и в то же время расколол Европу. Нужно было постараться, чтобы нанести такой ущерб всего несколькими предложениями", - сокрушается Süddeutsche Zeitung.

Stuttgarter Zeitung: Макрон повышает вероятность нападения Китая на Тайвань

Не менее категорично настроено и издание Stuttgarter Zeitung, утверждающее, что Макрон в значительной степени подорвал стратегию Евросоюза. "В самолете, возвращаясь во Францию (из Китая. - Ред.), президент Франции прямо сказал репортеру, что Европа вряд ли может убедительно заверить Тайвать в том, что в случае чрезвычайной ситуации окажет ему поддержку. Более того, Макрон несколько раз подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя позволить США "втягивать" (Евросоюз. - Ред.) в конфликт. Таким образом, Макрон раскалывает ЕС, вбивает клин между Брюсселем и Вашингтоном - и повышает вероятность китайского нападения на Тайвань. Это позор", - заключает Stuttgarter Zeitung.

Tagespiegel: Макрон "сеет сомнения" и "наносит удар в спину США"

Берлинская газета Tagespiegel в своем комментарии рассматривает интервью Макрона в более широком контексте - напоминая об ошибках, ранее совершенных Западом при выстраивании отношений с Россией и ее лидером.

"Урок, который следует извлечь из долгой и, в конечном итоге, убийственной немецкой и европейской наивности в отношении Владимира Путина, должен быть применительно к другим диктаторам таким: дистанция вместо заискивания. Перед лицом автократов необходима твердая и единая позиция стран-единомышленников, даже не входящих в ЕС и НАТО, а также уверенность в своих силах. Джо Байдену удалось создать такой альянс после начала войны Россией", - отмечается в публикации. То, что Макрон сейчас "сеет сомнения в этом союзе и наносит удар в спину США", является серьезным политическим ударом для Запада, свободы и мира. "Си и Путину это понравится", - констатирует Tagespiegel.

FAZ: Анализ Макрона не является заведомо ошибочным

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung напоминает о причинах, из-за которых в ЕС заговорили о том, что в сфере безопасности им стоит надеяться не только на США, но и на свои силы. Не позже, чем с момента избрания президентом США Дональда Трампа европейцы знают, что не всегда могут полагаться на Вашингтон, пишет FAZ. И добавляет, что анализ Макрона, согласно которому Европа должна стремиться к чему-то вроде стратегической автономии, не является заведомо ошибочным.

"Верно и то, что Европа, предоставленная самой себе, не справилась бы с войной в Украине. Только вот политик, находящийся у власти уже шесть лет, должен знать, что высказывания, подобные тем, что он сделал, не всегда уместны. Китайскому руководству, во всяком случае, было приятно услышать, что человек, только что принятый им исключительно вежливо, дистанцируется от державы, которую Пекин рассматривает как своего единственного серьезного противника", - подчеркивает FAZ.

Tageszeitung: Не потерять доверие Тайваня

В свою очередь, газета Tageszeitung обращает внимание на настроения на Тайване в связи с поездкой в Китай и заявлениями французского президента. По ее мнению, визит Эмманюэля Макрона в КНР и переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином не способствует укреплению доверию Тайваня к Западу.

"В то время как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) решительно предостерегла Си от военных шагов (в отношении Тайваня. - Ред.), Макрон отказался от каких-либо обязательств. Учитывая непредсказуемое развитие политических событий в Вашингтоне, нельзя винить Макрона в том, что он в принципе выступает за большую "стратегическую автономию" Европы от США - но его отношение к Тайваню посылает фатальный сигнал", - уточняет TAZ.

По оценке издания, менее чем за год до президентских выборов Тайвань внимательно присматривается к своим западным партнерам, с которыми разделяет общие ценности. Обмануть доверие (Тайваня. - Ред.) в эти времена означало бы не что иное, как поставить его будущее под угрозу, резюмирует Tageszeitung.

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