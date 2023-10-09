ЕС:Обострение на Ближнем Востоке не скажется на помощи Киеву

Нет оснований опасаться, что обострение конфликта между Израилем и ХАМАС отразится на помощи Евросоюза Украине, заявили в Еврокомиссии. Там заверили, что внимание ЕС не сместится с этой приоритетной для него темы.

В войне против Украины Россия пытается извлечь для себя выгоду из любых международных событий, однако ничто и никоим образом не повлияет на поддержку Украины со стороны Европейского Союза, заявила Европейская комиссия. "И в этом не может быть ни малейших сомнений", - ответил ее официальный представитель Эрик Мамер в понедельник, 9 октября, на вопрос корреспондентки DW о том, есть ли основания полагать, что обострение конфликта на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине.

Он сослался на выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен 7 октября в Бордо. "Мы будем поддерживать украинский народ в конфликте с Россией столько, сколько потребуется", - процитировал ее Мамер. Он полагает, что обострение конфликта между Израилем и ХАМАС не имеет отношения к помощи ЕС Украине.

Что касается экстренного неформального заседания министров иностранных дел стран Евросоюза, созванного его верховным дипломатом Жозепом Боррелем на 10 октября, то повестки у него пока нет. "Цель встречи - обсудить, что произошло (в Израиле и Палестинской автономии. - Ред.) и каким должен быть ответ ЕС, - сказал Петер Стано. - Я ожидаю, что министры будут обсужать все аспекты и весь контекст того, что мы видим в свете нынешней конфронтации между Израилем и ХАМАС". Он добавил, что на своих встречах главы МИД стран ЕС всегда обсуждают тему Украины, поскольку она является крайне важной.

"Конечно же, Россия пытается использовать и злоупотребить всем происходящим в международной сфере, будь то для усиления дестабилизации или для наращивания своей кампании против Украины. Но это не означает, что внимание Европейского Союза сместится с украинской темы", - заверил Стано.

Накануне Институт изучения войны (ISW) в США сообщил, что нападение боевиков ХАМАС на Израиль используется Москвой для проведения информационной кампании с целью снизить поддержку Соединенных Штатов и других союзников Украины. В частности, отмечается, что в России обвинили Запад в пренебрежении конфликтами на Ближнем Востоке в пользу поддержки Украины и заявили, что международное сообщество якобы вскоре перестанет обращать внимание на Украину.

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