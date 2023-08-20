  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Пожарный из ФРГ в Украине: "Это война против свободы"

Евгений Тейзе
19 мин. назад

Пожарный из Нюрнберга Нильс Таль бок о бок с украинскими спасателями работает в самых горячих точках. Немец приехал в Украину после полномасштабного вторжения России, потому что не мог оставаться в стороне.

https://p.dw.com/p/4VKUV
С несколькими перерывами Нильс Таль в Украине с мая прошлого года
С несколькими перерывами Нильс Таль в Украине с мая прошлого годаФото: Privat/instagram.com/nils_thal

"Момент выстрела из артиллерии часто можно услышать, снаряды летят с характерным свистом. Если услышал выстрел, у тебя есть считанные секунды", - рассказывает Нильс Таль (Nils Thal). Как и для тысяч пожарных, которые ежедневно спасают людей в Украине, туша пожары и доставая пострадавших из-под завалов во время российских обстрелов, война стала для немца школой выживания.

Во время одного из недавних выездов в Купянске Харьковской области в команде Таля было двое раненых. "Мы все упали на землю, как только услышали свист. Мне повезло, что снаряд упал по другую сторону пожарной машины. Обломками прошило все вокруг", - вспоминает спасатель из Германии. По его словам, обстрелы жилых кварталов украинских городов в этой войне - обыденность. "Иногда прилетает второй раз в то же место, уже когда работают спасатели. Такое впечатление, что намеренно бьют по тем, кто спасает людей", - говорит Таль.

Во время спасательных работ после аварии на Каховской ГЭС
Во время спасательных работ после аварии на Каховской ГЭС Фото: Privat/instagram.com/nils_thal

Взял отпуск и поехал в Украину тушить пожары

С перерывами немецкий пожарный, начиная с мая прошлого года, по несколько месяцев находится в Украине, часто в горячих точках - сначала Харьков, затем Константиновка Донецкой области, Херсон, а в последний раз - Купянск на Харьковщине. Куда именно ехать, доброволец решает в координации между главным и региональными управлениями Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Спасатель из баварского Нюрнберга во время выполнения заданий иногда спит где придется - даже на каремате. Денег за работу в Украине он не получает. "Живу на сбережения. На работе сначала взял сабатикал (долговременный отпуск, оплачиваемый работодателем из накоплений работника, который для этого в течение длительного времени отказывается от части зарплаты - Ред.), потом придется брать отпуск за свой счет", - говорит Нильс Таль.

Среди друзей и знакомых в Германии к решению Таля ехать туда, где война, отнеслись по-разному. "Кто-то поддерживает меня, а кто-то считает сумасшедшим", - рассказывает пожарный. Он говорит, что не мог просто сложа руки наблюдать за тем, что происходит в Украине. "Эта война распространяется с востока на запад и она направлена против всего, чего мы достигли после Второй мировой войны. Это война против мирового порядка, против прав человека, против свободы, равенства и демократии. Понимая это и глядя на страдания людей, я должен был что-то делать", - объясняет свое решение пожарный с 15-летним стажем. Таль признает, что эмоционально бывает непросто: в отличие от выездов на вызовы в мирной Германии в Украине после российских обстрелов под завалами часто уже не удается никого спасти. 

Чтобы иностранные добровольцы, такие как он, могли помогать украинским пожарным с официальным статусом, работая вместе в одной команде на задании, в Украине в прошлом году даже были внесены соответствующие изменения в законодательство. Правда, других таких добровольцев из-за рубежа Таль, по его словам, до сих пор не встречал. Выучить украинский немцу до сих пор так и не удалось, но это, по его словам, не проблема. "В Украине немало людей знают английский. Но даже если бы и не знали: пожарные всегда объяснятся, ведь знают свое дело - куда бежать и за что браться, как развернуть шланг и куда его тянуть", - говорит, подмигивая, доброволец. Знание языка, добавляет он, больше нужны не на заданиях, а в частном общении на отдыхе после выездов.

Помогать гражданским в зоне боевых действий - это не только тушить пожары
Помогать гражданским в зоне боевых действий - это не только тушить пожарыФото: Privat/instagram.com/nils_thal

Помощь из Германии - пожарным в Украине

О том, как страдает от российской агрессии гражданское население в Украине, Нильс Таль регулярно рассказывает немецким СМИ. Это помогает и тем, кто собирает помощь для страны. "Он напоминает, насколько ужасна ситуация в зоне боевых действий. Такие свидетельства очевидца помогают немцам осознать последствия происходящего. Это очень важно", - говорит Гунтер Маасен (Gunther Maassen) из общественной организации Sankt Augustin Hilft.

