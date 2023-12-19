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США видят риск исчерпания средств для военной помощи Украине

Павел Мыльников
19 декабря 2023 г.

Пентагон к 30 декабря исчерпает деньги для закупки вооружений на замену отправленных Украине, пишет Bloomberg. В Белом доме призвали Конгресс не медлить с решением о финансировании помощи Киеву.

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Флаги США и Украины (фото из архива)
Вашингтон выделил на военную поддержку Киева десятки миллиардов долларовФото: Jean-Claude Ernst/ZUMA Wire/IMAGO

США намерены направить Украине еще один пакет военной помощи до конца года, однако дальнейшие ассигнования остаются под вопросом. Об этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил в понедельник, 18 декабря. Он не уточнил, какой именно суммой для военной поддержки Киева располагает Вашингтон. Для решения вопроса о новом финансировании "Конгрессу необходимо действовать без промедления", подчеркнул Кирби.

Между тем в письме представителя министерства обороны США Майкла МакКорда, отвечающего за финансовый контроль в ведомстве, указана конкретная дата - 30 декабря. Именно к этому дню Пентагон потратит последние 1,07 млрд долларов, выделенных для закупки вооружений на замену отправленных Украине со складов, пишет агентство Bloomberg, в распоряжении которого оказался документ. "Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины", - говорится в письме, адресованном главам профильных комитетов в Сенате и Палате представителей.

Вашингтон выделил на военную поддержку Киева уже 43,8 млрд долларов с момента вторжения российских войск в соседнюю страну, подсчитал Институт мировой экономики в Киле (IfW). Ранее в Белом доме заявляли, что Пентагон использовал 97 процентов из средств, полученных на помощь Украине.

Конгресс США еще не одобрил дальнейшее финансирование помощи Киеву

В октябре президент США Джозеф Байден направил в Конгресс запрос на экстренное финансирование в размере 106 млрд долларов для Украины, Израиля и операций в Индо-Тихоокеанском регионе. Законодатели пока не договорились о выделении этих средств. В середине декабря глава Белого дома одобрил выделение Киеву нового пакета военной помощи в размере 200 млн долларов.

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