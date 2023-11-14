Германия предоставит Украине помощь на 8 млрд евро

Германия предоставит Украине новую помощь в размере не менее 8 млрд евро, подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius). Именно о такой сумме идет речь, заявил он во вторник, 14 ноября, на встрече глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе и выразил надежду, что данный план будет реализован. Окончательное решение должен принять бундестаг. "Я очень надеюсь, что это получится", - добавил немецкий министр.

Писториус признал, что предоставление нового многомиллиардного пакета помощи Украине будет реализовать непросто. Однако принятие данного решения было бы "сильным сигналом" о продолжении поддержки Украины, уже более полутора лет обороняющейся от полномасштабного российского вторжения, добавил он.

Тем самым в правительстве ФРГ подтвердили появившееся 12 ноября сообщение газеты Bild am Sonntag о 8-миллиардном плане Берлина для Украины. Bloomberg сообщил об удвоении немецкой военной помощи Украине. Данную информацию власти до сих пор не комментировали, ссылаясь на продолжающуюся парламентскую процедуру. Глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbok) лишь подтвердила план значительного увеличения помощи Киеву.

Писториус: ЕС не сможет достичь цели по передаче Киеву 1 млн снарядов

Одновременно глава Минобороны ФРГ заявил, что ЕС не сможет достичь своей цели по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года. "Один миллион не получится, в этом можно быть уверенными", - заявил он на встрече с европейскими коллегами. Он призвал оборонную промышленность увеличить производство.

В марте 2023 года ЕС принял решение в течение года поставить Киеву 1 млн артиллерийских снарядов - в основном снарядов калибра 155 мм, соответствующих стандарту НАТО. С февраля по май ЕС передал Киеву 300 000 единиц различных видов боеприпасов - от артиллерийских снарядов до ракет. При этом 10 ноября в Брюсселе заявили, что Евросоюз не отказывается от намерения передать Киеву миллион единиц боеприпасов до марта.

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