Вместе с единомышленниками Маасен с первых дней войны возит гуманитарную помощь в Украину. Кроме медицинского оборудования и вещей первой необходимости это и оснащение  для тушения пожаров, в том числе несколько пожарных машин. "Потребности везде очень большие. И на фронте, и в тылу. Ведь муниципалитеты отдают свою технику, чтобы помогать тем, кто под обстрелами", - рассказывает Маасен. Его организация собирает по пожарным частям Германии качественное, но списанное из-за обновления материального резерва оборудование - от касок и защитных костюмов до противогазов и сапог. В начале августа через партнерские благотворительные организации в координации с Нильсом Талем удалось передать помощь в горячие точки. В частности, примеси для тушения. В этой сфере нужно еще много помощи, признает волонтер.

Гунтер Маасен (на фото справа) передает украинским волонтерам оборудование для пожарных
Гунтер Маасен (на фото справа) передает украинским волонтерам оборудование для пожарных Фото: privat

Любая помощь благотворителей для украинских пожарных - на вес золота, говорит Нильс Таль. "Часто приходится работать со старым оборудованием, которое не в лучшем состоянии. Кое-где приходится тушить просто водой, потому что нет современных смесей. В Германии принято пользоваться полимерными адгезивными добавками. Вода с такими добавками имеет более глубокое проникновение в поверхности. Это позволяет избежать повторных возгораний, что может произойти, когда обычная вода без добавок испаряется. Но таких добавок в Украине я не встречал", - рассказывает немецкий пожарный. Своими наблюдениями он делится с украинскими и немецкими волонтерами, которые обращаются за консультациями.

Братству спасателей даже языковой барьер - не помеха
Братству спасателей даже языковой барьер - не помехаФото: Privat/instagram.com/nils_thal

Украина: простые эмоции "стальных" людей

"Грады", ракеты и кассетные снаряды без конца приносят смерть, огонь и разрушения. Без "железных" нервов такое месяцами не выдержать. Но все же и у спасателей на войне находится место эмоциям, признается Таль. "Когда в результате обстрела в Купянске у нас было двое раненых, я смог по дороге в госпиталь оказать помощь одному из них, потому что имею квалификацию санитара. Когда раненые были в безопасности и мы немного перевели дух, один из коллег подошел ко мне и обнял. Это и был самый эмоциональный момент для меня", - вспоминает Нильс Таль.

В Украине он увидел много страданий, но и много братства и силы духа - моменты, которые он будет помнить всю жизнь. В Германии он не раз встречал удивление тем, какую высокую цену украинцы готовы заплатить за свою свободу. "Я объясняю немцам, что жить в неволе, под оккупацией диктатуры, в которой царит произвол - это еще хуже", - объясняет Таль. Поддерживать Украину он собирается столько, сколько потребуется.

Смотрите также:

Как во время войны в Украине работают врачи?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Держаться на фронте бойцам ВСУ помогают вести с "гражданки", вера в будущее и даже юмор. Как они справляются с психологическим давлением?
Политика30 апреля 2023 г.03:11 мин.
external

"Пропавший без вести": как в Украине семьи ищут своих родственников (23.03.2023)

"Пропавший без вести": как в Украине семьи ищут своих родственников (23.03.2023)

В ходе войны гибель многих людей, как военных, так и гражданских, не может быть задокументирована должным образом, поскольку не удается найти их тела. Родственники, не знающие, что произошло с их близкими, пытаются собрать по крупицам информацию, чтобы в итоги получить возможность скорбеть и приносить цветы на могилу.
Общество23 марта 2023 г.03:24 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Мэр Москвы Сергей Собянин
Трансляция

Собянин заявил об очередной атаке беспилотника на Москву

Конфликты7 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Geofaktor Podcast Teaser

Ракеты Taurus и немецкий страх

Ракеты Taurus и немецкий страх

Политика21 ч. назад30:00 мин.
Порнография в интернете

Зачем в Украине предлагают декриминализировать порнографию

Зачем в Украине предлагают декриминализировать порнографию

Общество19 августа 2023 г.
ЛЭП в Северном Рейне - Вестфалии

Взамен газа из России индустрия ФРГ ждет субсидий на энергию

Взамен газа из России индустрия ФРГ ждет субсидий на энергию

Экономика и бизнес19 августа 2023 г.
Поврежденное здание в Москве

Новый дрон в Москве и иные события 541-го дня войны

Новый дрон в Москве и иные события 541-го дня войны

Политика18 августа 2023 г.
Сопредседатель общественного движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, архивное фото

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

"Иноагент" со стажем. За что в России давят на "Голос"

Общество18 августа 2023 г.
Американские F-35 в полете

Германия всерьез взялась за укрепление своей обороны?

Германия всерьез взялась за укрепление своей обороны?

Политика18 августа 2023 г.
На главную страницу