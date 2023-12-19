США видят риск исчерпания средств для военной помощи Украине
США намерены направить Украине еще один пакет военной помощи до конца года, однако дальнейшие ассигнования остаются под вопросом. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил в понедельник, 18 декабря. Он не уточнил, какой именно суммой для военной поддержки Киева располагает Вашингтон. Для решения вопроса о новом финансировании "Конгрессу необходимо действовать без промедления", подчеркнул Кирби.
Между тем в письме представителя министерства обороны США Майкла МакКорда, отвечающего за финансовый контроль в ведомстве, указана конкретная дата - 30 декабря. Именно к этому дню Пентагон потратит последние 1,07 млрд долларов, выделенных для закупки вооружений на замену отправленных Украине со складов, пишет агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался документ. "Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины", - говорится в письме, адресованном главам профильных комитетов в Сенате и Палате представителей.
Вашингтон выделил на военную поддержку Киева уже 43,8 млрд долларов с момента вторжения российских войск в соседнюю страну, подсчитал Институт мировой экономики в Киле (IfW). Ранее в Белом доме заявляли, что Пентагон использовал 97 процентов из средств, полученных на помощь Украине.
Конгресс США еще не одобрил дальнейшее финансирование помощи Киеву
В октябре президент США Джозеф Байден направил в Конгресс запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств. В середине декабря глава Белого дома одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов.
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