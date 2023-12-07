ЕС призвал Китай участвовать в диалоге о "формуле мира"

То, как Китай позиционирует себя в конфликте между РФ и Украиной, напрямую влияет на его отношения с ЕС, заявила глава Еврокомиссии. На саммите с КНР лидеры ЕС призвали Пекин активнее способствовать урегулированию.

Лидеры Европейского Союза на переговорах с китайским руководством в Пекине в четверг, 7 декабря, обозначили три принципиальных пункта, касающихся войны России против Украины. Во-первых, важность участия Китая в следующих международных встречах, посвященных "формуле мира" Владимира Зеленского, во-вторых, отсутствие экспорта из Китая в Россию товаров военного назначения и в-третьих, содействие в предотвращении обхода Россией штрафных мер. Об этом сообщили на пресс-конференции по окончании саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Евросовета Шарль Мишель.

"С самого начала войны мы четко заявили, что то, как Китай будет позиционировать себя по отношению к российской агрессии в Украине, будет определять и отношения ЕС-Китай, - заявила фон дер Ляйен. - Для нас крайне важно четко обозначить, что мы рассматриваем российскую агрессию против Украины как экзистенциальную угрозу и что мы уделяем очень пристальное внимание тому, как позиционирует себя Китай".

Ответственность Китая как члена Совбеза ООН

На КНР возложена особая ответственность, поскольку она является постоянным членом Совета Безопасности ООН, подчеркнул Мишель. "Нам хотелось бы, чтобы Китай был более настойчивым, - сказал он журналистам. - Нам хотелось бы, чтобы Китай четко дал понять, что поддерживает Устав ООН и осуждает эту войну, развязанную Россией против Украины". Что на это отвечает председатель КНР Си Цзиньпин лидеры Евросоюза предложили спросить у него самого.

На вопрос о серьезности намерений Китая не допускать обхода Россией международных санкций глава Еврокомиссии ответила, что этот диалог ведется постоянно и уже принес результаты. Для этого Евросоюз говорит с Пекином напрямую, предъявляет доказательства обхода санкций компаниями на территории Китая и просит его действовать. "После предъявления доказательств они действуют", - сказала фон дер Ляйен, пояснив, что это в интересах самих стран, в которых могут находиться нарушающие санкционный режим компании. Шарль Мишель добавил, что у Брюсселя есть список предприятий, подозреваемых в обходе санкций, и что стороны согласны, что "важно делать больше" в этом направлении.

В Пекине выразили скепсис по поводу влияния на РФ

Лидеры Евросоюза также призвали Пекин использовать все свое влияние на Россию, чтобы остановить агрессивную войну и как можно скорее принять участие в диалоге о "формуле мира".

Пресс-конференции ЕС и Китая после саммита проводились отдельно. Как пояснили в Брюсселе, так было и на предыдущих подобных мероприятиях.

Как передает агентство AFP, на брифинге китайской стороны генеральный директор европейского департамента МИД КНР Ван Лутун предположил, что Пекину не удастся переубедить Москву. По его словам, Россия - "очень независимое суверенное государство". "Президент Путин принимает решения, исходя из собственных национальных интересов и безопасности", - цитирует Лутуна AFP.

В октябре президент РФ Владимир Путин посетил с официальным визитом Китай, где Си Цзиньпин приветствовал их "глубокую дружбу".

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