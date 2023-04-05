Макрон и фон дер Ляйен встречаются в Пекине с Си

На 407-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 6 апреля (время московское).

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Американские инструкторы высоко оценили навыки пилотов украинских ВВС в контексте возможности их переподготовки для пилотирования современных западных истребителей. Об этом заявил командующий военной авиацией Украины генерал Сергей Голубцов в эфире национального телемарафона. "Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка дана достаточно высокая и в конце отчета (указано), что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартной", - рассказал он.

Макрон надеется на посредничество Китая по Украине

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Встреча Макрона с Си Цзиньпином в Пекине Фото: Thibault Camus/AP Photo/picture alliance

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что Китай может сыграть посредническую роль в урегулировании конфликта в Украине. "Я знаю, что могу на вас рассчитывать для того, чтобы привести Россию в чувство и усадить всех участников (конфликта) за стол переговоров", - сказал Макрон председателю КНР Си Цзиньпину сегодня на встрече в Пекине.

Макрон находится с трехдневным государственным визитом в Китае, параллельно проходит визит в Пекин главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. В четверг в китайской столице состоится трехсторонняя встреча лидеров КНР, Франции и ЕС.

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Бригада Госпогранслужбы Украины "Стальная граница" (часть вновь созданной "Гвардии наступления") получила от волонтеров из Финляндии медицинский автобус SCANIA, сообщает агентство "Интерфакс-Украина". Автобус "оснащен всеми необходимыми средствами для оказания неотложной помощи и эвакуации 14 раненых бойцов", и может заменить пять карет скорой помощи, рассказали в украинской Госпогранслужбе.

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В оккупированном Мелитополе ночью прогремели взрывы, по предварительным данным - в районе аэродрома, на котором находится база российских войск. Об этом написал в Telegram мэр города Иван Федоров. Он добавил, что к аэродрому были направлены кареты скорой помощи.

Оккупационные власти города также сообщили о взрывах. Она заявили, что российской ПВО над городом "было сбито шесть ракет Himars", жертв и пострадавших, по их предварительной информации, нет.

Двое мобилизованных в РФ осуждены на три года за отказ от участия в боевых действиях

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Двое мобилизованных Юрий Дегтярев и Алексей Селиванов, задержанных ранее на плацу при построении в белгородской части, осуждены на три года колонии за отказ выполнить приказ командира об участии в боевых действиях в рамках "специальной военной операции", как российские власти называют войну в Украине. Об этом сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на знакомых с материалами уголовного дела. Приговор был вынесен 22 декабря 2022 года. Окружной суд, рассмотрев жалобу защиты, отклонил ее, не став смягчать приговор.

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В Житомирской области Украины на границе с Беларусью установили экран, на котором транслируют кадры российско-украинской войны. Ролик опубликовало издание "Белсат". На экране транслируют заявления Александра Лукашенко о поддержке России, вторгшейся в Украину, и кадры российских обстрелов, которые наносились, как утверждается, в том числе со стороны Беларуси. В видео также показаны фотографии с телами мирных жителей Бучи, убитых во время российской оккупации города, и обращение президента Украины Владимира Зеленского к белорусам.

Как отмечает "Белсат", с украинской стороны на границе установили бело-красно-белый флаг в поддержку белорусского народа. По свидетельствам читателей издания, трансляцию с экрана хорошо видно и слышно на территории Беларуси.

Эксперт ХДС: Нельзя полагаться на "мирный план" Китая для урегулирования в Украине

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Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью Deutschlandfunk предостерег от того, чтобы полагаться на "мирный план" Китая для урегулирования в Украине. "Они (китайские власти. - Ред.) рассматривают Украину как часть России, точно так же как они воспринимают Тайвань как часть Китайской Народной Республики", - уверен Кизеветтер. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил ранее в Пекине, что, по его мнению, - не в интересах Китая посылать оружие в Россию.

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Компания General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, заключила контракт с Пентагоном на сумму в 27,1 млн долларов (24,8 млн евро). Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве. Как уточнило издание "Украинская правда", средства пойдут, в частности, на производство партии танков M1 Abrams (M1A1) для Украины. Число танков, которые предстоит произвести, не уточняется. Заказ будет выполняться в Лиме, штат Огайо, предположительно, до 29 сентября 2023 года, пишет издание.

Минобороны Великобритании: Командующий группировкой "Восток", вероятно, снят с должности

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Генерал-полковник Рустам Мурадов, командующий российской объединенной группировкой "Восток" (ОГВ) в Украине, с большой долей вероятности, снят с должности, пишет Минобороны Великобритании в ежедневной сводке со ссылкой на соцсети. В последние месяцы группировка под командованием Мурадова понесла исключительно тяжелые потери, в ходе плохо спланированных наступлений ей неоднократно не удавалось взять Угледар в Донецкой области, констатирует британская разведка. Операции вызвали резкую критику со стороны широкого спектра российских экспертов, а также военнослужащих группировки Мурадова, говорится в сводке. Мурадов принял командование ОГВ после неудачной попытки штурма Киева с северо-запада во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. На данный момент он является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году, но, скорее всего, отставок будет больше, поскольку Россия "продолжает терпеть неудачи в достижении целей в Донбассе", считают в Минобороны Великобритании.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Джо Байден после телефонного разговора подчеркнули, что добиваются освобождения репортера The Wall Street Journal, арестованного РФ по обвинению в "шпионаже". "Призываем Россию немедленно освободить Эвана Гершковича", - написал Трюдо в Twitter.

Politico: План ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины застопорился

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Спустя две недели после того, как ЕС объявил об историческом соглашении, в рамках которого Украина должна быть обеспечена достаточным количеством боеприпасов, страны Евросоюза все еще выясняет юридические особенности того, как на самом деле реализовать принятое решение сообщает изданиеPolitico со ссылкой на информированные источники.

