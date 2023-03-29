WSJ: США готовятся на случай конфликта с РФ и КНР в космосе

Беспокойство США вызывает развертывание Китаем и РФ ракет и лазеров, способных выводить из строя спутники и нарушать военные и гражданские коммуникации.

На фоне роста потенциальных угроз со стороны России и Китая Пентагон начал готовить Космические силы США (USSF) к возможному в будущем конфликту с этими странами в космосе, пишет онлайн-издание The Wall Street Journal во вторник, 28 марта.

Как отмечается в публикации, причиной для такого шага американского военного ведомства стало, в частности, то, что Китай и Россия развертывают ракеты и лазеры, способные выводить из строя спутники и нарушать военные и гражданские коммуникации.

Увеличение годового бюджета USSF

По сведениям WSJ, в текущем месяце Белый дом предложил довести годовой бюджет USSF до 30 млрд долларов. Это почти на 4 млрд долларов больше, чем в 2022 году, и больше, чем для других подразделений американских ВС, включая ВВС и ВМС. При этом впервые в статью расходов на USSF было включено приобретение тренажеров и другого оборудования для подготовки военнослужащих Космических сил к возможным боевым действиям, выяснили журналисты.

Отмечается, что центральная часть следующего пакета военных контрактов Космических сил на запуск ракет - их защита от атак Китая и других противников. По словам руководителей USSF, цель этих мер - сделать спутники более труднодоступными для оборудования противника, а также менее восприимчивыми к лазерам и глушению из космоса или с земли.

Спутники как мишени для ВС РФ

16 февраля 2023 года заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил , что космические объекты, используемые в военных целях в Украине, "могут стать законной мишенью для ответного удара России".

В ноябре 2021 года Россия в ходе военных испытаний уничтожила советский спутник космическим оружием. В результате экипаж МКС оказался под угрозой столкновения с космическим мусором - обломками спутника.

В начале декабря 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о неразмещении первыми оружия в космосе. За этот документ проголосовали 122 страны, против - 50, еще четыре - воздержались.

Задачи Космических сил США

Космические силы США были созданы в 2019 году и стали шестым самостоятельным формированием в составе вооруженных сил страны, которому делегировали обязанности, ранее входившие в компетенцию ВВС, напоминают журналисты. Основными задачами USSF являются планирование и защита интересов США в космосе, а также обеспечение оборудованием всех служб с фокусом на возникающих угрозах.

В обязанности служащих USSF входит управление запусками ракет, спутниками и наземным коммуникационным и сенсорным оборудованием. На сегодня численность военнослужащих Космических сил США составляет около 16 000 человек.

США, Китай и Россия являются членами Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях, включая научную деятельность. Все три страны также располагают значительными военными ресурсами в космосе.

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