Комиссар ЕС раскритиковал позицию КНР по войне в Украине

Для КНР территориальная целостность всегда была базовым принципом в дипломатии, но Россия открыто нарушает этот принцип, отметил комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.

Комиссар Евросоюза по торговле Валдис Домбровскис в ходе визита в Китай заявил о непонимании позиции КНР по отношению к войне России против Украины. Территориальная целостность всегда была для Китая одним из основополагающих принципов в международной дипломатии, а Россия открыто нарушает этот принцип, констатировал еврокомиссар, выступая с речью перед студентами университета Цинхуа в Пекине в понедельник, 25 сентября.

"Понять позицию Китая в отношении войны России против Украины нам трудно так потому, что тем самым Китай нарушает свои же основополагающие принципы", - пояснил Домбровскис студентам одного из ведущих университетов КНР. Он также отметил, что снизившиеся в результате войны объемы экспорта продовольствия и высокие цены на энергию влекут за собой отрицательные последствия и для КНР. "Поэтому трудно понять, как саботирование Россией экспорта зерна из Украины может быть в интересах Китая", - отметил еврокомиссар.

Снижение привлекательности Китая

Валдис Домбровскис также указал на риски для международной репутации Китая. Отношение к войне влияет на мнение европейских потребителей и предприятий о той или иной стране, и треть компаний в Европе заявили, что Китай из-за его позиции по войне стал для них менее привлекательным в плане инвестиций, сказал европейский политик.

Ранее Домбровскис посетил экономический мегаполис КНР Шанхай. В Пекине 25 сентября открывается десятый диалог между ЕС и Китаем по вопросам торговли и экономики.

Одной из темой форума станет запланированное расследование Евросоюза в отношении китайских субсидий для электромобилей. По мнению Еврокомиссии, Пекин с помощью высоких субсидий снижает цены на китайские электромобили и тем самым нарушает ситуацию на рынках. Пекин недоволен запланированным расследованием.

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