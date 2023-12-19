СМИ: В НАТО обсуждают последствия гипотетической победы РФ

По словам источников Bloomberg, если Россия победит в Украине, то последствия этого будут ощущаться по всему миру и окажутся намного глубже, чем после неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году.

Возникший тупик вокруг дальнейшей финансовой и военной помощи со стороны США и Европы заставляет союзников Украины размышлять о том, во что они отказывались верить с первых дней российского вторжения: что будет если Россия Путина сможет победить. Об этом во вторник, 19 декабря, пишет агентство Bloomberg. Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские политики начали "спокойно рассматривать" последствия провала Организации Североатлантического договора в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны, сообщает издание, ссылаясь на источники, знакомые с внутренними обсуждениями.

По их словам, волновые последствия победы России в Украине будут ощущаться по всему миру, поскольку партнеры и союзники США могут поставить под сомнение надежность обещаний Вашингтона по обороне. В странах Балтии чиновники уже призывают общественность быть готовой к следующей войне, поскольку российские вооруженные силы не будут разгромлены в Украине. Дискуссия перешла от вопроса что было бы, "если бы" Россия напала, к конкретной подготовке к тому, что до недавнего времени казалось немыслимым. Несмотря на публичные заверения президента США Джо Байдена, вопросы о том, будут ли США и другие союзники на самом деле подвергать риску свои войска, защищая малые страны, которые когда-то были частью Советского Союза, растут.

Последствия могут быть хуже, чем после Афганистана

По мнению собеседников Bloomberg, последствия будут намного глубже, чем после неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году. И это не учитывает перспективу того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах в следующем году и реализовать свои публичные обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и заключить сделку с Путиным по поводу Украины.

Один из источников уверен, что победа России спровоцирует поток беженцев, направляющихся в ЕС, что усилит давление на социальные службы в этих странах и усугубит напряженность между членами Евросоюза. В то же время, по его словам, украинские военные могут перейти к партизанской тактике, а это означает, что боевые действия будут продолжаться на менее интенсивном уровне, поддерживая нестабильность на восточной границе ЕС. При этом, поскольку российские силы окажутся потенциально гораздо ближе к границам Польши, Словакии, Венгрии и Румынии, а Крым дает Кремлю доминирующее положение в Черном море, США необходимо будет сделать значительные инвестиции в свои европейские силы, чтобы создать надежный сдерживающий фактор.

Байден сменил риторику

Растущее чувство тревоги просочилось в публичные заявления лидеров, отмечает Bloomberg. Они приобретают все более резкий тон, поскольку сторонники Украины призывают своих оппонентов не делать жизненно важную помощь заложником внутриполитических игр. "Если Украина не получит поддержки со стороны ЕС и США, то победит Путин", - заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на прошлой неделе на саммите ЕС, где так и не удалось преодолеть растущее сопротивление выделению в следующем году нового пакета помощи для Украины в 50 млрд евро.

В свою очередь в США президент Джо Байден на прошедшей неделе пообещал поддерживать Украину "до тех пор, пока мы сможем", что является риторическим отходом от предыдущих обещаний делать это "столько, сколько потребуется". Это может быть напрямую связано с жесткой позицией республиканцев в Конгрессе, отказавшихся утвердить поддержку Украине на следующий год в размере 61 млрд долларов до тех пор, пока Байден не уступит их требованиям ужесточения политики на южной границе США, полагает агентство. В результате 18 декабря Пентагон предупредил, что деньги на новое вооружение для Украины закончатся 30 декабря, если законодатели не смогут договориться.

Киев может быть вынужден пойти на условия Москвы

В дополнение к растущему общественному скептицизму относительностоимости поддержки Украины, неутешительные результаты украинского контрнаступления нынешним летом, подогрели вопросы о том, является ли реальной публично заявленная цель Украины вернуть всю оккупированную Путиным территорию. "По обе стороны Атлантики растет озабоченность отсутствием движения в вопросе помощи Украине и разочарование тем, что наблюдается застой с тяжелыми последствиями на поле боя", - говорит Кристин Берзина, управляющий директор Германского фонда Маршалла в Вашингтоне. "Возможность того, что Украина потеряет дополнительные территории и даже суверенитет, все еще остается на повестке дня", - указывает эксперт по вопросам безопасности.

По мнению европейских чиновников, указывает Bloomberg, Россия, скорее всего, будет стремиться захватить больше территорий и разрушить больше инфраструктуры, если Украина не получит оружие, необходимое для самозащиты. По их словам, не имея возможности защитить себя, Украина может быть вынуждена принять соглашение о прекращении огня на условиях Москвы.

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