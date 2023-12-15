Эксперт: Европа должна осознать угрозу поражения Украины

"Звучат тревожные колокола. Украинские войска борются на фронте, не имея достаточного вооружения для ведения длительной войны на истощение. И в то же время Россия наращивает производство оружия; Европа не выполняет своих обещаний по поставке боеприпасов для ВСУ; а из США, с учетом предстоящих выборов, слышны угрозы о прекращении военной помощи". Так начинается открытое письмо, адресованное европейским гражданам и государственным лидерам, подпись под которым поставили более 20 экспертов из ведущих аналитических центров Европы. В своем обращении подписанты отмечают срочную необходимость скоординированной мобилизации промышленности для поставки большего количества оружия и боеприпасов Украине и для того, чтобы превзойти российские темпы производства вооружений.

Отказ же от решительной поддержки Украины, говорится далее в письме, угрожает Европе "уязвимостью" и "перманентным состоянием опасности". "Сила России в значительной степени основывается на нашей нерешительности", утверждают авторы письма и указывают, что в Европе наступил "демосфеновский момент" - это отсылка к знаменитому древнегреческому деятелю Демосфену, сумевшему силой слова и ораторским талантом мобилизовать афинян.

DW пообщалась с одним из подписантов письма, старшим аналитиком Немецкого общества внешней политики (DGAP) в Берлине Бенджамином Таллисом (Benjamin Tallis).

DW: Господин Таллис, что побудило вас и ваших коллег-аналитиков из разных стран Европы выступить с этим обращением и в чем его срочность?

Бенджамин Таллис: Цель этого письма - заставить пробудиться и политиков, и простых граждан на фоне стоящей у нас на пороге опасности, которую они не видят. Ведь наступило некое самоуспокоение по поводу происходящего в Украине, а это является прямой угрозой для наших демократий в Европе и мире. Поэтому мы хотим донести до людей эту необходимость и срочность осознания того, что для защиты от этой угрозы, мы должны обеспечить Украину всем, что ей необходимо для победы, а не просто достаточными средствами для того, чтобы не потерпеть поражения. Следовательно, должно быть больше оружия, больше боеприпасов, более последовательная поддержка для того, чтобы Россия потерпела поражение в Украине, чтобы сдержать ее от дальнейшего нападения на демократии в Европе.

- То есть, нападение России на другие европейские страны вы расцениваете как реальное при таком сценарии?

Бенджамин Таллис

- Да, вполне, ведь при таком сценарии (если Украине не удастся победить. - Ред.) у Владимира Путина не будет причин останавливаться. Думаю, он очень четко выразил свои амбиции, опираясь на русские традиции, исходящие еще от Екатерины Великой и других, мол: "Я не знаю иного способа обезопасить свои границы, кроме как расширить их". И Путин, и его правительство четко высказывались о своих намерениях в отношении стран Балтии и других государств. Более того, мы 15 лет наблюдаем гибридную войну против Запада, активные меры дестабилизации в странах Европы, прямые попытки подорвать наши демократии.

Если Россия победит в Украине, это будет знаком того, что мы не отстояли международный порядок, на который опираемся. Это будет подлинным признаком нашей слабости. Между тем для того, чтобы сдерживание России сработало, нужно проявлять решительность. И эта решительность должна быть убедительной. Чтобы ее укрепить, необходимы вооружения. Нужно иметь жесткую силу и готовность ее использовать, чтобы противостоять возникающим угрозам. И это то, что мы сейчас рискуем не сделать в Украине.

- Что же, критики на это могут возразить вам, что решимости не хватает и в вашем письме. Некоторые военные обозреватели призывают снять ограничения для Украины и дать ей возможность поражать цели глубоко внутри территории России…

- Полностью соглашусь. И наше письмо - это еще один шаг в этом направлении, необходимый шаг для создания такого политического капитала и общественной поддержки для дальнейших шагов вперед. Нам нужно победить сейчас. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) признал, что Украине необходим потенциал для удара по России, по ее материально-техническому обеспечению, от которого зависит ее военная кампания в Украине.

Но сейчас мы видим, что Украина наращивает свой оперативный ударный потенциал. В самой Украине разрабатываются ракеты, способные поражать цели в России. И поэтому, например, австралийский военный эксперт Мик Райан говорит, что если Запад предоставляет Украине ракеты для удара по российским силам в Украине, то сама Украина может использовать ракеты для удара по России. И это, похоже, решит проблему на Западе, связанную с использованием их ракет для нанесения этого удара.

Но, в целом, я согласен с этим мнением, и полагаю, что не должно быть ограничений на использование этих ракет, ведь Украина использует их для защиты от российской агрессии, а устав ООН позволяет любому государству поддержать в этом другую страну, подвергшуюся нападению.

- В последние недели, в том числе ввиду неопределенности в Конгрессе США, много внимания приковано к экономическо-финансовому аспекту поддержки Украины. В письме же вы подчеркиваете, что у Европы имеются достаточные экономические ресурсы для противостояния России. Так ли это?

- Многие люди на Западе сейчас не понимают, что поддержка победы Украины невероятно выгодна и для нас. Это обходится нам очень дешево, учитывая сумму от ВВП, фактически расходуемую нами, чтобы потенциально победить одного из наших крупнейших соперников, крупнейших врагов в мире.

Если же нам придется делать это на нашей собственной территории, то обойдется это значительно дороже с точки зрения человеческих жизней, и с точки зрения денег, которые нам нужно будет потратить на оборону. Поэтому в Германии, например, ведется борьба за 2 процента ВВП (расходов на нужды обороны. - Ред.), которые сейчас гарантированы только на следующие два года. Кроме того, нет уверенности, что этого будет достаточно.

Если же Россия получит стимул, а не потерпит поражение в Украине, нам нужно будет думать об уровне расходов холодной войны на оборону. А это от 3 до 3,5 процента ВВП. Думаю, это где-то порядка 120 миллиардов евро в год. И это без учета выплат военных пенсий, на что сейчас уходит часть средств. Речь идет о создании возможностей, необходимых для сдерживания России. И эта серьезная дискуссия даже еще не начиналась, ведь люди не осознают угрозу. Мы обязаны поддерживать Украину по моральным причинам, но также и потому, что это в наших собственных интересах.

- В письме вы предупреждаете об угрозе "возвращения в Европу 1930-х годов". В чем именно вы видите сейчас риск повторения этого темного периода истории?

- История не столько повторяется, сколько рифмуется. То, что мы видим в нашем подходе к путинской России, - это неспособность усвоить уроки истории, на примере усмирения гитлеровской Германии. Это было фашистское государство с имперскими амбициями, впоследствии вторгшееся на территории Саара и Рейнской области, далее в северную Чехословакию. А после "аншлюса" Австрии оно продолжило сеять хаос и опустошать всю Европу, совершая также геноцид.

Мы могли остановить это раньше. В 1936 году общие силы союзников превосходили нацистов. В окрестностях Рейнской области было сосредоточено 600 тысяч военных против 300 тысяч. Но Гитлера там не остановили и это стало провалом. Таким образом его побудили продолжать идти и захватывать больше территорий, убивать миллионы людей, разорять весь континент. Это тот урок, который нас, похоже, ничему не научил. И именно поэтому Путина нужно победить в Украине, чтобы остановить его дальнейшее нападение.

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