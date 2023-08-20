Пожарный из ФРГ в Украине: "Это война против свободы"

Пожарный из Нюрнберга Нильс Таль бок о бок с украинскими спасателями работает в самых горячих точках. Немец приехал в Украину после полномасштабного вторжения России, потому что не мог оставаться в стороне.

"Момент выстрела из артиллерии часто можно услышать, снаряды летят с характерным свистом. Если услышал выстрел, у тебя есть считанные секунды", - рассказывает Нильс Таль (Nils Thal). Как и для тысяч пожарных, которые ежедневно спасают людей в Украине, туша пожары и доставая пострадавших из-под завалов во время российских обстрелов, война стала для немца школой выживания.

Во время одного из недавних выездов в Купянске Харьковской области в команде Таля было двое раненых. "Мы все упали на землю, как только услышали свист. Мне повезло, что снаряд упал по другую сторону пожарной машины. Обломками прошило все вокруг", - вспоминает спасатель из Германии. По его словам, обстрелы жилых кварталов украинских городов в этой войне - обыденность. "Иногда прилетает второй раз в то же место, уже когда работают спасатели. Такое впечатление, что намеренно бьют по тем, кто спасает людей", - говорит Таль.

Во время спасательных работ после аварии на Каховской ГЭС Фото: Privat/instagram.com/nils_thal

Взял отпуск и поехал в Украину тушить пожары

С перерывами немецкий пожарный, начиная с мая прошлого года, по несколько месяцев находится в Украине, часто в горячих точках - сначала Харьков, затем Константиновка Донецкой области, Херсон, а в последний раз - Купянск на Харьковщине. Куда именно ехать, доброволец решает в координации между главным и региональными управлениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Спасатель из баварского Нюрнберга во время выполнения заданий иногда спит где придется - даже на каремате. Денег за работу в Украине он не получает. "Живу на сбережения. На работе сначала взял сабатикал (долговременный отпуск, оплачиваемый работодателем из накоплений работника, который для этого в течение длительного времени отказывается от части зарплаты - Ред.), потом придется брать отпуск за свой счет", - говорит Нильс Таль.

Среди друзей и знакомых в Германии к решению Таля ехать туда, где война, отнеслись по-разному. "Кто-то поддерживает меня, а кто-то считает сумасшедшим", - рассказывает пожарный. Он говорит, что не мог просто сложа руки наблюдать за тем, что происходит в Украине. "Эта война распространяется с востока на запад и она направлена против всего, чего мы достигли после Второй мировой войны. Это война против мирового порядка, против прав человека, против свободы, равенства и демократии. Понимая это и глядя на страдания людей, я должен был что-то делать", - объясняет свое решение пожарный с 15-летним стажем. Таль признает, что эмоционально бывает непросто: в отличие от выездов на вызовы в мирной Германии в Украине после российских обстрелов под завалами часто уже не удается никого спасти.

Чтобы иностранные добровольцы, такие как он, могли помогать украинским пожарным с официальным статусом, работая вместе в одной команде на задании, в Украине в прошлом году даже были внесены соответствующие изменения в законодательство. Правда, других таких добровольцев из-за рубежа Таль, по его словам, до сих пор не встречал. Выучить украинский немцу до сих пор так и не удалось, но это, по его словам, не проблема. "В Украине немало людей знают английский. Но даже если бы и не знали: пожарные всегда объяснятся, ведь знают свое дело - куда бежать и за что браться, как развернуть шланг и куда его тянуть", - говорит, подмигивая, доброволец. Знание языка, добавляет он, больше нужны не на заданиях, а в частном общении на отдыхе после выездов.

Помогать гражданским в зоне боевых действий - это не только тушить пожары Фото: Privat/instagram.com/nils_thal

Помощь из Германии - пожарным в Украине

О том, как страдает от российской агрессии гражданское население в Украине, Нильс Таль регулярно рассказывает немецким СМИ. Это помогает и тем, кто собирает помощь для страны. "Он напоминает, насколько ужасна ситуация в зоне боевых действий. Такие свидетельства очевидца помогают немцам осознать последствия происходящего. Это очень важно", - говорит Гунтер Маасен (Gunther Maassen) из общественной организации Sankt Augustin Hilft.

Вместе с единомышленниками Маасен с первых дней войны возит гуманитарную помощь в Украину. Кроме медицинского оборудования и вещей первой необходимости это и оснащение для тушения пожаров, в том числе несколько пожарных машин. "Потребности везде очень большие. И на фронте, и в тылу. Ведь муниципалитеты отдают свою технику, чтобы помогать тем, кто под обстрелами", - рассказывает Маасен. Его организация собирает по пожарным частям Германии качественное, но списанное из-за обновления материального резерва оборудование - от касок и защитных костюмов до противогазов и сапог. В начале августа через партнерские благотворительные организации в координации с Нильсом Талем удалось передать помощь в горячие точки. В частности, примеси для тушения. В этой сфере нужно еще много помощи, признает волонтер.

Гунтер Маасен (на фото справа) передает украинским волонтерам оборудование для пожарных Фото: privat

Любая помощь благотворителей для украинских пожарных - на вес золота, говорит Нильс Таль. "Часто приходится работать со старым оборудованием, которое не в лучшем состоянии. Кое-где приходится тушить просто водой, потому что нет современных смесей. В Германии принято пользоваться полимерными адгезивными добавками. Вода с такими добавками имеет более глубокое проникновение в поверхности. Это позволяет избежать повторных возгораний, что может произойти, когда обычная вода без добавок испаряется. Но таких добавок в Украине я не встречал", - рассказывает немецкий пожарный. Своими наблюдениями он делится с украинскими и немецкими волонтерами, которые обращаются за консультациями.

Братству спасателей даже языковой барьер - не помеха Фото: Privat/instagram.com/nils_thal

Украина: простые эмоции "стальных" людей

"Грады", ракеты и кассетные снаряды без конца приносят смерть, огонь и разрушения. Без "железных" нервов такое месяцами не выдержать. Но все же и у спасателей на войне находится место эмоциям, признается Таль. "Когда в результате обстрела в Купянске у нас было двое раненых, я смог по дороге в госпиталь оказать помощь одному из них, потому что имею квалификацию санитара. Когда раненые были в безопасности и мы немного перевели дух, один из коллег подошел ко мне и обнял. Это и был самый эмоциональный момент для меня", - вспоминает Нильс Таль.

В Украине он увидел много страданий, но и много братства и силы духа - моменты, которые он будет помнить всю жизнь. В Германии он не раз встречал удивление тем, какую высокую цену украинцы готовы заплатить за свою свободу. "Я объясняю немцам, что жить в неволе, под оккупацией диктатуры, в которой царит произвол - это еще хуже", - объясняет Таль. Поддерживать Украину он собирается столько, сколько потребуется.

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