Брюссель: Цель поставить миллион снарядов для ВСУ "еще жива"

Евросоюз за первые пять месяцев 2023 года передал Украине 30 процентов обещанных боеприпасов, однако не отказывается от цели поставить оставшееся количество до марта 2024 года.

Европейский Союз не отказывается от намерения передать Киеву миллион единиц боеприпасов. Крайним сроком для этого Брюссель называет март 2024 года. "Цель предоставить Украине миллион боеприпасов не умерла", - заверил журналистов высокопоставленный чиновник в Брюсселе в пятницу, 10 ноября. Он пояснил, что семь стран Евросоюза уже оформили совместные заказы на оборонных предприятиях на производство боеприпасов и планируют передать их Киеву до конца текущего и в начале 2024 года.

Данные о количестве заказанных боеприпасов не разглашаются, однако чиновник отметил, что "до конца года будут осуществлены значительные поставки". Дополнительно ряд стран ЕС передаст Украине снаряды в одностороннем порядке, помимо программы совместных закупок.

Евросоюз с февраля по май передал 300 000 единиц различных видов боеприпасов - от артиллерийских снарядов до ракет. Это 30 процентов от заявленной Брюсселем цели предоставить миллион снарядов для ВСУ. На этом завершился первый этап программы совместных поставок снарядов и страны перешли ко второму, а именно заказы оборонным предприятиям.

Здесь, как поясняют в Брюсселе, главной проблемой остаются недостаточные производственные мощности. В оборонной промышленности стран ЕС по-прежнему есть узкие места из-за нехватки высококвалифицированных кадров и материалов, например, пороха, который закупается в третьих странах. Однако в Евросоюзе отмечают, что с подобными проблемами сталкиваются производители и за его пределами.

В этой связи Брюссель готовит новую стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, чтобы оказать компаниям поддержку в наращивании производства, продолжать "обеспечивать Украину всем необходимым" и восполнять собственные резервы, подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС. Для этого страны увеличат совместные инвестиции в оборону.

ЕС обучит 40 тысяч украинских военных

Представитель Евросоюза также сообщил, что военную подготовку в обучающей миссии уже прошли 30 тысяч украинских солдат и что Брюссель поставил цель дополнительно обучить еще 10 тысяч. Солдаты получают специализированную подготовку в сферах военного руководства, обращения с новым оборудованием, а кроме этого, Киев попросил миссию обучить силы специального назначения.

На встрече министров обороны стран ЕС 14 ноября будут обсуждаться дальнейшие поставки Украине систем ПВО, зимнего оборудования и боеприпасов. Министры также затронут тему предоставления Киеву гарантий безопасности в долгосрочной перспективе. Ожидается, что с предложением об этом выступит верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите Евросоюза, который пройдет 14 и 15 декабря в Брюсселе.

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