Из-за сохраняющихся разногласий застопорился первый в своем роде план совместной закупки боеприпасов для Украины. Послы ЕС встретились 5 апреля, чтобы обсудить эту тему, но не смогли добиться значительного прогресса по одному из ключевых вопросов, признают нескольких дипломатов, знакомых с ходом переговоров.

Яблоком раздора, пишет далее Politico, остается вопрос о том, будут ли контракты на производство боеприпасов заключаться исключительно с компаниями ЕС (и как их юридически определить) или они также будут открыты для сторонних производителей. По словам нескольких дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы эти деньги оставались в пределах границ ЕС. Греция и Кипр поддерживают позицию Парижа, что, по словам дипломатов, объясняется их желанием избежать заключения контрактов с турецкими производителями.

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Все большее число детей и молодых людей из Украины подозреваются в преступлениях, следует из статистики, которую привела министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser). "Из почти 1 060 000 беженцев из Украины, нашедших защиту в нашей стране, более трети не достигли 18-летнего возраста. Это видно и по статистике преступлений: в прошлом году у нас было более 3 700 детей и молодых людей из Украины, подозреваемых в преступлениях", - отметила министр. "В 2021 году, до путинской войны, их было несколько сотен", - сказала Фезер в интервью изданиям медиагруппы Funke.

Министр подчеркнула, что люди, бежавшие от войны, имеют "ужасный опыт". "Такой опыт насилия может иметь длительный эффект, особенно - на детей и молодых людей", - пояснила она. Глава МВД отвергла идею ограничения притока беженцев в Германию. "Мы переживаем ужасную войну в центре Европы. Восемь из десяти беженцев прибывают из Украины. Для человечности не может быть максимальных пределов", - считает министр внутренних дел.

ISW: Встреча Путина и Си не оправдала надежд Кремля

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Заявления посла КНР в ЕС, сделанные в интервью газете The New York Times, опубликованном 5 апреля, подтверждают выводы экспертов о том, что состоявшаяся в марте встреча Путина и Си не оправдала надежд Кремля. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) . В интервью американскому изданию посол Китая в Евросоюзе Фу Цун назвал "риторическим" совместное заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе" и заявил, что Пекин не поддерживает войну России против Украины.

Макрон и фон дер Ляйен встретятся в Пекине с Си

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Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) планируют 6 апреля в Пекине встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Макрон и фон дер Ляйен намерены убедить Си в необходимости использовать влияние Пекина на Москву с целью мирного урегулирования ситуации в Украине, сообщает dpa. С предложением о трехсторонней встрече выступил французский лидер, который находится в Китае с трехдневным государственным визитом.

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Около 50 стран, включая Германию, осудили выступление уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой по видеосвязи на неформальном заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся 5 апреля. В совместном заявлении они обвинили Россию в том, что она "злоупотребляет своими полномочиями и привилегиями постоянного члена Совбеза ООН для того, чтобы распространять дезинформацию о массовых похищениях и принудительном переселении тысяч украинских детей".

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За минувшие сутки российские войска совершили 17 обстрелов пограничных районов Сумской области. Как сообщается в Telegram-канале областной военной администрации (ОВА) , под обстрелами, в частности, оказались территории Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Глуховской, Середино-Будской громад. По данным ОВА, всего зафиксировано 229 ударов из разных видов вооружений. В результате обстрелов есть разрушения.

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По словам заместителя руководителя офиса президента Украины по международным вопросам Андрея Сибиги, Киев готов обсудить с Москвой будущее аннексированного РФ Крыма, если ВСУ достигнут границ оккупированного полуострова. "Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы достигнем административной границы с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса", - заявил Сибига , отвечая на вопрос корреспондента газеты Financial Times. Однако вероятность таких переговоров, по его словам, не означает, что Киев исключает освобождение Крыма украинскими вооруженными силами.

Погранслужба Украины: В Беларуси не зафиксировано ни одной ударной группировки

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На территории Республики Беларусь не зафиксировано создание ударных группировок, которые могли бы пойти в наступление на Украину с севера, и вскоре количество россиян в Беларуси уменьшится вдвое, поскольку около 2000 российских военных перебросят на восток. Об этом сообщает украинское издание Liga.net со ссылкой на слова представителя Госпогранслужбы Андрей Демченко. Ситуация на границе с Беларусью остается полностью контролируемой, и ударной группировки, которая была бы готова осуществить вторжение на территорию Украины, разведка не фиксирует, подчеркнул Демченко на брифинге вечером 5 апреля.

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6 апреля в Москве состоится заседание Высшего государственного совета союзного государства, которое проведут президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Белорусский президент прибыл в Москву накануне, в тот же день состоялась его встреча с Путиным. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что одной из тем переговоров в среду может стать "мирная инициатива Лукашенко по украинскому урегулированию", предусматривающая в том числе прекращение огня и запрет на передвижение войск. Кроме того, Путин и Лукашенко могли затронуть и вопросы размещения в Беларуси российского ядерного оружия.

ОК "Юг": Группировка кораблей ВМФ РФ в Черном море уменьшилась

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Черноморская корабельная группировка РФ уменьшилась: на боевом дежурстве осталось лишь четыре ракетоносителя, сообщило Оперативное командование "Юг" . "Враг продолжает маневры в Черном море. На боевом дежурстве из шести оставлено четыре ракетоносителя: два надводных и два подводных. Максимально возможный залп "Калибров" - 24 ракеты", - говорится в сообщении. Тем не менее уровень угрозы оценивается как очень высокий.

Хроника событий 5 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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